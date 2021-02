Domov bez bariér. Jak připravit bydlení na dobu, až nevyjdete schody

Jde to za jistých podmínek. Těmi jsou náročné, nikoli nemožné úpravy interiéru, někdy i exteriéru. I v této bitvě platí, že kdo je připraven, není překvapen. Proto by na svůj komfort měli myslet i zdraví padesátníci, nejspíš se totiž dožijí cca 74 (muži) až 81 (ženy) let. O holi či berlích lze ledasco zvládnout, co ale s invalidním vozíkem?