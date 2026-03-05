|
Váš strach, náš byznys. Bunkry jsou hit, v Dakotě z nich postavili celé město
Měly jít k zemi, teď berou dech. Příběhy českých zámků, které vstaly z popela
Mirošovice, Kácov, ale třeba i Hošťálkovy či Slavičín. Zde stojí zámky, které osvícení majitelé či vedení obcí dokázali často zázrakem zachránit. Díky těmto zapáleným nadšencům jsou bývalé ruiny...
Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak
Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...
Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula
Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.
Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát
Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...
Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?
Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes...
Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy
Střecha je nejnamáhanější částí domu a každá snaha o pochybnou úsporu se u ní dříve či později projeví. Špatné rozhodnutí v projektu nebo nevhodně zvolený materiál totiž často vedou k opravám, které...
Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí
Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.
Jak postavit roubenku u Lipna s výhledem. Aleš vsadil na chytrou strategii
Každý rok do Lipna nad Vltavou míří stovky návštěvníků – mezi nimi i Aleš s rodinou. Ti sem jezdili tak dlouho, až se rozhodli, že je nejvyšší čas pořídit si zde vlastní zázemí.
Dům jako pec na chleba. Má jen 48 m2, ale ohromí elegancí i skvělými nápady
Horno de Pan znamená v překladu pec na chleba. Přesně tak vypadá unikátní dům v ekvádorské oblasti Auqui, který svou klenbou připomíná pec. Navzdory skromné rozloze 48 m2 však nejde o žádnou...
Z bývalého starého skladu vznikla stylová chata s obří terasou
Prapůvodně to byla rybářská základna, pak dlouho jen sklad. V 90. letech ji majitel předělal na chatu pro své čtyři ratolesti, ale upřímně: stále vypadala jako sklad. Teď se konečně proměnila zvenčí...
Dům z Perníkového táty s pizzou koupil slavný streamer. A má s ním velké plány
Měl to být obchod století, je to realitní noční můra. Ikonický dům z Perníkového táty má nového majitele. Původní cena 4 miliony dolarů (82 milionů korun) padla kvůli fanouškům, kteří na střechu...
Nejlepší oceněné domácí spotřebiče roku 2025: vyberte si svého favorita
Nemají olympiády, přesto se velmi rády pyšní svými oceněními. Ty nejlepší domácí spotřebiče dokážou svým majitelům šetřit čas i peníze. A jak si vybrat ty správné favority? Vodítkem by mohla být...