Jsou obrovské, podivné a často až nepochopitelné. Někde je chrání jako architektonické poklady, jinde by je nejraději srovnali se zemí. Vydejte se na cestu za dalšími rezidenčními betonovými kolosy, které měly být vizí budoucnosti a dodnes patří k nejvýraznějším obytným stavbám světa.
Autor: Niegodzisie, Creative Commons
Nejvýraznější, a pro někoho rovněž nejošklivější budova na nábřeží Seiny. Luxusní rezidenční mrakodrap s jednatřiceti patry se nachází v 15. pařížském obvodu ve Francii. Vystavěn byl mezi lety 1976 – 1979, a vysloužil si přezdívku Tour Totem. Totemová věž.
Autor: Nicolas Grospierre, Profimedia.cz
Betonová skoro-pyramida, obložená eternitovými panely. Jinde by nad něčím takovým ohrnuli nos, v Berlíně ji chápou jako jedinečnou a je památkově chráněnou budovu. Terrassenhochhaus na Kleiststraße dokonce nedávno prodělala důkladnou rekonstrukci.
Autor: dhl-architekten, Profimedia.cz
Toto nebylo bydlení běžné smrtelníky, ale pro zahraniční diplomatický sbor v Sofii. Komplex, dokončený v roce 1973, je považován za významný příklad bulharské modernistické a brutalistické architektury. Obytné věže, připomínající Barad-dûr, navrhla architektka Stefka Georgievova.
Autor: Vito Valentinetti
Bývalé studentské koleje Bagebi v gruzínském Tbilisi v Gruzii byly postaveny v roce 1966. Vyznačují se charakteristickým kubickým povrchovým vzorem, vytvořeným vyčnívajícími betonovými balkony.
Autor: Wander-Lush
Vede alespoň co do trefnosti přezdívek. Moskevského domu letců se totiž říká „Dům stonožek“ anebo též „Dům na kuřecích stehýnkách. Tento prominentní příklad sovětského brutalismu byl navržen architektem Andrejen Meyersonem.
Autor: Cedric Hampton
Měl to být „nádherný zámek z Versailles, ale pro normální lidi“. Ambice projektu Arcades tu Lac, pařížského sídliště na vodní hladině, se ovšem utopily v kontroverzích. Umělé město v umělém jezeře, budované mezi lety 1978-1982, nezapadalo svým provedením do minulosti ani budoucnosti
Autor: Florent Pécassou , Creative Commons
Architekt Henri Ciriani přišel v roce 1978 s nápadem, že sociální bydlení pro lidi by mělo být v první řadě „humanizované“ a mít takzvaně lidská měřítka. Jenže začal tím, že jeho projekt v Marne-la-Vallée, stavba La Noiseraie, má 180 metrů na délku a mamutí dispozice.
Autor: Philippe Chair
Je to železobeton, ale hranaté to moc není. Architekt Manuel Nuñez-Yanowsky tímhle veledílem dokazoval, jak komplikované tvary lze právě z prefabrikovaných materiálů vytvářet. Obytný soubor Les Arènes Place Picasso v Noisy-le-Grand na východním předměstí Paříže je unikát.
Autor: Arthur Weidmann, Creative Commons
Dokonale válcový tvar; 112 metrů výšky a osmatřicet pater. A váha (v betonu) pětkrát větší, než kolik má Eiffelova věž v oceli. Mrakodrap Tour Super-Italie najdete ve 13. pařížském obvodu, a je dílem architekta Maurice Novarina.
Autor: Nicolas Janberg, Profimedia.cz
Trellick Tower je věžový blok zapsaný na seznamu památkově chráněných budov II. stupně, v londýnské čtvrti Cheltenham Estate. Byl vybudován v roce 1972, architektem Ernő Goldfingerem. Ten se pokusil polidštit zastaralé sociální bydlení. A šel na to přes ryzí brutalismus a surový beton.
