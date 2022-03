Made in SSSR? Naopak. Paneláky přišly ze západu a jsou téměř nesmrtelné

Zatímco východní Němci se po sjednocení často vydali ze šedivých socialistických sídlišť na západ a z některých paneláků se staly „domy duchů“, Češi nikam odejít nemohli. Místo toho se pustili do obnovy desítek tisíc panelových domů, které tvoří celou třetinu bytového fondu České republiky a bydlí v nich asi 2,6 milionu lidí. Jenže životnost mnoha panelových sídlišť má podle odhadů skončit kolem let 2050 až 2060. Co s nimi bude pak?

Ve Francii odmontovali z obvodových zdí panely, postavili ocelovou konstrukci a každý byt dostal zimní zahradu. Byty se o dost zvětšily.