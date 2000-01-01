Obětem přírodních katastrof, lidem bez střechy nad hlavou, chtějí lidé z firmy Holcim a Nadace Normana Fostera nabídnout něco víc, než jen humanitární stanová městečka. Projekt tzv. Essential Homes na to jde přes beton a udržitelnost. Z nouzových přístřešků chtějí dělat domovy, z táborů komunity.
Vždy se říká, že je to jen dočasné řešení. Záchrana v nouzi, než přijde pomoc a vyřeší se skutečné náhradní bydlení. Jenže stanová města, které slouží jako to nejčastější a první řešení pro lidi, z kterých války a přírodní katastrofy učinily bezdomovce, mohou být vynuceným domovem docela dlouho.
Uprchlické tábory jako thajské Mae La, keňská Kakuma nebo Dadaab či stanové kolonie u alžírského Tindoufu původně vznikaly „nanejvýš na pár sezon“. Lidé v nich ale žijí už celá desetiletí. Zabydlení takových „migrantů“ je často problém politický.
Ovšem ani lidé, kteří se nacházejí „na svém území“ a o domov je připravila katastrofa, na tom často nejsou lépe. Názorným příkladem může být tajfun Haiyan, který připravil o domov čtyři miliony Filipínců. To ovšem bylo v roce 2013 a řada z postižených ještě dnes žije ve stanových městech.
Podobně pak po zemětřesení na Haiti, které v roce 2010 vysídlilo 1,5 milionu lidí, vznikla obří stanová města v okolí hlavního města Port-au-Prince. Výstavba nových bytů ale vázla tak tragicky, že se většina z bývalých humanitárních táborů stala regulérními slumy. Obydleny jsou tak dodnes.
Přetrvávající stanová města se z prvotního pozitivního impulsu – ochoty pomáhat lidem v nouzi – sama stávají součástí nových problémů. Dnes v takových improvizovaných sídlech, závislých na humanitární pomoci, žije okolo 100 milionů lidí.
Bída, hlad, nedostatečné zásobování, nedostupnost zdravotní péče, šíření nemocí, kriminalita. I kdybychom odhlédli od řetězce komplikací života v takových stanových městech, tím největším problémem je jejich nestabilita.
Stanová města bývají stavěna tak, aby lidem v nouzi dočasně poskytla střechu nad hlavou. Ale ta „střecha“ bohužel není stavěna tak, aby odolala povodním, zemětřesením, sesuvům půdy, požárům. Vysídlení lidé se tak v náhradním bydlení mohou snadno stát obětí přírodní katastrofy. Podruhé.
A právě to se rozhodli řešit, na úrovni architektury i materiálu, profesionálové dvou různých oborů. Tu materiálovou branži v inovativním projektu Essential Homes Project, tedy Projektu základních (nezbytných) domů reprezentuje „betonářská“ společnost Holcim.
K nimž se ve spolupráci připojili i architekti z proslulého studia Norman Foster. Respektive členové Nadace Normana Fostera, která projekt Essential Homes Project zafinancovala. Navrhli model, kterým by bylo možné proměnit nouzové přístřešky v domovy a tábory v komunity.
Projekt Essential Homes je model nového, pohodlného, trvanlivého a důstojného bydlení pro lidi, které o domov připravila přírodní katastrofa. Jde o novou a rychlou zástavbu tam, kde je to nejvíc zapotřebí.
Tato humanitární obydlí jsou rozhodně odolnější než stanová města. Odolají povětrnostním vlivům a monzunům mnohem lépe než ona původní katastrofami zdevastovaná obydlí.
Myšlenkou projektu je stavět taková obydlí, která poskytnou víc než jen zástupné řešení. Nouzové domy by měly odolat další navazující přírodní katastrofě. To vše v duchu základního lidského práva na dostupnost přiměřeného bydlení.
V čem je ten projekt, představený poprvé na benátském bienále v roce 2023, tak unikátní? V tom, že když si připustíme – přestaneme předstírat – že nouzové humanitární bydlení je jen dočasné, začne nás víc zajímat konstrukční a materiálové řešení, ekonomika výstavby, udržitelnost a efektivita provozu.
Právě proto se v projektu Essential Homes setkáme s nízkouhlíkovým betonem ECOPact a s izolačními systémy Elevate a Airium. Podle betonářské firmy mají tyto domy o 70 procent nižší uhlíkovou stopu než běžné stavby. A přitom vyhovují dlouhodobému obývání.
Každé takové obydlí chrání vnější plášť z nízkouhlíkových betonových rohoží. Architekti uvádějí, že toto speciální ‚betonové plátno‘ spotřebuje až o 95 % méně materiálu než běžné betonové stavby. Přestože je jen o málo dražší než vybavení stanového městečka, nabízí nesrovnatelně vyšší odolnost a životnost.
Konstrukční řešení přitom sází na geniální jednoduchost: na vylehčený podpůrný rám se navine ohebná rohož, která se následně pouze postříká vodou. Betonová směs uvnitř tkaniny tím aktivuje proces tuhnutí a vytvoří pevnou, nepropustnou skořepinu. Izolace se pak instalují zevnitř, podle potřeby buď předem, nebo až dodatečně.
Materiály pro stavbu nejsou nákladné. V podstatě jde o meziprodukty nebo zbytky, recyklované součásti. Něco, co nestojí miliony dolarů a prakticky je to už v procesu výroby v nadbytku. Proto má také projekt Essential Homes velký potenciál.
Konstrukce těchto nouzových domů je tuhá. Nejsou to stany, do nichž by se dobýval déšť, nebo jim střechu odnesl vítr. Pevná skořápka je prvním předpokladem bydlení, které už něco vydrží. A může, nejde-li to jinak, být obýváno dlouhá léta.
A právě z postřehu, že to bydlení nemusí být jen na týdny, ale na celé měsíce i léta, pak roste návrh uspořádání celého interiéru Essential Home. Pořád má sice „nouzový“ charakter, ale úroveň bydlení je více důstojné.
Interiér má izolované podlahové panely, zatímco jednotlivé domy propojují propustné (vsakovací) cesty z nízkouhlíkových betonových dlaždic. Aby se omezila spotřeba energie a světelné znečištění, beton je doplněn luminiscenčními příměsemi, které přes den pohlcují světlo a v noci je odrážejí.
Design zahrnuje izolační systémy, řešené panely v podlaze a minerální izolační pěnou v oblasti střechy. Oba materiály jsou navržené tak, aby optimalizovaly tepelný a akustický komfort obyvatel. Uspořádání domácnosti je příhodné k bydlení.
Obytné jednotky jsou navržené pro hromadnou instalaci v rámci komunit vysídlených osob. Když se staví vedle sebe, vytvářejí otevřené veřejné prostory. Podstatná je konstrukční odolnost materiálu, který je schopen ustát dlouhou nepřízeň podnebí.
Řešení, navržené betonáři a architekty, je „lákavé“ i tím, že obsahuje recyklovaný stavební a demoliční odpad. A když už není bydlení potřeba? Pak může být každá součást domu rozebrána a znovu recyklována pro další stavební projekty.
Stavba samotná nevyžaduje žádné výkopy. Základní konstrukce spočívá na vodotěsné membráně, která podle společnosti zabraňuje pronikání vlhkosti do objektu. Tvůrci projektu věří, že jejich trvalejší model humanitárního bydlení pomůže zvládat krize minulé a bude předcházet i těm budoucím.
A o tom to vlastně je. Projekt Essential Homes nedává potřebným jen stan, který vydrží do příští bouře. Dává lidem skutečnou pevnou střechu nad hlavou. Domov a naději.
