Dům, který vyrostl v Argentině, vypadá buď jako novodobá tvrz, či ze skály vystupující bunkr anebo sci-fi základna na cizí planetě. Architekti z ateliéru OF Studio jím vzdali hold syrovému brutalismu. A navrhli ho s brutální upřímností. Tak se ostatně tento dům i jmenuje. Brutal Honesty.
Autor: Luis Abba Estudio
Mohl by se nacházet na pouštní planetě Arrakis, být návštěvnickým centrem Jurského parku i sídlem padoucha, který v bondovkách plánuje zničit svět. Mohl by. Ale ve skutečnosti tento rodinný dům najdeme v hornaté krajině v oblasti Pedemonte Mendocino.
Co říct? Snad jen to, že seznam soudobých sídel, která vypadají jako kulisy paláce z vědeckofantastického velkofilmu, tohle argentinské bydlení úspěšně rozšiřuje. A též, že se při prohlížení jeho snímků člověk stále zdráhá uvěřit, že je nevytvořila nějaká hodně nezbedná umělá inteligence. Nicméně je skutečný.
Brutal Honesty je dům, který vystupuje z terénu. Roste z kopců na okraji kaňonů, formuje je a přidává jim hezkých pár metrů na výšce. To aby sám sebe učinil ještě vyšším. Vyčleněnějším, oddělenějším. Výraznějším. Nakloněné zdi, které dotváří jeho základy, připomínají bastiony pevnosti, hradby.
Celá ta tolik nápadná stavba se přitom opírá o velkou plošinu z betonu, kterou v terénu podepírá trojice masivních teras. Vyvýšení stavby nad terén bylo záměrem architektů z OF Studia. Obyvatelům domu tak otevírají výhledy v kompletních 360°. Brutal Honesty z výšky shlíží na krajinu pod sebou.
Vyvýšit stavbu tak výrazně nad terén bylo vlastně chytrým rozhodnutím. Získává totiž maximum z denního světla, ze slunečních paprsků v průběhu celého dne. Nemá nouzi o čerstvé povětří, nepřehřívá se.
A jak prozrazují architekti, usadit dům tak, že vlastně stojí na vrcholu, výrazně usnadnilo integraci celé stavby do velmi členitého kopcovitého prostředí. Dodávají, že se dům bezproblémově integruje do stávajícího svahu a původní vegetace. Během výstavby nebylo třeba odstranit ani jediný strom.
Brutal Honesty je projekt založený na přímém vyjádření a syrové autenticitě. Strukturu mu udávají z terénu se zvedající opěrné zdi v barvě země, jako skalní útvary. Přenáší se dovnitř, vymezují terasy a tvoří vnitřní příčky. Organizují vnitřní prostory.
Stavba tohoto netradičního rodinného domu se rozprostírá na několika úrovních, které sledují přirozený sklon svahu. Každá úroveň je navržena tak, aby maximalizovala výhledy na okolní pohoří a zároveň zajišťovala soukromí obytných zón.
Beton použitý na stavbě byl ponechán v surovém stavu, což podtrhuje charakter masivu. Materiál navazuje na robustnost horského prostředí a vytváří kontrast s jemnějšími dřevěnými prvky. Betonové stěny zároveň fungují jako tepelná masa, která akumuluje teplo během dne a uvolňuje ho v noci.
Ono pasivní vyhřívání betonem, který do sebe přes den naakumuloval teplo, snižuje energetické nároky stavby. K energetické efektivitě domu také přispívají velkoformátová okna, která jsou zapuštěná hluboko do fasády. Tento přístup zase chrání interiér před intenzivním horským sluncem.
OF Studio navrhlo konstrukci tak, aby respektovala přísné podmínky horského klimatu. Použité materiály jsou odolné vůči velkým teplotním výkyvům a silnému větru. Fasády by měly vydržet roky jen s minimální údržbou. Což je v tak odlehlé lokalitě docela zásadní.
Velká okna rámují panoramatické výhledy na andské hřebeny. Jejich skla dosahují vysokých izolačních parametrů, jsou vybavena ochranou proti UV záření. A díky jejich hlubokému osazení se interiér nepřehřívá.
