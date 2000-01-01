náhledy
Postupně došlo k vytěžení místních ložisek. Další naleziště leží až u Laonu, Soissonsu a Remeše. Což pro projektanty ze studia MAO Architects představovalo zásadní problém. Stáli totiž před velkým úkolem, výstavbou apartmánového domu. Na exponovaném místě.
Autor: Cyrille Lallement
Přesněji řečeno, jim svěřený projekt domu, v němž mělo vzniknout patnáct apartmánových obytných jednotek, stál na souběhu Rue Pradier a bulváru de la Villete. V 19. arrondissementu, kde na vzhledu víc než záleží. A bylo třeba, aby jimi projektovaná novostavba splynula s okolím.
Autor: Cyrille Lallement
Jak ale mohla hladce splynout se zdobnými fasádami sousedních domů, když na ni nebyl ten originální lutetský vápenec? Pochopitelně, že by jej mohli nechat přivézt odjinud. Ale to by záměr prodražilo, a též neúměrně navýšilo uhlíkovou bilanci celého projektu.
Autor: Cyrille Lallement
Na udržitelnosti jim záleželo, byla to ústřední myšlenka celého díla. A proto architekti z MOA sáhli k neotřelým řešením. Aby snížili ekologickou stopu projektu, rozhodli se pro fasádu z kamene Noyant. I ten je plnohodnotným vápencem, pocházejícím z regionu.
Autor: Cyrille Lallement
Nicméně se využívá spíš pro schodiště a krby, než velké plochy fasád. Architekti na něj vsadili proto, že šlo o materiál místní. Vybrali jej, protože chtěli zkrátit trasu dopravy materiálu a emise. A v těch environmentálních úsporách pokračovali i v dalších fázích realizace.
Autor: Cyrille Lallement
Zatímco uliční fasádu zdobí elegantní a masivní obklady z kamene Noyant, směrem do dvora jde o něco jiného. Pod klasickou vápennou omítkou se skrývá překvapení. Konstrukce z konopného betonu. Na tento materiál si Francie teprve zvyká, ale učí se s ním pracovat.
Autor: Cyrille Lallement
Síla konopného betonu pro nenosné konstrukce tkví v tom, že vytváří prodyšnou obálku. Která současně dobře odvádí vlhkost a přitom izoluje teplo. Tím přispívá k teplotnímu komfortu domácností, šetří na provozních energiích. Přitom garantuje vyšší kvalitu vzduchu v interiéru.
Autor: Cyrille Lallement
Jeden udržitelný stavební přístup, preference lokálního stavebního materiálu, tak doprovodil druhý. Konopný beton. A k nim se do třetice přidal ještě jeden. Výrazné prvky ze dřeva, které je plně obnovitelným materiálem.
Autor: Cyrille Lallement
Architekti přitom neusilovali o „udržitelnost za každou cenu“. Chtěli svou prací dokázat, že splynutím tradičních a novodobých přírodních materiálů je možné vykreslit objekt městského charakteru, který zevnitř oplývá domáckou pohodou.
Autor: Cyrille Lallement
Nedá se přitom popřít, že široká okna lemující místnosti, doprovázená dřevěnými okenicemi s industriálním kováním, skutečně působí velkolepým až velkoměstským dojmem. Za světelnou a tepelnou pohodou ale udržitelnost výsledku nezaostává.
Autor: Cyrille Lallement
Protože zažité a tradiční stavební techniky určené pro městskou zástavbu jsou tu reinterpretovány v konstrukci nádvoří domu. Tam objektu vévodí dřevo a konopný beton, blízké spíše venkovu. To splynutí technik a materiálů si bere nejlepší z obou přístupů.
Autor: Cyrille Lallement
Hodí se zmínit, že konopný beton zatím nebyl v Paříži použit tak masivně, jako tady. Dosud se s ním pracovalo u menších realizací, ale tady byl poprvé široce aplikován na osmipatrovou budovu.
Autor: Cyrille Lallement
MAO Architects připouští, že asi nejnáročnějším úkolem bylo vytvořit urbanistickou kontinuitu. Tak, aby netypický vápenec ladil se sousedním historickým objektem, a vlastně s celým okolím. Při výhledu z parku Parc des Buttes-Chaumont totiž „jejich“ dům nepřehlédnete.
Autor: Cyrille Lallement
Že se jim povedlo vytvořit ústřední prvek městské krajiny, to docení urbanisté. Architekti ale stavěli dům především pro obyvatele. A museli se postarat hlavně o to, aby jim dům a jeho dvůr poskytli dostatečné zázemí pro aktivní život.
Autor: Cyrille Lallement
Proto se mimo jiné soustředili na to, aby proměnili konvenční pojetí bytů. Snažili se rozšířit prostorové vnímání interiérů, přidat k nim více přirozeného světla. Množství oken napovídá, že dům na souběhu Rue Pradier a bulváru de la Villete je výrazně světlejší, než pařížské byty bývají.
Autor: Cyrille Lallement
Použití masivního kamene a dřeva je prý pro Paříž mnohem víc, než pouhý historický odkaz. Podle architektů je to rozvedení konceptu trvanlivosti, konzistence a efektivního využívání dostupných zdrojů.
Autor: Cyrille Lallement
Konopný beton je naopak materiálem, který cílí na kvalitu života obyvatel města. Do rovnice vnáší zdravé bydlení, čistší vzduch, tepelný komfort, efektivní izolaci od hlučného městského prostředí. A na kolik to přišlo? Celá realizace stála v přepočtu 60 milionů korun.
Autor: Cyrille Lallement
Tím, že stavba využívá kombinaci kamene, dřeva a konopného betonu, výrazně snižuje spotřebu jiných materiálů, náročnějších na emise uhlíku. Klasický stavební beton je tu omezen jen na podlahové desky a sloupy.
Autor: Cyrille Lallement
Zapracování prefabrikovaných, předem vyprofilovaných stavebních prvků (izolačních stěn, kamene a dřevěných panelů) umožnila vytvořit staveniště „s nízkými nároky na okolí“, které nekomplikovalo život sousedům.
Autor: Cyrille Lallement
Lidé z MAO Architects chtěli pracovat originálně, a proto museli hledat své vlastní cesty, překonat řadu výzev. Výsledkem je dům, za který se Paříž určitě stydět nemusí. Efektivita a udržitelnost z módy nevyjdou nikdy.
Autor: Cyrille Lallement
S výhledy z balkonu v osmém podlaží se možné pochyby o tom, zda se konopný beton nebo jiný než lutetský vápenec do Paříže hodí, rozplynou snadno.
Autor: Cyrille Lallement
Na nároží pařížského bulváru je k nepřehlédnutí. Přesto novostavba nepůsobí rušivě. Do ulice má kamennou fasádu a směrem do dvora je tento městský osmipatrový apartmánový dům vystavěn ze dřeva a konopného betonu.
Autor: Cyrille Lallement
Ve Francii mu říkají calcaire lutécien, přičemž obyvatelé hlavního města o něm familiárně hovoří jako o pařížském kameni. Řeč je o lutetském vápenci, který se kdysi velmi hojně nacházel přímo v podloží metropole na Seině. Byl to skvělý a snadno dostupný stavební materiál.
Autor: Cyrille Lallement
S jeho těžbou začali už staří Římané a po nich se pokračovalo dlouhá staletí. Tento místní kámen se brzy stal součástí všech významných pamětihodností. Lutetský vápenec, podle Francouzů specifický svou teplou krémově šedou barvu, tak propůjčil celé Paříži její jedinečný vzhled.
Autor: Cyrille Lallement