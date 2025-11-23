Bez povolení, ale oblíbené. Levné bydlení pomáhá řešit bytovou krizi

Radomír Dohnal
Seriál
Co to je Gecekondu? Na první dobrou těžko odpovědět, protože oficiálně nic takového neexistuje. I v Turecku totiž potřebujete ke schválení novostavby povolení. A všechny domy zvané Gecekondu, vznikly bez něj. Jsou tedy nelegální, postavené načerno. Neoficiální.
Tak vypadá vývoj. Cihlová stavba uprostřed je gecekondu druhé generace. Stavba...

Tak vypadá vývoj. Cihlová stavba uprostřed je gecekondu druhé generace. Stavba je vylepšená, a víc pater. Za ním stojí vícepatrový dům, yap-sat. A v dáli je gecekondu první generace. | foto: dysturb CC-BY-SACreative Commons

Vítejte v gecekondu. Domy, které byly postavené takřka přes noc, vznikaly bez...
Vzpomínka na staré časy. Jeden z domů, který dal vzniknout současné istanbulské...
V izmirském Bayrakl&#305; se změny nebojí. Zdejší gecekondu si prošly amnestií....
Kvalita a vzhlednost obydlí, která začala nahrazovat v ulicích tureckých...
11 fotografií

Nejsou podchycené úředními statistikami, nevztahují se na ně čísla průzkumů, nefigurují v administrativních hlášeních. V mapách úředního archivu je nenajdete. Protože v papírech prostě zahrnuté „nejsou“. Tudíž neexistují.

To jindy spolehlivé popírání reality v tomhle případě selhává. Ony oficiálně neexistující gecekondu totiž tvoří přibližně pětinu národního bytového fondu celého Turecka. Nejspíš, protože úřední čísla schází.

Rozsáhlá předměstí Ankary ovšem netvoří prakticky nic jiného, v Istanbulu v nich žije přes šest milionů lidí. Není to jen záležitost velkých metropolí. Neregistrovaná zástavba expanduje i do městeček a malých vesnic. Bydlet totiž chtějí všichni. A překvapivě se o střechu nad hlavou dokážou postarat bez stavebních norem a předpisů, regionálních vyhlášek, zakreslených parcel, spousty razítek a nežádoucí pozornosti státních úředníků. Mnohem laciněji, rychleji.

To rychleji platí doslova, protože termín gecekondu se dá přeložit jako „dům postavený přes noc“.

Vítejte v gecekondu. Domy, které byly postavené takřka přes noc, vznikaly bez stavebního povolení.
Tak vypadá vývoj. Cihlová stavba uprostřed je gecekondu druhé generace. Stavba je vylepšená, a víc pater. Za ním stojí vícepatrový dům, yap-sat. A v dáli je gecekondu první generace.
Vzpomínka na staré časy. Jeden z domů, který dal vzniknout současné istanbulské čtvrti Sanyer. Tady už ale nikdo nebydlí.
V izmirském Bayraklı se změny nebojí. Zdejší gecekondu si prošly amnestií. V systému yap-sat se staly vcelku moderní čtvrtí vícepodlažních obytných domů.
Kvalita a vzhlednost obydlí, která začala nahrazovat v ulicích tureckých metropolí gecekondu, nebývá úplně nejlepší.
11 fotografií

Porozumět tomuto fenoménu bydlení, to obnáší nahlédnout trochu do historie Turecka, které se po druhé světové válce s pomocí Marshallova plánu rozvoje, nebývale rychle industrializuje a urbanizuje.

Je to dobře vidět v Istanbulu, který byl ještě na počátku padesátých let jen jakousi orientální vesnicí s neudržovaným historickým jádrem. Dohromady na jeho území žil necelý milion obyvatel. O deset let později jsou těch obyvatel miliony tři, a za dalších deset let milionů pět.

Odkud se vzali? Většina z nich přišla z venkova a hledala nové pracovní příležitosti. Práci venkované našli, ale nikoliv už bydlení.

Nedá se říct, že by to byla chyba tehdejších radních. Asi žádné město světa není schopné v průběhu jedné generace zvýšit kapacitu bydlení pětinásobně.

