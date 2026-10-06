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Váží 4 miliony tun a propadá se do země. Ceaușescův kolos nemá obdoby

Radomír Dohnal
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Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem... Na bukurešťské adrese Dealul Arsenalului, v Pátém sektoru centra rumunské... Pohled na objekt, kterému se dnes rumunsky říká Palatul Parlamentului nebo též... Výškou čtyřiaosmdesáti metrů se jeho fasáda podobá spíš nějaké přehradě. ... Radši byste údaj o rozloze plochy? Ta činí 365 000 metrů čtverečních. Pražský hrad byste sem nastěhovali pětkrát, fotbalových hřišť by se sem vešlo... Palác parlamentu je dnes sídlem rumunského Senátu a Poslanecké sněmovny.... I přesto je 70 procent jeho místností nevyužívaných. Tak velký je. Hodnota nemovitosti? Cena je odhadována na 3,7 miliardy eur. Je to tedy i ta... A nejdražší je i svým provozem. Přepočítané náklady na vytápění a elektrické... Za historií vzniku této gigantické stavby je jít třeba ještě dál do minulosti.... Město tehdy postihlo zemětřesení. Tragédie posloužila jako výtečná záminka pro...
Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem rumunského diktátora Nicolae Ceaușesca, který chtěl mohutností Paláce lidu poukázat na zdrcující sílu režimu. Budova, jedna z vůbec největších administrativních staveb světa, je přitom tak těžká, že se celá pomalu propadá do země.

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