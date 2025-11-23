Nejsou podchycené úředními statistikami, nevztahují se na ně čísla průzkumů, nefigurují v administrativních hlášeních. V mapách úředního archivu je nenajdete. Protože v papírech prostě zahrnuté „nejsou“. Tudíž neexistují.
To jindy spolehlivé popírání reality v tomhle případě selhává. Ony oficiálně neexistující gecekondu totiž tvoří přibližně pětinu národního bytového fondu celého Turecka. Nejspíš, protože úřední čísla schází.
Rozsáhlá předměstí Ankary ovšem netvoří prakticky nic jiného, v Istanbulu v nich žije přes šest milionů lidí. Není to jen záležitost velkých metropolí. Neregistrovaná zástavba expanduje i do městeček a malých vesnic. Bydlet totiž chtějí všichni. A překvapivě se o střechu nad hlavou dokážou postarat bez stavebních norem a předpisů, regionálních vyhlášek, zakreslených parcel, spousty razítek a nežádoucí pozornosti státních úředníků. Mnohem laciněji, rychleji.
To rychleji platí doslova, protože termín gecekondu se dá přeložit jako „dům postavený přes noc“.
Porozumět tomuto fenoménu bydlení, to obnáší nahlédnout trochu do historie Turecka, které se po druhé světové válce s pomocí Marshallova plánu rozvoje, nebývale rychle industrializuje a urbanizuje.
Je to dobře vidět v Istanbulu, který byl ještě na počátku padesátých let jen jakousi orientální vesnicí s neudržovaným historickým jádrem. Dohromady na jeho území žil necelý milion obyvatel. O deset let později jsou těch obyvatel miliony tři, a za dalších deset let milionů pět.
Odkud se vzali? Většina z nich přišla z venkova a hledala nové pracovní příležitosti. Práci venkované našli, ale nikoliv už bydlení.
Nedá se říct, že by to byla chyba tehdejších radních. Asi žádné město světa není schopné v průběhu jedné generace zvýšit kapacitu bydlení pětinásobně.
Postav si sám a za své
Za prací migrující lidé se tedy o své bydlení zasadili sami. Svépomocně. Obsazovali volné pozemky, státní, městské i soukromé, k nimž neměli žádný právní nárok. A budovali na nich obydlí z toho, co bylo zrovna při ruce. Kombinovali nejrůznější dostupné a nízkonákladové materiály, vypomáhali si metodami typickými spíše pro venkovské stavby. Aby z ničeho udělali něco.
Vytvořili rozsáhlé barákové čtvrti a předměstí. Úředníci to tehdy tolerovali přehlížením. Tím, že vznik gecekondu ignorovali, vlastně Istanbul uchránili před „bytovou krizí“.
Ještě v 60. letech byly tyto domy (nepovolené stavby) jakýmsi neformálním přechodem mezi městským a venkovským prostředím. Měly několik místností, venkovní přístavek se záchodem a terasu nebo zahradu pro pěstování a přípravu jídla, případně pro chov slepic.
Obvykle byly vystavěny z nepálených a pálených cihel, naskládaných na betonovou desku. Zakončeny byly jednoduchými plechovými střechami, často s použitím nouzových materiálů, plachet a dek. Z definice byl každý takový domek originál, protože odrážel rozmanité stavitelské schopnosti svého tvůrce i jeho schopnost zajistit si materiál.
Je třeba zmínit, že takto nahodile vypadaly gecekondu jen v první rané fázi svého vývoje. Jejich obyvatelé se totiž povětšinou vzmohli, a tak postupně nahrazovali různá nouzová řešení kvalitnějšími materiály. Přibylo dutých betonových tvárnic, pálených tašek i primitivních izolací.
Tím se také tyto kolonie stavebně odlišily od teneke mahalles tj. plechových střech. Barákových kolonií, které si na předměstích tureckých metropolí budovali přistěhovalci z bulharských a jihorumunských měst, vesměs příslušníci romského etnika.
Ti totiž „neinovovali“ a jejich obydlí připomínala slumy i tehdy, kdy už ekonomicky činní obyvatelé gecekondu začali svá obydlí rozšiřovat o další podlaží. Nebo přistavovat další pokoje, zavádět vnitřní rozvody vody a instalovat koupelny.
