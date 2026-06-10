Proměna giganta z 60. let. Největší dělnická ubytovna se změnila na 507 bytů
Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává...
Zvenčí jen travnatý kopec, uvnitř luxus. Podívejte se na unikátní dům pod zemí
Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší...
Rodina žije v ráji. Nahlédněte do domu v Troji, kde se beton potkává s mramorem
Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého...
Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním...
Zoufale volala o pomoc. Architekti zachránili nádhernou vilu na Vinohradech
V roce 2019 nás oslovil majitel, který koupil vilu na krásné adrese v Praze. Začal se psát příběh znovuzrození krásného domu, jenž zoufale potřeboval záchranu, ale jen stěží vyhovoval současným...
Lásky, hádky i společný život. Podívejte se do unikátních sousedských domů
Tento svérázný styl sdíleného komunitního bydlení se sice zrodil na Pyrenejském poloostrově, ale dnes tam na něj prakticky nenarazíte. Pokud byste chtěli vidět, jak asi dřív vypadal, musíte se vydat...
Zbourali příčky a použili perfektní trik. Rekonstrukce paneláku vás nadchne
Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...
Chytrá koupě hrubé stavby. Vysněný dům v Podkrkonoší zařídili podle vypínačů
V případě Anety a Martina to byly černé hranaté vypínače, které určily směr, jakým se bude design domu ubírat. Na začátku si ale prošli náročným obdobím hledání. Nakonec ten pravý dům pro svůj...
Celou noc nás budí hluk, který slyšíme jen my. Zvuky od sousedů se nedají nahrát
Trápí nás noční podprahové zvuky – rány, cinkání, klepání a dupání přímo nad našimi hlavami. Zvuky se prakticky nedají nahrát, jsou tlumené, přenášejí se stropem a budí nás. Bydlíme v paneláku a byt...
Známá umělkyně našla domov kousek za Prahou. Takto to vypadá u ní doma
Nedaleko Prahy si pořídila domeček, kde má dostatek prostoru pro rozvíjení kreativity. Výsledky své práce výtvarnice a umělkyně Silvia Belis pak zdobí interiér domu a dotváří tím tu...
Do skříní po žebříku, do šatny po schodech. Pánský loft myslí na vše
Pražské Holešovice a loftové bydlení dnes patří k velmi žádané kombinaci. Když k tomu přibude i zkušená a empatická architektka, která je s klientem „na jedné vlně“, máte záruku, že vznikne zajímavý...
Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním...
To není film, ale realita. Uvnitř domu ve stylu Bonda se skrývá nevídaný luxus
Zapomeňte na obyčejné vily. V britském hrabství Derbyshire je na prodej futuristické sídlo za 6 milionů liber, v přepočtu za 168 milionů korun, které jako by vypadlo z bondovek. Kromě luxusního...
Spořivý Spořilov. Malé zahradní město vzniklo jako úřednická kolonie, přijato bylo rozporuplně
Malé zahradní město v pražských Záběhlicích bylo postaveno pro úředníky, v centru je kostel sv. Anežky České. Tato pražská čtvrť má dodnes svoje specifické kouzlo. I když se od dob výstavby ve Starém...
Rodina žije v ráji. Nahlédněte do domu v Troji, kde se beton potkává s mramorem
Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého...
Prodej pozemku 20.759 m2 - Poláky u Nechranické Přehrady
Chbany - Poláky, okres Chomutov
4 151 800 Kč
Bunkr z hororu, nebo boží chrám? Monstrum nad Terstem řidiče děsí i fascinuje
Když se blížíte k Terstu, nelze ho přehlédnout. Monumentální betonová stavba trčí nad krajinou tak výrazně, že si ji mnozí řidiči pamatují ještě roky poté. Někdo v ní vidí elektrorozvodnu, jiný...
Zoufale volala o pomoc. Architekti zachránili nádhernou vilu na Vinohradech
V roce 2019 nás oslovil majitel, který koupil vilu na krásné adrese v Praze. Začal se psát příběh znovuzrození krásného domu, jenž zoufale potřeboval záchranu, ale jen stěží vyhovoval současným...