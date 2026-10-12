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Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech

Lenka Weberová
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Na pozemku o výměře pouhých 180 m&#178; v jihomoravských Bukovanech vyrostl... Autory projektu dokončeného v roce 2025 jsou Václav Navrátil a Jan Sedláček ze... Víkendový dům v Bukovanech stojí v sevření drobných staveb, tradičních vinných... Novostavba vyrostla na pozemku o výměře pouhých 180 m&#178; a přesně kopíruje... Mezi obytným domem a vinným sklepem vznikly dva komorní dvorky zajišťující... V zadní části pozemku se nachází praktické parkovací stání s kůlnou. Do objektu se vstupuje ze zadního dvora přímo do jídelní části. Otevřený hlavní obytný prostor je velmi velkorysý. Dominantním prvkem přízemí je točité betonové schodiště pojaté jako umělecká... Betonová spirála schodiště vyrůstá přímo z lité betonové podlahy. Schodiště stoupá ke skleněné podestě, přes kterou shora proniká denní světlo. Prosvětlení schodišťového prostoru výrazně pomáhá také vikýř.
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité schodiště i staré dřevěné trámy zachráněné z pražského Karlína. Součástí stavby je také sauna a dva malé dvorky.

Majitel domku Václav Navrátil má v Bukovanech rodinu, pole i vinohrad a společně s Janem Sedláčkem a týmem SENAA ve zdejší sklepní uličce postupně realizovali tři projekty. Začali úpravou strýcova sklípku, následovaly dva víkendové domy, které slouží rodině i hostům k pronájmu.

Ulička opět ožívá

Bukovanský domeček je nejnovější z nich. Když v uličce začínali, byla zanedbaná a postupně chátrala. Nyní patří k místům, kam se místní rádi vydají na procházky.

Ulice Vývoz, dnes častěji zvaná Vinařská ulička, vznikla v hlubokém a úzkém terénním zářezu, který začíná u hlavní silnice v obci a vede směrem do polí.

Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité schodiště i staré dřevěné trámy zachráněné z pražského Karlína. Součástí stavby je také sauna a dva malé dvorky.
Autory projektu dokončeného v roce 2025 jsou Václav Navrátil a Jan Sedláček ze studia SENAA architekti. Užitná plocha domu je 105 m².
Víkendový dům v Bukovanech stojí v sevření drobných staveb, tradičních vinných sklepů a dvorků.
Novostavba vyrostla na pozemku o výměře pouhých 180 m² a přesně kopíruje stopu původního domu.
28 fotografií

Po obou stranách strže vznikly domky obecní chudiny a také hluboké a dlouhé samostatné sklepy. Jednotlivé domečky přilepené ke svahu měly své sklípky, dvorečky a hospodářské budovy.

Ulice je velmi úzká, uliční čáry se k sobě místy přibližují až na tři metry. Velké sklepy využívali místní sedláci k uskladnění brambor a řepy na zimu, postupem času se proměnily ve vinné sklepy. Ještě po válce zde žilo asi patnáct rodin, na začátku nového století už pouze jeden obyvatel.

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