Autor: Ethan Nunn, Creative Commons
Pocit, že už jste někdy něco takového jako Trellick Tower viděli, máte docela oprávněně. Londýn už totiž jednou podobnou stavbou disponoval. A stále disponuje. Jmenuje se Balfron Tower, a má sedmadvacet podlaží.
Autor: Cianboy, Creative Commons
A ještě jeden klenot z pařížského předměstí. Budova Les Espaces d’Abraxas, která se nachází v Noisy-le-Grand, je novodobým „antickým“ palácem. Z železobetonu a panelů. Sídlištní komplex má tři části: Le Palacio, Le Théâtre a L’Arc.
Autor: Mikeshaheen1, Creative Commons
Preludium, Fuga a Kantáta. Tak se přezdívá prvním třem ze série čtyř mrakodrapů Orgues de Flandre, Flanderských varhan. Najdete je v pařížském v 19. obvodu, a doplňuje je ještě několik patnáctipodlažních bytových věžáků. K architektonické symfonii to prý stačí.
Autor: Arthur Weidmann / Martin van Treeck, Creative Commons
O Kula Geneks – Genex Tower, Západní věži Bělehradu, se na Bydlení psalo nedávno. Jenže srbská metropole má i bránu „východní“. Jde o trojici brutalistických budov, komplex Rudo, stojící nedaleko sídliště Konjarnik.
Autor: Niegodzisie, Creative Commons
Pokud trpíte šilhavostí, jste tady ve výhodě. Jinak než širokoúhle totiž katovickou Superjednostku najednou nespatříte. Patří k jedním z největších obytných domů v celém Polsku. Na výšku má jednapadesát metrů, dlouhá je 187,5 metru. Budova je chápána jako samostatné sídliště.
Autor: Gower, Creative Commons
Chybět tu samozřejmě nemůže ani kyjevský bytový komplex Obolon. Experimentální projekt, unikátní svým stavebním řešením. Dvě věže – 17 a 21 pater – byly prvními monolitickými stavbami ukrajinské metropole.
Autor: Sam Glover
Největší obytný dům v celém Chorvatsku najdete v Záhřebu. A velmi příhodně se mu říká Mamutica. Postaven byl roku 1974. Budova je 240 metrů dlouhá, 70 metrů vysoká. Nese v sobě dvacet podlaží a v 1212 bytech zde žije okolo pěti tisíc lidí.
Autor: Mst78
Stavby rezidenční a dopravní si nemusí překážet. Názorně to dokládá berlínský „Schlange“, masivní bytový komplex vystavěný prakticky nad bývalou dálnicí A104 ve čtvrti Wilmersdorf. Dokončen v roce 1981. Je 600 metrů dlouhý a sahá až do výšky 46 metrů.
Autor: A.Savin, Creative Commons
Je to projekt inovativní, otevřený a komunitní. Je dáván za příklad sociální integrace lidí. A též moderního zapojení starých průmyslových objektů do bytového fondu města. Doříct je ale třeba i to, že vídeňská Sargfabrik je bývalou továrnou na rakve.
Autor: Felix Vollmann, Profimedia.cz
Jako kdyby se radní v Bělehradu dohodli, že v soutěži o nejošklivější panelák obsadí všechna místa. Jinak se totiž seskupení „bloků“ z moderní části města, Novi Beograd, snad ani nedá vysvětlit. Tohle je Blok 23.
Autor: Niegodzisie, Creative Commons
S Třiadvacítkou ale nekončíme. Takhle městkou krajinu z Nového Bělehradu definuje Jednašedesátka, tedy Blok 61.
Autor: Lessormore, Creative Commons
A tady máme třiašedesátku, tedy Blok 63. Těmi revolučními stavebními počiny z Bělehradu by se dala zaplnit celá galerie. Jen by to chtělo betonový žaludek. V brutalistických betonových sídlištích městské části Novi Beograd dnes žije zhruba 210 000 obyvatel.