Z toho také, alespoň ve smýšlení turecké veřejnosti, pramení rozdílné chápání těch zprvu vcelku podobných typů staveb. Teneke mahalles jsou vnímány jako společenské břemeno, čtvrtě nebezpečné a nehezké. Plné chudých, nezaměstnaných, nepracujících. Gecekondu bölgesi, čtvrti vystavěné přes noc, jsou chápány vřele. Jako obydlí těch, kteří si dokázali pomoci, postavili se ekonomicky na vlastní nohy a pomohli poctivou prací budovat národní prosperitu.
Na tom, že jste sami vyrůstali nebo vaši rodiče ještě žijí v gecekondu, v Turecku vůbec nic nedůstojného není. Protože je to domov, který se vyvíjí a roste. Těžko taky kritizovat podmínky, v nichž v 80. letech vyrůstala polovina z šesti milionů obyvatel Istanbulu.
Turecká cesta z problémů
Ta celková nahodilost bydlení pochopitelně dráždila státní úředníky, kteří se nejednou pokoušeli gecekondu regulovat a spoutat pravidly. Slibovali třeba, že do načerno vystavěných čtvrtí zavedou vodu, plyn a elektřinu, že je napojí na hromadnou dopravu a zpřístupní je vyasfaltovanými silnicemi. Což se obyvatelům líbilo.
Ale jen do doby, než si při plnění těch slibů začaly městy najímané stavební firmy vypomáhat demolicemi. Bourat přitom mohly skoro libovolně, protože domy stavěné lidmi pro lidi stály na pozemcích patřících městům, státu. Nikoliv těm, co v nich žili. Vyvolalo to velké nepokoje, které ukončil až systém yap-sat.
Yap-sat, v překladu postav-prodej, je velmi svérázným mechanismem, kterým mnohá turecká města problém s neregulovanou zástavbou řešily. Je to trojstranná dohoda. Která začíná tím, že ten, kdo si prve svépomocně postavil gecekondu, ho nechá stavební firmou zbourat.
Stavební firma pak na uvolněném pozemku postaví, už v souladu s infrastrukturou, městskými plány a stavebními normami, nový dům. Dům má čtyři až pět podlaží, která odpovídají čtyřem až pěti bytovým jednotkám.
Jedna tato bytová jednotka se automaticky stane majetkem města. Je to forma jakéhosi materiálního vyrovnání za předchozí obsazení stavební parcely. Jedna až dvě bytové jednotky připadnou stavební firmě. Za demolici a práci se stavbou. Zbývající bytové jednotky pak připadnou někdejšímu obyvateli gecekondu. V jednom bytě může – už zcela legálně – žít. A ten další může případně pronajímat.
Konkrétní řešení v systému yap-sat nabízela mnoho variant, ale společné jim bylo, že na nich vlastně nikdo netratil. Města získala dynamicky se rozrůstající bytový fond; stavební firmy docenily developerskou příležitost. A biti na tom nebyli ani někdejší obyvatelé, z nichž se stali movití správci vícepodlažních nemovitostí.
O tom, nakolik toto řešení bylo spravedlivé a zákonné, kolik jím vlastně proteklo peněz a kdo si jimi vlastně namazal kapsu, nebo jak dalece ne-přispělo ke korupci či jak se při těch vícepodlažních stavbách šidilo na materiálu, se dnes v Turecku debatuje jen velmi opatrně. Je to citlivá věc.
Zavedená praxe nicméně velmi rychle zvýšila hustotu a homogenitu tureckých měst, a přispěla k tomu, že na gecekondu přestalo být vidět.
Ne že by vymizely, jen je nikdo vidět nechce. Pořád tvoří asi pětinu celého bytového fondu Turecka. A oficiálně neexistují, respektive existují v právním limbu. Z nějž občas procitnou, když se začne hovořit o nějaké regionální stavební amnestii. Anebo o demolicích tam, kde mají na papírově nezastavěné ploše vyrůst nové věžáky a nákupní centra, ač ta plocha ve skutečnosti zastavěná je.
Fenomén gecekondu se v Turecku velmi bolestně připomíná i kvůli zemětřesením. Domy, které byly „postavené přes noc“ a bez ohledu na stavební normy, totiž nemají mnoho šancí, jak otřesům půdy odolat. A stávají se hroby pro ty, kteří je vlastníma rukama vystavěli.