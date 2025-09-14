Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Radomír Dohnal
Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro ty, co nenacházeli místo na povrchu, se podzemí ve Zderazi v okrese Chrudim stalo bezpečným domovem.
Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské... Zderaz, malebnou obec s méně než třemi stovkami obyvatel, najdeme u Skutče... Vesnice leží ve výběžku pískovcového podloží Českomoravské vrchoviny. A právě v... V pískovci lidé hloubili sklípky, sýpky a skladiště úrody. Hranice mezi... Jak se ukázalo například během třicetileté války, tato útočiště na okraji vsi... Přibližně od počátku 18. století se ve Zderazi začínají objevovat i první... Ve skalních obydlích vznikaly kovárny, sušárny, maštale. Částečně to souviselo... Přicházeli sem podnikaví lidé za prací a hledali bydlení. Počet obyvatel na... A protože „na povrchu“ už mnoho příležitostí k bydlení nebylo, vzali ti... Později se z těchto skromných prostor, vysekaných do pískovce a opuky, staly... Relativně měkký pískovec se dal opracovávat, rozšiřovat a upravovat. Masiv... Jeden takový běžný „byt“ v podzemí tvořila jedna či dvě místnosti s pecí,...