Postav si sám a za své

Za prací migrující lidé se tedy o své bydlení zasadili sami. Svépomocně. Obsazovali volné pozemky, státní, městské i soukromé, k nimž neměli žádný právní nárok. A budovali na nich obydlí z toho, co bylo zrovna při ruce. Kombinovali nejrůznější dostupné a nízkonákladové materiály, vypomáhali si metodami typickými spíše pro venkovské stavby. Aby z ničeho udělali něco.

Vytvořili rozsáhlé barákové čtvrti a předměstí. Úředníci to tehdy tolerovali přehlížením. Tím, že vznik gecekondu ignorovali, vlastně Istanbul uchránili před „bytovou krizí“.

Ještě v 60. letech byly tyto domy (nepovolené stavby) jakýmsi neformálním přechodem mezi městským a venkovským prostředím. Měly několik místností, venkovní přístavek se záchodem a terasu nebo zahradu pro pěstování a přípravu jídla, případně pro chov slepic.

Gangy, vraždy, drogy. V pekelných barabiznách přežívá čtvrtina brazilského Ria

Obvykle byly vystavěny z nepálených a pálených cihel, naskládaných na betonovou desku. Zakončeny byly jednoduchými plechovými střechami, často s použitím nouzových materiálů, plachet a dek. Z definice byl každý takový domek originál, protože odrážel rozmanité stavitelské schopnosti svého tvůrce i jeho schopnost zajistit si materiál.

Je třeba zmínit, že takto nahodile vypadaly gecekondu jen v první rané fázi svého vývoje. Jejich obyvatelé se totiž povětšinou vzmohli, a tak postupně nahrazovali různá nouzová řešení kvalitnějšími materiály. Přibylo dutých betonových tvárnic, pálených tašek i primitivních izolací.

Tím se také tyto kolonie stavebně odlišily od teneke mahalles tj. plechových střech. Barákových kolonií, které si na předměstích tureckých metropolí budovali přistěhovalci z bulharských a jihorumunských měst, vesměs příslušníci romského etnika.

Ti totiž „neinovovali“ a jejich obydlí připomínala slumy i tehdy, kdy už ekonomicky činní obyvatelé gecekondu začali svá obydlí rozšiřovat o další podlaží. Nebo přistavovat další pokoje, zavádět vnitřní rozvody vody a instalovat koupelny.

Z toho také, alespoň ve smýšlení turecké veřejnosti, pramení rozdílné chápání těch zprvu vcelku podobných typů staveb. Teneke mahalles jsou vnímány jako společenské břemeno, čtvrtě nebezpečné a nehezké. Plné chudých, nezaměstnaných, nepracujících. Gecekondu bölgesi, čtvrti vystavěné přes noc, jsou chápány vřele. Jako obydlí těch, kteří si dokázali pomoci, postavili se ekonomicky na vlastní nohy a pomohli poctivou prací budovat národní prosperitu.

Na tom, že jste sami vyrůstali nebo vaši rodiče ještě žijí v gecekondu, v Turecku vůbec nic nedůstojného není. Protože je to domov, který se vyvíjí a roste. Těžko taky kritizovat podmínky, v nichž v 80. letech vyrůstala polovina z šesti milionů obyvatel Istanbulu.

Vítejte v gecekondu. Domy, které byly postavené takřka přes noc, vznikaly bez stavebního povolení.
Tak vypadá vývoj. Cihlová stavba uprostřed je gecekondu druhé generace. Stavba je vylepšená, a víc pater. Za ním stojí vícepatrový dům, yap-sat. A v dáli je gecekondu první generace.
Vzpomínka na staré časy. Jeden z domů, který dal vzniknout současné istanbulské čtvrti Sanyer. Tady už ale nikdo nebydlí.
V izmirském Bayraklı se změny nebojí. Zdejší gecekondu si prošly amnestií. V systému yap-sat se staly vcelku moderní čtvrtí vícepodlažních obytných domů.
11 fotografií

Turecká cesta z problémů

Ta celková nahodilost bydlení pochopitelně dráždila státní úředníky, kteří se nejednou pokoušeli gecekondu regulovat a spoutat pravidly. Slibovali třeba, že do načerno vystavěných čtvrtí zavedou vodu, plyn a elektřinu, že je napojí na hromadnou dopravu a zpřístupní je vyasfaltovanými silnicemi. Což se obyvatelům líbilo.

