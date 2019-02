Praha láká sběratele zážitků. Luxusní byty s fórkem se staví pro ně

Rezidence Churchill, Praha - Vinohrady. V projektu počítají s byty pro singles, prostornými apartmány s terasami z tropického dřeva i byty s předzahrádkou.

Slova architekta Davida Wittasseka potvrzuje i izraelský architekt Gil Shenhav. Urbanismus vidí jako revoluci 21. století. „Lidé po celém světě se stěhují do měst. Přinášejí jim větší možnosti. Chceme chodit za kulturou, vzdělávat se, zažívat romantiku, byznys i sport. A čím větší město, tím větší zakoušíme dostupnost podobných zážitků,“ vidí trend Gil Shenhav, který spolupracuje například s developerem CCC, kde se podílí na výstavbě Chateau Troja Residence.

Praha je podle něj městem, do kterého je snadné se zamilovat, ať už je člověk místní, nebo cizinec. „Je to unikátní směs s charakterem. Pokaždé, když sem přijedu, dýchne na mě to majestátní spojení mezi historií, kulturními památkami, krásou a moderním světem. Lidé jsou ale různí, stejně tak se liší jejich požadavky. Někteří vyžadují spíš vesnický pocit a zeleň, jiní musí vnímat tep města,“ doplňuje svoji myšlenku Gil Shenhav.

Lokalita je i podle něj klíčovým faktorem, podle kterého si lidé vybírají nový domov. Tedy například možnost chodit po okolí pěšky, bydlet pár minut od práce nebo kulturních atrakcí. „Luxusní domovy jsou už dnes součástí našich životů. Hodně cestujeme, navštěvujeme krásná místa a od vlastního bydlení chceme, aby bylo na podobné úrovni. Potkávám se s velmi sofistikovanými rodinami, které přesně vědí, co chtějí. Svět se posouvá od hromadění věcí ke sbírání zážitků a město je pro tento přístup na úrovni každodennosti nejlepším místem,“ zamýšlí se.

Pokud vás nelimituje rozpočet, není důvod, proč nebydlet v krásném prostředí s duší, kde navíc vše máte na dosah ruky a ještě kousek vlastní zeleně. „Na druhou stranu ale platí, že žít v hlavním městě kvůli ceně bytů pro mnohé znamená stěhovat se opačným směrem – z města, kde je cena bydlení zcela odlišná,“ upozorňuje na druhý trend David Wittassek.