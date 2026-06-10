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Velké domy s komunitně sdíleným prostorem k obývání, už ve Španělska téměř zmizely. | foto: Profimedia.cz

Radomír Dohnal
Tento svérázný styl sdíleného komunitního bydlení se sice zrodil na Pyrenejském poloostrově, ale dnes tam na něj prakticky nenarazíte. Pokud byste chtěli vidět, jak asi dřív vypadal, musíte se vydat do zemí někdejšího Nového Španělska. Sousedské domy vecindades ještě dožívají v Mexiku a Guatemale.
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Lásky, hádky i společný život. Podívejte se do unikátních sousedských domů

Premium
Velké domy s komunitně sdíleným prostorem k obývání, už ve Španělska téměř...

Tento svérázný styl sdíleného komunitního bydlení se sice zrodil na Pyrenejském poloostrově, ale dnes tam na něj prakticky nenarazíte. Pokud byste chtěli vidět, jak asi dřív vypadal, musíte se vydat...

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