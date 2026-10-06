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Simona Krainová ukázala své bydlení v Praze. Vzniklo spojením dvou půdních bytů
Vyrůstala se sestrou a rodiči v šedesátimetrovém panelákovém bytě, v Paříži sdílela domov s dalšími modelkami a později se dívala z kuchyně na Notre Dame. Za svůj skutečný domov dnes Simona Krainová...
Sláva, luxus a půl miliardy. Thierry Henry prodává ikonické bydlení v New Yorku
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů...
Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Panelákový klenot z 60. let. Sídliště Ďáblice dodnes překvapuje kvalitou života
Na sídlišti Ďáblice v Praze 8 mají paneláky střešní terasy, mezi domy je jezírko a vstupní haly zdobí umělecká díla. Promyšlená čtvrť z přelomu 60. a 70. let dodnes překvapuje. Její příběh přiblíží...
Betonová pýcha socialistické Jugoslávie má 102 metrů. Bosna je na panelák hrdá
Bosenská Zenica se turistům krásou nevnucuje. Nad průmyslovým městem se tyčí komíny a v údolí se tísní šedá sídliště. Uprostřed toho všeho však ční Lamela – 102 metrů vysoký obytný kolos a betonový...
Designblok 2026 začíná 7. října: téma Světlo a Průmyslový palác poprvé po rekonstrukci
Jen za pár dní začíná 28. ročník největšího festivalu současného designu v Česku. Letošní Designblok s tématem Světlo od 7. do 11. října 2026 obsadí hned pět lokací. Nabídne přes tři stovky expozic...
Váží 4 miliony tun a propadá se do země. Ceaușescův kolos nemá obdoby
Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem rumunského diktátora Nicolae Ceaușesca, který chtěl mohutností Paláce lidu poukázat na zdrcující sílu režimu. Budova,...
Báli se, jak zvládnou život na vesnici. Dnes mají na Hané svůj pohádkový ráj
Útěku z města na vesnici na Hané se manželé nejdříve báli. Postupně si ovšem zařídili nejen bydlení snů, ale i zahradu, na které dnes žijí od jara do podzimu. Na začátku všeho stála šikovná...
Stoupačky máte za novými obklady. Kdo zaplatí bourání, až se budou měnit?
Výměna stoupaček patří k opravám, kterým se starší bytový dům dříve či později nevyhne. Pro obyvatele bytu to může znamenat odstávku vody, hluk, prach a především nutnost pustit řemeslníky do...
KVÍZ: Kvíz o střešní krytině. Víte, co vydrží a kdy potřebuje opravu?
Dům bez střechy je jako člověk bez kabátu. Za dobrého počasí je mu hej, ale když přijde zima, vítr nebo déšť, situace se dramaticky mění. Správný výběr střešní krytiny není jen estetickou záležitostí...
Konec večírků? Zpěvák Sámer Issa ukázal snoubenku Lucii i jejich byt v Praze
V minulosti platil Sámer Issa za bouřliváka. V poslední době se ovšem zdá, že se po boku snoubenky Lucie Junkové uklidnil a našel jiný životní směr. Společně si zařídili krásné bydlení v centru Prahy...
Betonová pýcha socialistické Jugoslávie má 102 metrů. Bosna je na panelák hrdá
Bosenská Zenica se turistům krásou nevnucuje. Nad průmyslovým městem se tyčí komíny a v údolí se tísní šedá sídliště. Uprostřed toho všeho však ční Lamela – 102 metrů vysoký obytný kolos a betonový...
Lustr do obývacího pokoje vybíráte za dne. Prověří ho až říjnové večery
S kratšími dny se ukáže, jestli osvětlení obývacího pokoje skutečně funguje. Lustr může dobře vypadat, ale při čtení nechávat knihu ve stínu nebo večer nepříjemně oslňovat. O pohodlí rozhoduje...
Sherlock ze Žižkova. Známý spisovatel ukázal bydlení, knihovnu zde nenajdete
Přestože napsal desítky knih a jeho Sherlock Holmes vzbudil před lety mezi fanoušky poprask, doma byste u spisovatele Petra Macka rozsáhlou knihovnu hledali marně. Ve svém žižkovském bytě totiž sází...
Vrazili do zahrady 715 tisíc. Vybudovali lázně i posilovnu, má to však háček
Pár z Británie utratil v přepočtu přes 700 tisíc korun za proměnu zahrady u domu, který si pronajímají. Přestože pozemek nevlastní, vybudovali na něm wellness s vířivkou, posilovnu, voliéru i...
Prodej bytu 2+kk Rakovník, centrum
Palackého, Rakovník - Rakovník II
3 800 000 Kč
Kráska z Mamma Mia opouští manžela i luxusní sídlo. Dům prodává za 69 milionů
Hollywoodská kráska Amanda Seyfriedová dala k prodeji svůj dům v Hollywood Hills, a to jen pár týdnů předtím, než s manželem Thomasem Sadoskim oznámili, že se rozcházejí. Ať už je prodej domu spojený...
Tři technologie, jeden systém. Jak správně vyřešit vytápění, chlazení a teplou vodu
Moderní tepelná technika už nemusí řešit vytápění, chlazení a ohřev vody odděleně. Správně navržená vytápěcí technika může tyto funkce propojit do jednoho systému, jehož základem bývá tepelné...