Střecha domu je navržena jako součást terénu, s možností osazení vegetační vrstvou. Suchomilnými rostlinami anebo travinami. Částečné ozelenění střechy má podpořit retenci vody a přispět k integraci objektu do okolního prostředí.
Využití místního kamene v exteriéru posiluje vztah stavby k prostředí. Kámen byl použit jak na obkladové prvky, tak na části opěrných zdí. Tento přístup zmenšuje uhlíkovou stopu spojenou s dopravou materiálu. Zároveň odkazuje na tradiční stavitelské techniky regionu.
Programově se dům rozvíjí ve třech vertikálních fázích. První je v podzemí schovaný suterén, který nevidíme. Ale nad ním vyniká druhá část, přízemí. A nakonec i první patro, které se z větší části nachází rozložené kolem domu, ve výškách nad terénem.
V srdci tohoto brutálně upřímného domu se nachází kuchyň obklopená společnými prostory. Na zbytek domu je napojená hned třemi schodišti. Každý z obyvatel si tu může najít svou vlastní cestu. Do cíle vedou všechny.
A ke svému cíli se rovněž nemusíte ubírat jen interiérem. Zážitek z celého domu podtrhují venkovní schodiště, vedoucí podél domu a na střešní terasu. Působí dojmem zavěšených skalních stupňů, které ve vzduchu nese jen „neviditelná síla“ subtilního mřížoví.
Dům nazvaný Brutal Honesty skutečně není malý. Celková užitná plocha bez střešní terasy nabízí 571 metrů čtverečních. Vzhledem k pojetí stavby se to ale zdá být skoro až málo.
Už v době, kdy se teprve stavěl a rodil z betonu, působil v krajině neskutečně. Pocit, že prostupujete kulisami nějakého vědeckofantastického filmu, z domu ale nevymizel ani po jeho dokončení.
Pohledový beton byl vyroben v úzké spolupráci s regionálními staviteli a barevně doladěn pomocí testování na místě, aby odpovídal odstínům terénu a skály. Tahle důslednost se vyplatila. Ukotvuje dům v místě, a to jak vizuálně, tak symbolicky.
Udržitelnost je ústředním bodem celého designového přístupu architektů. Na každém kroku tu vidíme pasivní strategie – tepelnou izolaci, podporu stínění, přirozené větrání. A to vše snižuje spotřebu energie.
Tuto sestavu energeticky efektivních opatření podtrhují technické prvky. Solární panely, solární ohřívače vody, systém pro jímání dešťové vody a systém čištění šedé vody. To vše zvyšuje environmentální výkon domu a činí jej nezávislým.
Zvenku do krajiny promlouvá Brutal Honesty betonem. Oslavuje tím svou syrovou přítomnost v divoké krajině a vede dialog s okolím. Zevnitř se ale situace mění a do uspořádání interiéru více promlouvají organické a přírodní materiály.
Dřevěné schodiště, vyrobené pomocí digitálních CNC fréz, jen podtrhuje sci-fi vyznění celého domu.
Světlovody a světelné komíny ve střeše vedou paprsky slunce až k základům domu. Tady, na místě, kde by měla jinak být tma jako v jeskyni, vzniká chráněná vnitřní zahrada.
Snímek z „dávné minulosti“, respektive z časů před sedmi lety, kdy byla na místě konstrukce pokládána betonová základová deska.
Autor: Valentina Cerrone Chaar
Terasy a venkovní plochy jsou navrženy jako přirozené prodloužení interiéru. Betonové desky vytvářejí pevný podklad, který odolává horským podmínkám. Tyto exteriérové plochy fungují jako přechod mezi domem a přírodou.
Jak říká Sebastián Andia, šéfarchitekt OF Studia: Brutal Honesty je v podstatě rozšířením hory. Prostorem pro život, který nic nezakrývá ani nezkrášluje, ale existuje v otevřeném dialogu se svým okolím. Oslavuje syrovou přítomnost přírody prostřednictvím architektury.
