Americká společnost Vivos se pyšní tím, že na všechny chmurné předpovědi, jaderné apokalypsy a katastrofy má spolehlivé řešení. V jihodakotském XPoint můžete přečkat konec světa v luxusním krytu. Když si připlatíte.
Začneme otázkou: Jak dlouho by letěla mezikontinentální jaderná balistická raketa (ICBM), vypálená například z Ruska, do středu Spojených států amerických? A odpověď zní, že přes severní pól by jí to trvalo necelou půlhodinu. Nanejvýš pětatřicet minut.
Proč na tom záleží? Pokud byste zrovna byli ve Státech a dozvěděli se o odpalu ze Sibiře, máte zhruba půl hodiny na to, abyste se dostali do bezpečného krytu. Takových úkrytů není v USA málo. Ale za těch třicet minut byste se do nich včas nedostali nejspíš ani osobním tryskáčem.
Což je asi ta největší mezera v logice, na níž stojí celý podnikatelský záměr společnosti Vivos. Ta totiž nabízí patřičně movitým klientům fantastickou příležitost: přežít celou jadernou apokalypsu v jednom z krytů, které nabízí k pronájmu či prodeji v Jižní Dakotě. Když se tam dostanou včas.
Vlády světa se po celá desetiletí ukrývají v masivních hlubokých podzemních krytech, postavených pro elity, ale nikoliv pro nás ostatní, konstatují s rozhodností marketingoví poradci z Vivos a hned dodávají: Co budete dělat vy? Budete obětí nukleární katastrofy, anebo přežijete?
Dá se bez uzardění říct, že jim byznys vystavěný na strachu z akutní hrozby nukleární anihilace šlape dobře. Dokud tito movití klienti nezačnou přemýšlet, jak by se v případě takového globálního průšvihu do bunkrů v Jižní Dakotě dopravili. Tím si ale prohlídku Vivos xPoint kazit nebudeme.
Ten zázračný XPoint od společnosti Vivos, epickým příběhem obalený projekt velikosti města, najdeme v oblasti Black Hills v Jižní Dakotě, jižně od města Edgemont. Je to bývalá armádní základna armády Spojených států amerických. Přesněji řečeno, bývalé skladiště munice.
Bomby a granáty do všemožných zbraní se tu skladovaly v bunkrech, budovaných mezi lety 1942 až 1967. Jenže se tento obří muničák uzavřel a celý oplocený areál o rozloze 46 kilometrů čtverečních, posetý zvlněnými kopečky zesílených krytů, osiřel.
Společnost Vivos udělala v roce 2016 nejlepší nákup své existence a celý nikým nechtěný pozemek zakoupila do svého soukromého vlastnictví. Za hubičku. A následně všech 575 hotových železobetonových bunkrů začala nabízet.
Jak píše Vivos, tyto zahloubené stavby z betonu a oceli, odolné vůči všem rizikům, jsou nyní přestavěné a připravené pro kupce. A jsou prý cenově dostupné, aby mohly poskytnout útočiště pro celou vaši rodinu nebo skupinu. Kohokoliv, s kým chcete přežít konec světa.
XPoint se prý nachází na jednom z nejbezpečnějších míst v Severní Americe. Vivos to chytře demonstruje mapkou „potenciálních cílů“ v USA. Jihodakotské Black Hills leží 160 kilometrů od všech hypotetických terčů.
Výhodou by mělo být, že se do čtyřiadvaceti hodin dostanete do Black Hills a XPoint prakticky z každého místa ve Státech, a také že leží bezpečně od vodních ploch, nádrží a tektonických zlomů.
XPoint se nachází mimo zónu radioaktivního spadu, je položen poměrně vysoko v horách a je odrazem stálosti a stability v neklidných dobách. Je jako unikátní betonová schránka, váš soukromý trezor, kam můžete jezdit jako na chatu, i když se kolaps civilizace zrovna nechystá.
Tedy, pokud na to máte. Vaše pojistka pro život v nejistých dobách má podobu 55 tisíc dolarů jednorázové zálohy, tedy přibližně 1,2 milionu korun. K níž je ovšem třeba připočítat 25 tisíc korun ročního nájmu. Za to získáte přístup k jednomu z bunkrů ve stavu, v jakém je.
Bunkr se nabízí v původním stavu, bez vnitřních vylepšení, vybavení nebo nábytku. Tedy jako částečně zazeměná betonová hala s klenutým stropem o rozměrech 204 metrů čtverečních. Přikoupit si za 1,6 milionu korun, můžete i kus pozemku kolem bunkru. Aby to bylo víc jako na chatě.
Pochopitelně, že v tom základním uspořádání to k bydlení ani přežívání katastrof moc dobré bydlení není. Ale společnost Vivos vám ráda na základě smlouvy nabídne „zabydlení“ interiéru. Vybrat si můžete z pěti základních dispozičních řešení.
Některá obsahují velký obývací pokoj, kuchyň, soukromé ložnice, hlavní apartmá, koupelny s WC a samostatná WC, posilovnu i prádelnu. To zobytnění vás ovšem přijde na 220 tisíc dolarů. Dalších 4,5 milionu korun.
Samozřejmě, že si asi řeknete i o další vychytávky. Systémy jímání vody z vrtů, filtraci vody, energetickou místnost s generátorem elektřiny, systém filtrace vzduchu, odsávací komín i protiradiační komoru. Připravte si dalších 2,5 milionu korun.
Zesílené dveře, digitální zámky? Plynotěsná přepážka, skladovací prostory navíc? Položky na účtu jen naskakují. A to se raději nezmiňujeme o „luxusních“ řešeních přímo na míru. Ty začínají od 550 tisíc dolarů, tedy kolem 11 milionů korun.
Nedá se samozřejmě předvídat, jak by asi vypadal svět po globální výměně jaderných raket, to téma je vlastní spíše spisovatelům postapokalyptické literatury. Ale určitě v těchto neradostných dobách doceníte, když budete mít luxusní poležení.
Zabydlené bunkry nabízejí typizovaná řešení i zakázkové modely. Tento je zrovna strukturován pro nepříliš movité zákazníky.
Kuchyň je srdcem každého domu. I domu, který je pod zemí a snese 500 tisíc tun nárazové síly exploze.
Dobu „po“ můžete trávit třeba tím, že se budete věnovat zahradničení. Aspoň si trochu ukrátíte dlouhou chvíli.
Vstříc nejisté budoucnosti? V nukleární pustině si můžete posedět na vlastním trůnu. Až opadne radioaktivní mlha a spad, můžete se třeba vydat hledat nějaký pozlacený exemplář.
Smýt ze sebe prach katastrofických událostí můžete například v této vestavěné koupelně. Pochopitelně, že v nabídce jsou i luxusnější modely s vanou a vířivkou.
Pro Vivos je ale podstatné, aby si takový bunkr mohl pořídit (skoro) každý. Úměrně svému rozpočtu a plánům, respektive úměrně ziskovosti společnosti. Komunita přeživších z Black Hills by tak v ideálním případě mohla čítat na 5 tisíc lidí. Tedy pokud se sem v případě, že by to „ruplo“, dostali včas.
Nad tím se ale v reklamních prospektech projektu XPoint moc nemedituje. Společnost Vivos zatím dokázala slušně zúročit strach Američanů, ať už z virů, bakterií, oživlých mrtvol nebo nejčastěji hrozby jaderné války. A rozhodně na tom netratí.