Ale jen do doby, než si při plnění těch slibů začaly městy najímané stavební firmy vypomáhat demolicemi. Bourat přitom mohly skoro libovolně, protože domy stavěné lidmi pro lidi stály na pozemcích patřících městům, státu. Nikoliv těm, co v nich žili. Vyvolalo to velké nepokoje, které ukončil až systém yap-sat.

Yap-sat, v překladu postav-prodej, je velmi svérázným mechanismem, kterým mnohá turecká města problém s neregulovanou zástavbou řešily. Je to trojstranná dohoda. Která začíná tím, že ten, kdo si prve svépomocně postavil gecekondu, ho nechá stavební firmou zbourat.

Stavební firma pak na uvolněném pozemku postaví, už v souladu s infrastrukturou, městskými plány a stavebními normami, nový dům. Dům má čtyři až pět podlaží, která odpovídají čtyřem až pěti bytovým jednotkám.

Jedna tato bytová jednotka se automaticky stane majetkem města. Je to forma jakéhosi materiálního vyrovnání za předchozí obsazení stavební parcely. Jedna až dvě bytové jednotky připadnou stavební firmě. Za demolici a práci se stavbou. Zbývající bytové jednotky pak připadnou někdejšímu obyvateli gecekondu. V jednom bytě může – už zcela legálně – žít. A ten další může případně pronajímat.

Panelové sídliště v Rusku možná láme rekordy, ale na pohled přímo děsí

Konkrétní řešení v systému yap-sat nabízela mnoho variant, ale společné jim bylo, že na nich vlastně nikdo netratil. Města získala dynamicky se rozrůstající bytový fond; stavební firmy docenily developerskou příležitost. A biti na tom nebyli ani někdejší obyvatelé, z nichž se stali movití správci vícepodlažních nemovitostí.

O tom, nakolik toto řešení bylo spravedlivé a zákonné, kolik jím vlastně proteklo peněz a kdo si jimi vlastně namazal kapsu, nebo jak dalece ne-přispělo ke korupci či jak se při těch vícepodlažních stavbách šidilo na materiálu, se dnes v Turecku debatuje jen velmi opatrně. Je to citlivá věc.

Zavedená praxe nicméně velmi rychle zvýšila hustotu a homogenitu tureckých měst, a přispěla k tomu, že na gecekondu přestalo být vidět.

Ne že by vymizely, jen je nikdo vidět nechce. Pořád tvoří asi pětinu celého bytového fondu Turecka. A oficiálně neexistují, respektive existují v právním limbu. Z nějž občas procitnou, když se začne hovořit o nějaké regionální stavební amnestii. Anebo o demolicích tam, kde mají na papírově nezastavěné ploše vyrůst nové věžáky a nákupní centra, ač ta plocha ve skutečnosti zastavěná je.

Fenomén gecekondu se v Turecku velmi bolestně připomíná i kvůli zemětřesením. Domy, které byly „postavené přes noc“ a bez ohledu na stavební normy, totiž nemají mnoho šancí, jak otřesům půdy odolat. A stávají se hroby pro ty, kteří je vlastníma rukama vystavěli.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Protáhlá silueta domu kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního...

Respektuje terén, otevírá se výhledem. V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její...

Šest tisíc lidí v jednom domě. Nejdelší panelák v Polsku potřebuje tři zastávky

Falowiec je hodně netypickou turistickou atrakcí. Ovšem bez průvodce a...

Pro jedny je děsivou ukázkou socialistické bytové výstavby z dob Polské lidové republiky. Pro jiné je kultovním objektem, moderním pokladem národní architektury. Panelový dům v Gdaňsku je dlouhý tak,...

Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

Majitelé jsou ve srubu šťastní a spokojení.

Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...

Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně

Nádraží Kovářská se dočkalo záchrany.

Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...

Češi investují do domků na indonéských ostrovech. Stojí jako garáž v Praze

Bazén, nebo moře? Oboje je hned po ruce...

