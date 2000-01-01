náhledy
Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem rumunského diktátora Ceaușesca, který chtěl mohutností Paláce lidu poukázat na zdrcující sílu režimu. Budova, jedna z vůbec největších administrativních staveb světa, je přitom tak těžká, že se celá pomalu propadá do země.
Autor: Profimedia.cz
Na bukurešťské adrese Dealul Arsenalului, v Pátém sektoru centra rumunské metropole, jej nepřehlédnete. Není to možné. Palác parlamentu totiž svou mohutností tvoří prakticky celé panorama. Pro jeho ohromná měřítka marně hledáte porovnání v okolí.
Autor: Profimedia.cz
Pohled na objekt, kterému se dnes rumunsky říká Palatul Parlamentului nebo též Dům lidu, Casa Poporului, vás zdrtí svou rozměrností. Ten první dojem není nepodobný tomu, jako když se postavíte čelem před pyramidu v Gíze. Jste vůči ní naprosto nepatrní. Tady to zažijete též.
Autor: Profimedia.cz
Výškou čtyřiaosmdesáti metrů se jeho fasáda podobá spíš nějaké přehradě. Měřítka přehrad a vodních nádrží pro tuhle kolosální stavbu sedí. Její objem totiž činí 2 550 000 metrů krychlových.
Autor: Profimedia.cz
Pražský hrad byste sem nastěhovali pětkrát, fotbalových hřišť by se sem vešlo přes padesát. Konce budovy tu nedohlédnete. Obejít ji? To je 3,5 kilometru dlouhý výšlap, který vám zabere pětačtyřicet minut. Když budete pospíchat.
Autor: Profimedia.cz
Palác parlamentu je dnes sídlem rumunského Senátu a Poslanecké sněmovny. Nacházejí se v něm také tři muzea: Národní muzeum současného umění, Muzeum komunistické totality a Muzeum Paláce. A též mezinárodní konferenční centrum.
Autor: Profimedia.cz
Hodnota nemovitosti? Cena je odhadována na 3,7 miliardy eur. Je to tedy i ta nejdražší administrativní budova na světě.
Autor: Profimedia.cz
A nejdražší je i svým provozem. Přepočítané náklady na vytápění a elektrické osvětlení tu přesahují 130 milionů korun ročně, což odpovídá nákladům středně velkého města.
Autor: Profimedia.cz
Za historií vzniku této gigantické stavby je jít třeba ještě dál do minulosti. Do března roku 1977, kdy se komunistický diktátor Nicolae Ceaușescu rozhodl přestavět celou Bukurešť.
Autor: Profimedia.cz
Město tehdy postihlo zemětřesení. Tragédie posloužila jako výtečná záminka pro velký plán. Z jedné destrukce, té nezaviněné a přírodní, se plynule přešlo k demolici.
Autor: Fotoaufnahme Dipl.Ing.Arch.Radu Stefanescu, Creative Commons
Říkalo se tomu „Projekt Bukurešť“ a stavba Paláce byla ústředním bodem Ceaușescových záměrů. Inspiraci si bral, možná poněkud nečekaně, ze Severní Koreje. Budova měla být rumunskou obdobou zcentralizovaného Pchjongjangu.
Autor: Scott Edelman, Creative Commons
Návrh stavby byl řešen formou soutěže, kterou vyhrála Anca Petrescu. Ve věku pouhých 28 let byla jmenována hlavní architektkou. Přípravný tým ale tvořilo více než sedm stovek architektů. Výstavba Paláce začala 25. června 1984 a slavnostního zahájení stavebních prací se zúčastnil Ceaușescu.
Autor: Profimedia.cz
Kolos potřeboval místo a staré město muselo velikášským záměrům bez výjimek ustupovat. Při demolicích bylo kompletně srovnáno se zemí sedm kilometrů čtverečních historické zástavby města. Zarovnán se zemí byl dokonce i kopec Uranus. Ani terén se nesměl stavět plánům do cesty.
Autor: Profimedia.cz
Budova Paláce měla vyrůst tam, kde se dřív nacházel Národní archiv, klášter Văcărești, nemocnice Brâncovenesc a také 37 starých továren a dílen. Nic z toho nebylo ale tak potřebné, jako stavba, která ve světě neměla obdoby.
Autor: Mark Ahsmann, Creative Commons
A obyvatelé města? I když se název stavby zaklínal slůvkem „Lidový“, pro lidi tu nikde místo nebylo. Museli se vystěhovat též. Sbalit kufry a vystěhovat se muselo 40 000 lidí. Aby byl průběh vystěhování plynulý, pokojný a bez zbytečných narušení, asistovala při něm armáda.
