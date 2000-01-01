Byla to hodně divná doba, ale z hlediska aplikované architektury se v ní dokázaly prosadit i velmi odvážné konstruktivní nápady, technické experimenty a kulturní stavby s velmi výrazným rukopisem. Podívejte se na typické příklady takových staveb velkých gest, jejichž hodnotu zpětně oceňuje celý svět.
Krytému plaveckému stadionu na českobudějovickém „Sokoláku“ by nikdo pětapadesát svíček na narozeninovém dortu nehádal. Modernistická stavba, navržená podle projektu architekta Bohumila Böhma, totiž nestárne. Ani to, že stojí na dohled historického jádra, jí nebrání být kulturní památkou.
Té stavbě na někdejší Eger Strasse muselo ustoupit třicet secesních domů. Dělaly místo projektu, který už navždy bude spojován s podobou nejslavnějšího českého lázeňského města. Hotel Thermal v Karlových Varech, ikonická stavba architektonického dua Machoninových, je brutalistním palácem.
Dostavěn byl v dvaašedesátém roce minulého století a počítal se k nejvýraznějším stavbám tzv. bruselského stylu. Brněnský Interhotel International reprezentoval elegantní tvář modernismu, chuť vyrovnat se kvalitou Západu. A dobře slouží dodnes.
Hezká, nebo ošklivá? To už záleží na vašem osobním uvážení. Ovšem bezpochyby je to odvážné gesto. Tranzitní telefonní ústředna v Hradci Králové, stojící za Labským mostem, patří přesně k těm stavbám, na které se chcete podívat zblízka. Abyste sami mohli lépe posoudit, jestli vám sedí, nebo ne.
Nikdo po vás samozřejmě nechce, aby se vám líbila. Upřít jí ale nemůžete, že vzbuzuje údiv, až úžas. Nová budova Národního muzea, původně tedy budova Federálního shromáždění, si o pozornost prostě umí říct. Takový dům je zkrátka unikát.
V dobrém i ve zlém je třeba říct, že postavit něco takového chtělo odvahu. Obchodní dům Prior v Pardubicích, vystavěný podle návrhu Růženy Žertové v 70. letech, do škatulek strohé průměrnosti rozhodně nezapadá.
Ani sněhová nadílka v Peci pod Sněžkou neskryje masiv věže Hotelu Horizont. Její výrazná vertikála vystupuje z údolí do krajiny a představuje další výraznou ukázku horského brutalismu, architektury, která má sílu dominovat přírodnímu okolí.
Dvě tváře – nová, a druhá ještě o něco novější. Vlídně ovšem nepůsobí ani jedna z nich. Ano, řeč je o někdejší budově Krajského národního výboru Ústí nad Labem, dnešním magistrátu. Zvlášť jeho „novější“ přístavba, brutalistní kolos, z něj vytváří nepřehlédnutelnou dominantu.
Kontroverze návrhu stavby, která se usadila mezi Národním divadlem a klášterem na Novém Městě na Národní třídě, nebraly konce. Teprve až se „prach nad staveništěm usadil“, vynikla Nová scéna jako nejodvážnější a ve světě vychvalovaná budova, přední ukázka postmoderny.
Celkem osm podlaží a stavební pojetí, které odtrhlo zástavbu historického jádra od zbytku Brna. Musí se ale nechat, že Bílý dům, původně administrativní budova podle návrhu Miroslava Spurného a Františka Jakubce, dnes slouží lépe než Městský výbor KSČ jako lékařský dům. A nevypadá tak zle.
Televizi nemusíte vlastnit. Ale aspoň jednou se podívat na to, jak vlastně Kavčí hory, srdce televizního střediska na Praze 4, vypadají, byste měli. Jsou jako svébytné město ve městě.