Autor: Ifyouseekjelena, Creative Commons
Vystavěny byly v 70. letech minulého století, a oficiálně se jmenují Bloky 67 – 68. Lidé v bulharské Sofii si je přejmenovali na „Panelku“. Zní to jemněji, přitažlivěji. Jako jméno princezny z nějaké socialistické pohádky. Kolos dvou obytných věží propojených mostem najdete na sídlišti Družba.
Autor: Andy Mations
Curyšský stavební komplex Hardau II se nedá označit za nefunkční. Ve čtyřech obytných věžích koneckonců žije 573 rodin. Co ovšem bolí, že zmíněná čtveřice masivních brutalistických věží dominuje celé scenérii a dost necitlivě přetváří podobu jinak hezkého města.
Autor: stadt-zuerich
Tohle už je pohled to minulosti. Le Signal byl komplex dvou bytových domů nacházejících se v Soulac-sur-Mer ve Francii. První budova byla postavena v roce 1967 a druhá v roce 1970. Domy, které vypadaly jako poskládané kontejnery, šly před třemi lety k zemi, protože neustály erozi pobřeží.
Autor: jacme31, Creative Commons
Stavba, vedená fantazií architekta Ralpha Erskina, dala vzniknout 620 bytům sídliště Byker v Newcastle. Nahradila v místě chudinský slum a měla posloužit jako „obří protihluková stěna“, chránící zbytek města před ruchem dálnice. Dálnice podle plánů v místě nevznikla. Zůstala jen vlnitá obytná zeď.
Autor: Peter Shearer
Není to už čirý brutalismus, ale postmoderna. A současně je bytový projekt v Manzanera, nazývaný La Muralla Roja – Rudá zeď – také jednou z nejvýznamnějších prací španělského architekta Ricarda Bofilla. Beton ale u této stavby, inspirované marockými vesnicemi, rozhodně nechyběl.
Autor: Profimedia.cz
V detektivkách se říká, že „pachatel se vrací na místo činu“. A taky architekti si drží svůj svébytný rukopis. Další slavnou prací Ricarda Bofilla je totiž Walden 7. Apartmánová budova ze Sant Just Desvern, kousek od Barcelony. S její stavbou se začalo v roce 1972 a slouží – po rekonstrukci – dodnes.
Autor: Zarateman, Creative Commons
Byť se jí zkráceně říká ZEN, do zenového klidu vás Zona Espansione Nord v Palermu neuvede. O tomto poválečném projektu „přízemního sídliště“, sociálního bydlení, se bez nadsázky říká, že by spolu-produkován sicilskou mafií. A dodnes ztělesňuje bídu, úpadek i korupci.
Autor: Rino Porrovecchio, Creative Commons
Jestli je palermský ZEN spojován se sicilskou mafií, tak neapolské sídliště Scampia si pro změnu „nárokuje“ Camorra. Architektonickou ikonou sídliště je Vele di Scampia, Plachty Scampie. Masivní brutalistický bytový projekt, nápadný trojúhelníkovitým tvarem připomínající plachtu.
Autor: Photo2023, Creative Commons
Okolo pětistovky bytů v členitém bloku. S tím, že střešní terasu má vlastně každý z nich. To jinde než ve čtvrti sv. Petra v rakousem Grazu neuvidíte. Tahle betonová utopie respektive, komplex Terrassenhaussiedlung, je dnes považována za chráněnou architektonickou památku.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Centrum Cumbernauld ve Skotsku bylo navrženo v 50. letech jako mega-struktura. Obrovská vícepodlažní budova, ve které bude úplně všechno. Od obchodů, kluziště, hotelů až po bydlení. Ukázalo se ale, že obyvatelé tento mega-sen architektů nesdíleli.
Autor: Richard Webb
Když to bude barevné, bude to pro všechny snesitelnější? Nedá se říct, že by to takhle fungovalo, ale někdo to prostě jako první ozkoušet musel. A tak v roce 1961 vzniklo Park Hil, sídliště v Sheffieldu, charakteristické svými předlouhými pavlačemi.
