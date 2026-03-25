Sociální bydlení v poválečné Británii se soustředilo na rychlou výstavbu levných budov, jejichž účelem bylo doslova nacpat co největší množství lidí na co nejmenší plochu – výsledkem často byly architektonicky nijak zajímavé stavby, často stavěné z prefabrikovaných dílců (a nepříliš odlišné od paneláků masivně stavených ve východním bloku).
Sociální byty v Anglii
Bydlení budované a spravované samotnými obcemi je v Británii rozšířené. Největšího rozmachu se dočkaly ve 20. až 80. letech minulého století – dle hustoty obyvatel obce stavěly cokoli od rodinných domů až po vysoké věžové bytovky.
I mezi nimi však několik projektů vynikalo, i v závislosti na „odvaze“ místní samosprávy. Návrhy budov sociálního bydlení tehdy měli na starosti obecní architekti a studia – ti v londýnském obvodu Camden však odmítali navrhovat typické robustní věžáky nebo deskové domy, stavěné napříč celým městem.
Stavět chtěli zkrátka jinak – i díky přesvědčení, že ti méně majetní si zaslouží bydlet stejně kvalitně jako všichni ostatní. A právě i jejich odhodlání dalo v 70. letech vzniknout netypickému komplexu na severozápadě Londýna. Do výšky se tu nakonec moc nestavělo – domy mají maximálně osm pater.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Z městského studia tehdy vzešla řada netradičních budov, právě komplex Alexandra Road Estate však patří mezi ty nejpovedenější a nejznámější. Soubor budov nazvaný podle zaniklé ulice, na jejímž místě vyrostl, dnes platí za ikonu londýnského brutalismu a ukázku unikátního přístupu k husté bytové zástavbě.
Soubor tří podélných obytných bloků, sestávajících z celkem jedenácti budov, charakterizují vnější stěny z nenatřeného pohledového betonu, ale hlavně neobvyklé kaskádovité rozčlenění pater s terasami v každém poschodí a samostatnými schodišti k jednotlivým bytům.
Těch tu na ploše zhruba 65 tisíc metrů čtverečních dohromady stojí 520, bydlení v nich může najít až 1 600 obyvatel.
Komunitní masové bydlení
Za podobou komplexu stojí v USA narozený britský architekt Neave Brown, který se v městském studiu angažoval dlouhodobě a cílil na moderní a důstojné bydlení. Již o několik let dříve navrhl také nedaleký komplex Dunboyne Road Estate či pětici řadových domů na Winscombe Street.
Dunbyone Road Estate (vlevo) ze 70. let a dva z pěti řadových domů na Winsombe street ze 60. let od architekta Neava Browna v londýnském Camdenu. Foto: Steve Cadman a Julian Osley, CC BY-SA
Oba byly určitým předchůdcem komplexu Alexandra Road – využívaly obdobný koncept s mezonetovými byty, umístěnými nad sebou, se samostatnými vchody a vlastními schodišti. Inspiraci však Brown našel i v typických anglických řadových domcích.
V roce 1968 přišel s plány na zastavění rozsáhlého a lehce zakřiveného pozemku trojicí dlouhých bloků, kopírujících oblouk železniční trati na severní straně. Nejvyšší z nich umístil přímo k dráze, druhý a o něco menší blok naproti přes průběžnou pěší ulici. Poslední blok budov stojí až na vzdálené jižní hraně pozemku a mezi něj a první dva bloky umístil dvouhektarový park.
Brown celou oblast navrhl v podstatě jako malou vesnici – každý z bytů má vlastní vchod i vlastní „zahrádku,“ kterou tu představuje terasa. Silný důraz také kladl na budování místní komunity a součástí komplexu proto už od počátku byla například škola či komunitní centrum. Dle serveru Architectuul však nechyběla ani vlastní recepce, dílny nebo kotelna.
Délka místo výšky
Příprava na stavbu ani její samotný průběh však nebyly nejjednodušší, celá oblast navíc mohla vypadat úplně jinak. Na místě, kde měl z rozhodnutí obecní rady vzniknout nový komplex, předtím stálo na šest set chátrajících viktoriánských vilek – snímek zachycuje čtvrť ve 40. letech minulého století. Komplex dnes stojí na místě dvou bloku domů jižně od trati, přibližně ve středu snímku.
Proti rozhodnutí o jejich demolici se však mezi jejich obyvateli i lidmi z širokého okolí zvedla silná vlna odporu. Město původně chtělo jít nejsnadnější cestou a na jejich místě nechat developera postavit čtrnáctipatrové věžáky.
|
V Česku domy v brutalistním stylu bourají, v Americe je obdivují
Až poté však obecní rada couvla, celý pozemek koupila a přípravu nové výstavby svěřila do rukou vlastního architektonického oddělení. Neutichající snaha o zachování starých domů však odložila zahájení prací o čtyři roky – stavět se začalo až v roce 1972.
