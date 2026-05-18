Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak brownfieldy mění česká města? Z bývalých továren vznikají nové čtvrti

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Bývalé papírny, ocelárny nebo nákladová nádraží už v českých městech nejsou vnímány jako přítěž, ale jako obrovská příležitost. Podle odborníků jsou brownfieldy klíčem k řešení bytové krize bez zbytečného záboru zemědělské půdy. Proměna zanedbaných areálů v živé městské části ale vyžaduje víc než jen bagry. Vyžaduje vizi, která propojí historii s potřebami moderního života.
Fotogalerie4

Projekt Nová Papírna | foto: Broker ConsultingAdvertorial

V národní databázi brownfieldů je aktuálně evidováno přes 4 600 lokalit. Pro česká města, která se v posledních desetiletích potýkají s nekontrolovaným rozrůstáním měst do krajiny, představují tyto plochy strategickou pokladnici. Zatímco dříve se developeři soustředili na stavby na „zelené louce“ (greenfieldy) na okrajích měst, dnes se karta obrací.

Na rozdíl od polí za městem mají totiž tyto areály jednu zásadní výhodu: nacházejí se v širších centrech a jsou organicky napojeny na stávající dopravní sítě, inženýrské sítě a MHD. Podle agentury CzechInvest tvořily brownfieldy v roce 2024 dokonce více než polovinu všech investičních poptávek po nemovitostech, což jasně ukazuje, kam se pozornost trhu upírá.

Projekt Nová Papírna

Proč brownfieldy vítězí nad výstavbou za městem?

Doba, kdy se nová výstavba bezhlavě rozlévala do volné krajiny, pomalu končí. Moderní urbanismus se vrací dovnitř měst a revitalizace brownfieldů přináší hodnotu nejen novým obyvatelům, ale celému okolí. Obnova těchto míst pomáhá snižovat zábor zemědělské půdy a výrazně zlepšuje kvalitu urbanistického prostředí.

Místo chátrajícího objektu obehnaného rezavým plotem, který jen snižuje hodnotu okolních nemovitostí, vzniká prostupná čtvrť. Ta často propojuje dříve izolované části města a vrací lidem prostory, které byly desítky let uzavřené.

Pro developery je to sice cesta trnitější – procesy brzdí ekologické zátěže (sanace půdy po průmyslu), složitá majetkoprávní vypořádání nebo náročná jednání s památkáři, výsledek má však nesrovnatelně vyšší urbanistickou i lidskou hodnotu. Brownfield totiž nenabízí jen metry čtvereční, ale identitu a genia loci, který se na poli u dálnice vybudovat nedá.

Realitní trh se mění: Lidé chtějí adresu s příběhem

Zájem o bydlení v revitalizovaných areálech potvrzují i čísla. Například jen skupina Broker Consulting v roce 2025 realizovala rekordních 1 579 primárních prodejů, což je meziroční nárůst o 63 %. Novostavby tak tvořily téměř 42 % všech transakcí.

„Development nám dává možnost promítnout naše zkušenosti přímo do projektů. Přemýšlíme o tom, jak mají celé lokality fungovat a jak se v nich bude lidem skutečně žít,“ říká Petr Hrubý, spoluzakladatel Broker Consulting.

Projekt Nová Papírna

Nová Papírna: Když industriální minulost potká moderní design

Jedním z nejvýraznějších příkladů této proměny v Česku je projekt Nová Papírna v Plzni, za kterým stojí právě skupina Broker Consulting prostřednictvím společností BC Real a Broker Development. Areál bývalé papírny ze 19. století, kde výroba utichla v roce 2005, se dnes mění v novou čtvrť pro více než 3 500 rezidentů.

„Nevytváříme jen nové bydlení, ale živé místo inspirované tím nejlepším z Prahy, Londýna a Berlína. V celkem devíti etapách zde vznikne zhruba 1 700 nových bytů špičkových parametrů a také bohatá infrastruktura v podobě náměstí, parků, obchodů i kulturních prostor,“ vysvětluje Martin Hrubý.

Projekt je unikátní tím, že staré budovy nebourá, ale citlivě je integruje. Památkově chráněné objekty dodají nové čtvrti neopakovatelný industriální nádech a stanou se centrem společenského dění.

Klíčem k úspěchu je občanská vybavenost a zeleň

Média často upozorňují, že největší slabinou nových projektů bývá chybějící zázemí. Nová Papírna na to jde jinak. Lokalita těží z bezprostřední blízkosti řeky Radbuzy a Papírenského parku, který projde revitalizací a otevře se veřejnosti.

Aby čtvrť skutečně žila, musí nabízet víc než jen byty. V plánu je proto:

  • Mateřská škola pro více než 100 dětí.
  • Parkovací dům s kapacitou 250 míst pro návštěvníky a náplavku.
  • Obchody, restaurace a služby přímo v parterech domů.
  • Síť cyklostezek a mola u řeky pro sport i relaxaci.

Úspěšná proměna brownfieldu se nepozná podle počtu prodaných metrů čtverečních, ale podle toho, že se v místě lidé rádi zastaví na kávu, projdou se v parku nebo tam pošlou děti do školky. Nová Papírna v Plzni ukazuje, že i zanedbaný průmyslový kout se může stát nejvyhledávanější adresou ve městě.

Projekt Nová Papírna

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Broker Consulting.

