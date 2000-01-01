náhledy
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité schodiště i staré dřevěné trámy zachráněné z pražského Karlína. Součástí stavby je také sauna a dva malé dvorky.
Autor: BoysPlayNice
Autory projektu dokončeného v roce 2025 jsou Václav Navrátil a Jan Sedláček ze studia SENAA architekti. Užitná plocha domu je 105 m².
Autor: BoysPlayNice
Víkendový dům v Bukovanech stojí v sevření drobných staveb, tradičních vinných sklepů a dvorků.
Autor: BoysPlayNice
Novostavba vyrostla na pozemku o výměře pouhých 180 m² a přesně kopíruje stopu původního domu.
Autor: BoysPlayNice
Mezi obytným domem a vinným sklepem vznikly dva komorní dvorky zajišťující dostatek soukromí.
Autor: BoysPlayNice
V zadní části pozemku se nachází praktické parkovací stání s kůlnou.
Autor: BoysPlayNice
Do objektu se vstupuje ze zadního dvora přímo do jídelní části.
Autor: BoysPlayNice
Otevřený hlavní obytný prostor je velmi velkorysý.
Autor: BoysPlayNice
Dominantním prvkem přízemí je točité betonové schodiště pojaté jako umělecká socha v prostoru.
Autor: BoysPlayNice
Betonová spirála schodiště vyrůstá přímo z lité betonové podlahy.
Autor: BoysPlayNice
Schodiště stoupá ke skleněné podestě, přes kterou shora proniká denní světlo.
Autor: BoysPlayNice
Prosvětlení schodišťového prostoru výrazně pomáhá také vikýř.
Autor: BoysPlayNice
Schody architekti odlili přímo na místě z probarveného betonu a následně ručně zbrousili.
Autor: BoysPlayNice
Směrem do historické uličky má obytný prostor klasická dřevěná kastlová okna.
Autor: BoysPlayNice
Do zahrady se interiér naopak otevírá velkoformátovým rohovým oknem v bezrámovém provedení.
Autor: BoysPlayNice
Ve štítu domu je vloženo další velké posedové okno nabízející výhled i místo k relaxaci.
Autor: BoysPlayNice
Na jídelnu bezprostředně navazuje domácí sauna s malou odpočívárnou.
Autor: BoysPlayNice
Z odpočívárny u sauny se otevírá uklidňující výhled do vnitřního dvora.
Autor: BoysPlayNice
V horním patře se nacházejí dvě ložnice a samostatná toaleta.
Autor: BoysPlayNice
Výraznou součástí interiéru jsou staré dřevěné trámy zachráněné z demolice činžovního domu v pražském Karlíně.
Autor: BoysPlayNice
Zachráněné karlínské trámy architekti zkombinovali s novým dřevěným záklopem.
Autor: BoysPlayNice
Architekti historické dřevo osobně vybírali přímo na pile. Ze starých trámů jsou v podkroví vyskládány i samotné interiérové příčky.
Autor: BoysPlayNice
Trámy zůstaly v původní podobě, byly pouze očištěny a vykartáčovány nylonovým kotoučem.
Autor: BoysPlayNice
Zbylé dřevo se nařezalo na desky a posloužilo jako obklad stěn u saunové odpočívárny.
Autor: BoysPlayNice
Obvodové zdivo tvoří cihelné bloky bez nutnosti dodatečného zateplení.
Autor: BoysPlayNice
Vnitřní omítky jsou probarvené ve hmotě a ručně gletované bez finálního nátěru.
Autor: BoysPlayNice
Zaoblené rohy ostění a nadpraží oken fungují jako výrazný zjemňující prvek celého interiéru.
Autor: BoysPlayNice
Stavba ukazuje možnost citlivé implementace moderní architektury do prostředí vinařské uličky.
Autor: BoysPlayNice