Vysoké účty a zničená kariéra
S různými zdrženími se však potýkala i samotná výstavba. Problémy s sebou nesla specifická stavba s konstrukcí litou přímo na místě, ale také nestabilní podloží. Měkký jíl, odkrytý stavaři po odstranění svrchní vrstvy hlíny, sice předtím neměl problém nést relativně lehké samostatné domky, na betonový kolos už však nestačil.
Terasové domy
Terasové domy jsou specifickou odnoží brutalistní architektury. Na rozdíl od komplexu Alexandra Road se však často soustředí na přirozené využití sklonu svahů. Nejpopulárnější byly v období 70. a 80. let minulého století.
U nás takových staveb vzniklo nejvíce v hlavním městě – například dnes již zbořený dejvický Hotel Praha, terasové domy v Michli a Podolí nebo celý komplex na Břevnově.
O něco méně známý je také liberecký komplex ve Starém Harcově, který dle památkářů patří k nejstarším terasovým domům u nás, či dům v Jablonném nad Orlicí. Budovy v tomto duchu však vznikaly i později.
K problémům se základy se přidal také nedostatek dělníků i stavebního materiálu. Komplikace vedly k mnohem delší době výstavby – hotovo bylo ostatně až v roce 1978, ale hlavně k překročení rozpočtu. Účet, který měl původně činit okolo sedmi milionů liber (zhruba 1,4 miliardy v dnešních korunách), se zastavil až na trojnásobku.
Dle místní organizace obyvatel je komplex pravděpodobně nejdražším sociálním bydlením v celé Británii. Zvyšování nákladů vedlo k sérii politických skandálů i předčasnému konci kariéry architekta Browna, kterému kauza – avšak poměrně neoprávněně – zničila v Anglii pověst.
Prosluněné terasy
Trojice bloků se od sebe liší, všechny nicméně používají obdobné prvky. Šikovně posazené kaskádovité terasy zajišťují v místnostech maximum denního světla a zároveň dávají obyvatelům dostatek soukromí. Každý z bytů má navíc díky odděleným terasám privátní venkovní prostor.
Severní blok, přisazený přímo k dráze, je s osmi patry nejvyšší a také nejdelší – téměř půl kilometru kontinuální zástavby tvoří pětice budov, propojených jen výtahovými šachtami a galerií v sedmém patře. Každé patro oproti nižšímu ustupuje z průčelí směrem k trati.
Budovy zároveň slouží jako odhlučnění trati, čemuž odpovídá podoba holé zadní betonové stěny, kopírující svým tvarem ustupující terasy v průčelí. Její základy jsou navíc usazené na pryžových podložkách, eliminujících vibrace z projíždějících souprav.
|
Odvážná a provokativní brutalistní monstra je třeba chránit, ne bourat
Protilehlý blok je čtyřpatrový, využívá však stejnou koncepci ustupujících teras i členěných vchodů. Stejně vysoký je i jižní blok, který už však tvoří více uniformní řadové domy s ustupujícími terasami až v nejvyšším patře.
Samotné byty mají různé dispozice – ve dvou vrchních patrech severního i v celém protilehlém bloku jsou mezonety se sdílenými vchody. Nižší patra severního bloku pak tvoří „běžné“ byty. Jejich velikost se lišila od jednoho až po čtyři pokoje.
Moderní a důstojné bydlení
Vysoká cena, kterou město za komplex Alexandra Road zaplatilo, však vedla k nebývale vysokému standardu bydlení. Nájemníci v bytech našli například unifikované kuchyně, navržené na míru přímo budovám. Díky bytelnosti – například pulty jsou kachlové – slouží i dnes.
Komfort zvyšovaly velké prosklené plochy, vedoucí na terasy v dřevěných šoupacích rámech, i všelijaké drobnosti. Byty například neměly klasické vytápění pomocí radiátorů, trubky ústředního topení namísto toho procházely přímo stěnami, které tím ohřívaly.
Tím architekt splnil hned několik cílů – požadavek camdenské rady na rovnoměrnost a úspornost vytápění či snahu skrýt technické zařízení. Díky absenci topných těles navíc bylo v místnostech víc prostoru.
Důležitým prvkem v Brownově návrhu bylo také důsledné oddělení pěší a automobilové dopravy – chodci se do bytů dostávají z ústřední pěší zóny Rowley Way. Pod ní je však ještě soukromá silnice prosvětlená průduchy před nejnižšími terasami, v níž jsou garáže pro obyvatele.
Komplikovaná unikátnost
Ačkoli se betonové brutalistní budovy nelíbily zdaleka všem, ojedinělý komplex si rychle vysloužil uznání. Už v roce 1993, tedy jen patnáct let po dokončení, se jako první poválečný projekt sociálního bydlení dostal na seznam památkově chráněných staveb.
Velká část bytů v budovách dodnes patří městu – okolo pětiny z nich však přešlo do soukromého vlastnictví. Ochrana nicméně částečně komplikuje údržbu a modernizaci dnes již téměř půl století starých staveb – dostat nemohou například tepelnou izolaci. Komplikované bude rovněž nahrazení již nevyhovujícího systému vytápění, které město v současnosti chystá.