Nejčtenější

Dům, který požíral lidi. Nejluxusnější adresa se změnila v čekárnu na smrt

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní...

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní dům a též Dům, který požíral lidi. Případně Dům předběžného zadržení. I když to z majestátní stavby, která stojí v centru...

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

Solidarita v novém. Jak nafouknout legendární řadovku od slavného architekta

Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky...

Skvělý urbanismus i využití prefabrikace, to byl projekt architekta Františka Jecha (spolu s Hanušem Majerem a Karlem Storchem) na pražské Solidaritě. Dodnes oceňované první pražské sídliště, které...

Naletěli odborníkovi a museli začínat znovu. Dnes je jejich dům hitem internetu

Michaela s přítelem zvelebili dům svépomocí.

Michaela s Kubou se zamilovali do starého domu, který jim ovšem dispozičně nevyhovoval. Pustili se do strastiplné rekonstrukce, na konci které dosáhli svého vysněného domova. Jaké problémy museli...

Socialismus v betonu: 25 českých staveb, které budí úžas i nenávist

Dostavěn byl v dvaašedesátém roce minulého století a počítal se k...

Byla to hodně divná doba, ale z hlediska aplikované architektury se v ní dokázaly prosadit i velmi odvážné konstruktivní nápady, technické experimenty a kulturní stavby s velmi výrazným rukopisem....

Jak brownfieldy mění česká města? Z bývalých továren vznikají nové čtvrti

Ve spolupráci
Projekt Nová Papírna

Bývalé papírny, ocelárny nebo nákladová nádraží už v českých městech nejsou vnímány jako přítěž, ale jako obrovská příležitost. Podle odborníků jsou brownfieldy klíčem k řešení bytové krize bez...

18. května 2026

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

18. května 2026

Bydlení v Tesle: Jak proměnit 42 m2 v bývalé továrně na žárovky v unikátní loft

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi...

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi vyráběly žárovky pro celý svět, vznikl na 42 metrech čtverečních stylový loft. Realizace ukazuje, jak lze transformací...

18. května 2026

Takto vypadá dům snů pro rybáře. Za přílivu jídlo samo skáče do kuchyně

Od roku 1997 je také dům na ostrově využíván jako sezónní rekreační obydlí....

Zajistit střechu nad hlavou a postarat se o nějaké to živobytí. Tak se odpradávna odvíjel plán snad každé rodiny. Starý dům ze severního Walesu ale tyhle dvě existenční náležitosti řeší jedním vrzem....

17. května 2026

Cena za noc šokuje. Tady v Cannes přespávají DiCaprio, Beyoncé a další

Legendární Hôtel du Cap-Eden-Roc v Antibes, kam během festivalu v Cannes míří...

Noc za cenu nového auta, soukromé vily za desítky tisíc eur a hotely, kam se běžní hosté nikdy nedostanou. Během filmového festivalu v Cannes se luxus na Francouzské riviéře mění v uzavřený svět...

16. května 2026

Žádné silnice, jen schody. Město bez aut skrývá pod zemí pohádkové bohatství

Dnes neobydlený Sewell je výjimečným příkladem globálního fenoménu tzv....

Nachází se v nadmořské výšce přesahující 2 200 metrů, šplhá po nehostinných svazích chilských And a občas se ztrácí v oblacích. Je symbolem růstu i úpadku, odhodlání, zklamání i setrvalé naděje....

16. května 2026

Plevel od souseda mi ničí anglický trávník. On si hýčká svou květnatou louku

Premium
Z praktického hlediska je však klíčové unést důkazní břemeno. Nestačí obecný...

Roky piplám svůj anglický trávník, stál mě majlant na hnojivech a pravidelné péči, sekání atd. A pak přijde jaro a soused nechá opět bujet svou, jak říká, „květnatou louku“. Já tomu říkám líheň...

15. května 2026

Zapřáhněte chatu. Tato dřevostavba je zcela soběstačná a utáhne ji i SUV

Proč si stavět někde malý domek, když s ním mohu cestovat? Tento přístup dnes...

Proč si stavět někde malý domek, když s ním mohu cestovat? Tento přístup dnes láká řadu lidí. Právě jim vyšly vstříc designérky Diana Šajdová a Dušana Lehotová, které navrhly dřevěný domek Pocket...

15. května 2026

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

14. května 2026

KVÍZ: Slavné vily Česka. Velká prověrka znalostí ve 20 otázkách

Bílý klenot. Müllerova vila slavného architekta a teoretika Adolfa Loose...

České vily nejsou jen krásné stavby. Psaly se v nich politické dějiny, žily v nich slavné osobnosti, natáčely se v nich filmy a některé dodnes skrývají překvapivé příběhy. Zjistěte, jak dobře znáte...

vydáno 14. května 2026

Dům, který požíral lidi. Nejluxusnější adresa se změnila v čekárnu na smrt

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní...

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní dům a též Dům, který požíral lidi. Případně Dům předběžného zadržení. I když to z majestátní stavby, která stojí v centru...

13. května 2026

Solidarita v novém. Jak nafouknout legendární řadovku od slavného architekta

Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky...

Skvělý urbanismus i využití prefabrikace, to byl projekt architekta Františka Jecha (spolu s Hanušem Majerem a Karlem Storchem) na pražské Solidaritě. Dodnes oceňované první pražské sídliště, které...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.