Vily na plážích ostrovů Sumba, Lombok a Sumbawa, které najdete poblíž oblíbeného Bali, stojí přibližně tolik jako garáž v Praze. I proto si je kolem 90 procent zájemců pořizuje jako investici, téměř...

Bez povolení, ale oblíbené. Levné bydlení pomáhá řešit bytovou krizi

Tak vypadá vývoj. Cihlová stavba uprostřed je gecekondu druhé generace. Stavba...

Co to je Gecekondu? Na první dobrou těžko odpovědět, protože oficiálně nic takového neexistuje. I v Turecku totiž potřebujete ke schválení novostavby povolení. A všechny domy zvané Gecekondu, vznikly...

23. listopadu 2025

Češi investují do domků na indonéských ostrovech. Stojí jako garáž v Praze

Bazén, nebo moře? Oboje je hned po ruce...

Vily na plážích ostrovů Sumba, Lombok a Sumbawa, které najdete poblíž oblíbeného Bali, stojí přibližně tolik jako garáž v Praze. I proto si je kolem 90 procent zájemců pořizuje jako investici, téměř...

22. listopadu 2025

Klíčový okamžik moderny. Hoffmannův pavilon sanatoria se stal ikonou evropské architektury

Ikona evropské moderny. Vstupní hala Hoffmannova sanatoria v Purkersdorfu u...

Bratislavu jsme si posledně prohlédli nejen z hlediska historického, ale i co se týče moderní architektury. Teď však obraťme list a nakoukněme do míst, která jsou odtud doslova za rohem.

21. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Proslulý designér Karim Rashid tvrdí, že 90 % věcí kolem nás je naprostý průšvih

Karim Rashid (*1960) se v kondici udržuje především pohybem, denně cvičí,...

Karim Rashid, jeden z nejplodnějších světových designérů a tvůrce ikonických návrhů, přepisuje dál dějiny oboru. Miluje svou práci a barvy. Je vizionářem, do minulosti se neohlíží. Proč vidí...

21. listopadu 2025

Místo práce a školy svoboda. Hippie rodiče žijí s dětmi ve školním autobusu

Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali...

Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali rodinný dům a dali v práci výpověď, aby mohli vychovávat děti ve školním autobusu.

21. listopadu 2025

Podívejte se na luxusní sídlo zpěvačky Billie Eilish za 127 milionů

Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La...

Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La Canada Flintridge, kde na téměř čtyřech akrech vlastní dům za šest milionů dolarů, v přepočtu za 127 milionů korun.

22. července 2025,  aktualizováno  20. 11. 17:14

Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně

Nádraží Kovářská se dočkalo záchrany.

Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...

20. listopadu 2025

Stačil nápad a dcera má v pokoji stolek jako filmová hvězda

Soutěž
Radost z dárku i „vlastní tvorby“ byla u mladé slečny nepřehlédnutelná.

Naše soutěž o nejlepší proměnu, kde na tři čtenáře čekají hodně zajímavé ceny, není o zásadních přestavbách nebo rekonstrukcích. Důležitý je nápad, nadšení a ochota udělat něco nejen pro sebe, ale...

20. listopadu 2025

Svět nábytku ožívá: FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI

Ve spolupráci
FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI

FAVI, největší online vyhledávač nábytku, pomáhá milionům lidí proměnit obyčejné bydlení v útulný domov. Nyní v rámci svých inovativních úsilí přichází s revoluční novinkou. V listopadu odstartuje...

19. listopadu 2025  9:30

Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

Majitelé jsou ve srubu šťastní a spokojení.

Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...

19. listopadu 2025

Pozor na sníh a led na střeše. Za jeho pád můžete zaplatit i statisíce

Shazování sněhu představuje hodně náročnou a vysoce rizikovou činnost.

Každou zimu hrozí, že z domů padající sníh nebo kus ledu zraní nic netušícího chodce nebo poškodí auto. Nebezpečí riskuje i ten, kdo se na kluzkou střechu vydá bez patřičných bezpečnostních opatření....

19. listopadu 2025

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Protáhlá silueta domu kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního...

Respektuje terén, otevírá se výhledem. V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její...

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.