Majitel domku Václav Navrátil má v Bukovanech rodinu, pole i vinohrad a společně s Janem Sedláčkem a týmem SENAA ve zdejší sklepní uličce postupně realizovali tři projekty. Začali úpravou strýcova sklípku, následovaly dva víkendové domy, které slouží rodině i hostům k pronájmu.
Ulička opět ožívá
Bukovanský domeček je nejnovější z nich. Když v uličce začínali, byla zanedbaná a postupně chátrala. Nyní patří k místům, kam se místní rádi vydají na procházky.
Ulice Vývoz, dnes častěji zvaná Vinařská ulička, vznikla v hlubokém a úzkém terénním zářezu, který začíná u hlavní silnice v obci a vede směrem do polí.
Po obou stranách strže vznikly domky obecní chudiny a také hluboké a dlouhé samostatné sklepy. Jednotlivé domečky přilepené ke svahu měly své sklípky, dvorečky a hospodářské budovy.
Ulice je velmi úzká, uliční čáry se k sobě místy přibližují až na tři metry. Velké sklepy využívali místní sedláci k uskladnění brambor a řepy na zimu, postupem času se proměnily ve vinné sklepy. Ještě po válce zde žilo asi patnáct rodin, na začátku nového století už pouze jeden obyvatel.
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