Autor: Profimedia.cz
Na staveništi pracovalo ve třech směnách v několika etapách až 100 000 lidí. Připomínalo to hemžení kolem egyptských pyramid. I tady se vlastně budoval odkaz věčné vzpomínky na faraona. Původně měla být stavba Paláce dokončena za pouhé dva roky.
Autor: Profimedia.cz
Termín dokončení byl opakovaně prodlužován, až do roku 1990. Ani dnes stavba vlastně není v původním rozsahu „hotová“. Horní tři podlaží jsou dodnes nevybavené, nezařízené.
Autor: Profimedia.cz
Budova má osm podzemních podlaží, přičemž v posledním z nich se nachází protiatomový kryt, který byl s hlavními státními institucemi propojen dvaceti kilometry podzemních chodeb.
Autor: Profimedia.cz
Kryt se skládá z hlavního sálu – velitelství, které mělo mít telefonní spojení se všemi vojenskými jednotkami v Rumunsku – a několika obytných apartmánů určených pro vedení státu v případě války.
Autor: Profimedia.cz
Rumunský diktátor totiž nikdy hotový Palác nespatřil. Celá velmi náročná a zemi ekonomicky vyčerpávající stavba skončila prakticky s popravou Ceaușesca v roce 1989, po rumunské revoluci.
Autor: Profimedia.cz
Je 270 metrů široká, 240 metrů dlouhá, a její podzemí s obrovským parkovištěm sahá do hloubky 92 metrů. Budova má celkovou podlahovou plochu 365 000 metrů čtverečních, díky čemuž je po americkém Pentagonu druhou největší administrativní budovou na světě.
Autor: Profimedia.cz
Z hlediska objemu, který činí 2,55 milionu metrů krychlových, je třetí nejmasivnější stavbou po montážní hale Vehicle Assembly Building v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě a Chrámu opeřeného hada v Teotihuacánu v Mexiku.
Autor: Profimedia.cz
Guinnessova kniha rekordů i odborné zdroje označují Palác parlamentu za nejtěžší budovu světa - a zároveň za nejtěžší administrativní budovu - jaká kdy vznikla. Váží přibližně 4 098 500 tun. Kvůli té extrémní váze se budova každý rok propadne o 6 milimetrů.
Autor: Profimedia.cz
Klesá do podloží, protože obrovská hmotnost a konstrukce Paláce vedou k sesedání vrstev pod stavbou.
Autor: Profimedia.cz
Tohle ve všech ohledech přehnané dílo vznikalo jako vrcholná „národní stavba“. Ovšem na účet národa.
Autor: Profimedia.cz
Stavělo se totiž výlučně z rumunských materiálů, a tak po dobu stavby nebyly v Rumunsku jiné stavebniny k sehnání. Všechen beton totiž mířil do Bukurešti.
Autor: Profimedia.cz
Kromě jiných materiálů se tu sešlo na milion metrů krychlových mramoru, kolem 700 000 tun oceli a bronzu na monumentální dveře a okna, lustry a hlavice sloupů, asi 3 500 tun křišťálu na 480 lustrů. A přibližně 900 000 kubíků dřeva na parkety a dřevěné obložení.
Autor: Profimedia.cz
Dále k výbavě patří čtvrt milionu čtverečních metrů koberců, 200 000 krychlových metrů skla a 3500 čtverečních metrů kůží. Najdete zde i dvoutunový závěs, který musel být utkán až na místě.
Autor: Profimedia.cz
Made in Romania“ tu nejsou jen dveře vedoucí sálu Nicolae Bălcesca. Ceaușescu je totiž dostal jako dar od svého přítele, diktátora Mobutua Sese Seka, prezidenta Zairu.
Autor: Profimedia.cz
Palác parlamentu měl být monumentem síly, sebevědomí a schopností socialistického Rumunska. Nakonec se stal spíš monumentem jediné lidské vůle. Tedy spíše zvůle, před kterou musely ustoupit domy, kostely, kopec i desetitisíce obyvatel Bukurešti.
Autor: Profimedia.cz
Když od Paláce parlamentu odcházíte, nějakou dobu se vám nedaří jej nechat za zády. Je příliš široký, příliš vysoký. Příliš nápadný. Jako by vás jeho gravitace pořád přitahovala a tížila. Snad proto, že účet za tento sen diktátora musel zaplatit celý národ.
Autor: Profimedia.cz