Ano, nepopíráme to ani trochu. Stavět v první zóně národního parku je prostě nešťastný nápad. Ale zrovna tak se nedá upřít, že kolos Labské boudy, devítipatrové železobetonové budovy ve stylu brutalismu a pozdní moderny od architekta Zdeňka Řiháka, svým reliéfem zaujme každého.
Mohla by to docela dobře být otázka do nějakého kvízu. Odkud že se nabízí takový výhled? Napínat s odpovědí vás ale nebudeme, takový pohled ke svému úpatí nabízí vysílač Cukrák. Těch téměř dvě stě metrů výšky z něj dělá docela slušný technický unikát a výraznou dominantu krajiny.
Splynutí starého s novým nemusí bolet. Vlastně může dát vzniknout i něčemu naprosto mimořádnému. To rozhodně platí o Emauzském klášteru v Praze. Železobetonová konstrukce s pozlacenými hroty patří mezi to nejlepší v moderní církevní architektuře.
Ta slůvka, která už máte na jazyku, zní: „Jednodílný rotační hyperboloid“. Tak se totiž správně popisuje tvar fenomenálního hotelu a televizního vysílače na vrcholku Ještědu. Ta prazvláštní stavba, chlouba a ikona Liberce, tu stojí od roku 1973.
Seznam věcí, které se stavebním inženýrům za socialismu nepovedly, by byl předlouhý. Zařadit do něj přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách ale nemůžeme. Nepatří tam, jsou navýsost úspěšnou realizací. Monumentální dílo, technické i krajinné, je dodnes vyhledávaným cílem turistů.
Dům s pořádnou koulí? Inu, i takové stavby za socialismu vznikaly. A veřejnost je dodnes rozdělená v názoru, zda kulturní dům Repre v Mostě si zaslouží svou ikonickou podobu proměnit, nebo ne. Členitý objekt z několika vzájemně poskládaných železobetonových bloků má svůj osobitý charakter.
A ještě jedno „repre“, tentokrát ovšem z Ostravy. Kdysi plným názvem Dům kultury pracujících Vítkovických železáren Klementa Gottwalda dnes zaujme hlavně alegorickými sochami na průčelí. Nesou jména: Práce s dětmi, Zlepšovatel, Chemie, Sochařství, Hudba a Sport.
Propojené šestihrany, nezvyklý formát fasády. A též skutečnost, že se na realizaci projektu manželů Machoninových nepodílel žádný československý stavební podnik, ale švédská firma. Obchodní dům Kotva je projektem světové úrovně.
První mrakodrap, který v někdejším Československu pokořil limit stovky metrů výšky? Jistě sami dobře víte, že se jím stal objekt na pražském Pankráci. Mimo jiné tu sídlil podnik zahraničního obchodu, Motokov. V současnosti patří mezi nejvyšší budovy v Česku.
Vztyčený prst? Kdepak, Žižkovský vysílač je unikát, který se zapsal hned několika stavebními patenty. Nejvyšší stavba Prahy je nejen příkladem futuristické architektury, ale též vyhledávanou turistickou atrakcí.
Na rozhraní mezi historickým městem a lázeňskou oblastí Teplic tuto bílou kostku nepřehlédnete. Dům kultury, dokončený v roce 1986 podle návrhu architekta Karla Hubáčka, v sobě nese koncertní a společenský sál, kino a další přidružené provozy.
Těm budovám se paušálně přezdívalo KoKos, coby složení slov „komunistický kostel“. To proto, že šlo o stavby často přehnané, přeexponované, monstrózní a do svého okolí hrubě nezapadající. Fungovaly jako sekretariáty KSČ. Některé dopadly lépe než jiné. Třeba KoKos v Pardubicích je dnes Domem hudby.
Asi ta nejsyrovější ukázka socialistického realismu inspirovaného stalinskými mrakodrapy, kousek Moskvy v Praze. Monumentální věž, dekorativní prvky a symbolická výzdoba Hotelu International v Praze měly jasně demonstrovat moc a sílu režimu. Za pohled stavba určitě stojí.