Autor: Mr Ignavy, Creative Commons
Navršit co nejvíc bytů na jednotku plochy, aby se vyřešila bytová krize. A pak k tomu přidat pár jezírek a stromků, aby to nevypadalo jako krize sociální. Sídlištní budova Gooioord v amsterodamském Bijlmermeeru dodnes budí rozpaky.
Autor: Hilton Teper, Creative Commons
Po pár hodinách v londýnském Ayelsbury Estate by se vám začalo stýskat i po pražském Jižním městě. Sídliště pro 7500 lidí vznikalo ve spěchu, natěsno. Odráží se to mimo jiné i v tom, že si tu obyvatelé doslova vidí do pokojů.
Autor: Mkimemia
Od bytového komplexu Broadwater Farm, který začal v roce 1985 vznikat v severo-londýnském Tottenhamu, měli lidé velká očekávání. A jak to dopadlo? Místu se dnes s depresivním přídechem přezdívá „Farma“, a je považováno za jedno z nejhorších míst, kde v Anglii bydlet.
Autor: sludgegulper, Creative Commons
Kreativita se cení, ale obyvatelé z francouzského Grigny podotýkají, že všeho moc škodí. Sídlištní komplex La Grande Borne od roku 1967 oplývá křivkami a organickými tvary, ale je kvůli nim natolik chaotický, že tu často zabloudí i starousedlíci.
Autor: Nioux
Telli je čtvrť v kantonu Aarau ve Švýcarsku. Proslulá je rozsáhlým bytovým komplexem čtveřice protáhlých budov, které v 70. letech vznikaly podle plánů Hanse Martiho. Konkrétně stavbě na obrázku se říká Přehrada. Lidem se líbí, na zahrádky to tu nemají daleko.
Autor: Roland Zumbuehl, Creative Commons
Tomuhle osmipatrového bloku, dlouhému 1,5 kilometru a složenému z třiadvaceti bytových domů, se pro někdejší podobnost s čínskými sídlišti přezdívá Peking. Nebo taky Výběh pro kachny. Jmenuje se Przyczółek Grochowski, a najdete ho v Praze. Tedy ve varšavské čtvrti Praga-Południe.
Autor: Emptywords, Creative Commons
La Cité des 4000 je ikonický komplex sociálního bydlení nacházející se v La Courneuve, v departementu Seine-Saint-Denis. Jeho výstavba začala koncem 50. let 20. století a je součástí předměstí, kde žije 120 000 lidí.
Autor: Chabe01
Železnou bránu byste u Varšavy hledali marně. Tam, kde kdysi stála – na území dnešních čtvrtí Wola a Śródmieście, v bývalém ghettu – totiž vyrostlo sídliště. Na původní historickou část tedy betonem ohromující komplex Osiedle Za Żelazną Bramą upozorňuje alespoň svým názvem.
Autor: Txemai Argazki, Creative Commons
Proč se asi věžáku na varšavské ulici Smolna přezdívá Młotek, neboli Kladivo, asi netřeba příliš vysvětlovat.
Autor: Fred Romero, Creative Commons
Že Rusko nemá hranice, neplatí. Jinak by se zjevně Marins Park Hotel v Novosibirsku nemohl chlubit tím, že leží v samém geografickém středu Ruska.
Autor: Gostinitsa Novosibirsk
Více-věžový obytný komplex, Dům na ulici Begové, je další moskevský fenomén. Ukázka toho, že brutalismus není v Rusku ještě úplně mrtvý směr architektury. Vyvinut a vystavěn byl společností Donstroj, a nese v sobě 2 467 bytů.
Autor: Jurij D. K., Creative Commons
I v Bělorusku mají své „Kukuřice“. Projekt Kukuruza od architetka Vladimira Puškina byl v Minsku dokončen v roce 1982.
Autor: Stefano Perego
Když byla zahájena stavba tzv. Bloku 5, sídlištní části u černohorského hlavního města, říkalo se ještě Podgorici Titograd.
Autor: B.a.c.u., Profimedia.cz