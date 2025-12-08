|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jinde se jen plánuje, v Berlíně se už bydlí. Díky bytovkám z dřevěných modulů
Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují
Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu Fantom opery v pražské GoJa Music Hall, může mluvit o štěstí. Splnil se jí sen nejedné malé holčičky,...
V Praze si postavila dům 4+kk a vše navrhla sama. Byla to škola života, říká
Dům se rozhodla majitelka postavit v roce 2021. Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel ideální čas. Výsledkem je praktická dřevostavba s dispozicí 4+kk a s...
Dům v Beskydech vás okouzlí prostorem pro rodiče i děti. Místem se nešetřilo
Novostavba rodinného domu dostala „do vínku“ hned jeden velký benefit: stojí totiž v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy s překrásnými výhledy do okolí. Vybavení interiéru se místu přizpůsobilo,...
Dům s nečekaným překvapením. Co se skrývá pod podlahou obývacího pokoje?
Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je...
Pohádková přestavba šetří rodině peníze. Z domu hrůzy je fantastické bydlení
Rekonstrukce spojená s renovací. A též významné rozšíření. To vše zanedbaný dům, který byl vystavěn před 120 lety, už nutně potřeboval. A jeho obyvatelé, mladá rodina, též. Celou tu nehospodárnou a...
Jinde se jen plánuje, v Berlíně se už bydlí. Díky bytovkám z dřevěných modulů
Chcete byty a chcete je hned? Pak se můžete inspirovat v berlínském Reinickendorfu. Nové bytové domy zde vyrůstají po desítkách a bez zbytečných průtahů. Protože je stavějí z prefabrikovaných modulů....
Vila v pražské Tróji byla celá odlitá z betonu. Je to vlastně dům-socha
Na úpatí kopce, v rostlé zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, byla dlouhá léta jen nezastavěná malá proluka. Přitom šlo o Tróju, krásnou a rozmanitou rezidenční čtvrť, která nabízí přehlídku domů z...
Sotva se vejdou na gauč. Manželé mají v domě 621 vánočních stromků
Susanne a Thomas Jerominovi z Rintelnu v Dolním Sasku jsou milovníci Vánoc a rekordmani. V roce 2021 měli v domě 444 vánočních stromků, o dva roky později 555 stromů a vloni rovných 600. A letos...
Odešel Frank Gehry. Světovou architekturu rozhýbal ikonickými stavbami, jedna z nich zdobí Prahu
V pátek 5. prosince zemřel v kalifornské Santa Monice jeden z nejvýznamnějších současných světových architektů a designérů Frank Owen Gehry (vl. jménem Goldberg). Narodil se v roce 1929 v židovské...
Panelákový byt se zvětšil jako kouzlem, teď mají děti dokonce i tělocvičnu
Jak vytvořit další pokoj, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti a přirozeného pohybu v bytě? To byla otázka, kterou si kladla rodina, jejíž děti rostly a potřebovaly vlastní místnost. Klíčem k řešení se...
V 96 letech zemřel americký architekt Gehry, jeden z autorů Tančícího domu
Ve věku 96 let zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze. O jeho smrti informoval The New York Times. Gehry zemřel po krátkém respiračním...
Saunový ráj v Třeboni za 95 milionů se povedl na výbornou. Slibuje odpočinek
Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály. A také především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina...
Dům v Beskydech vás okouzlí prostorem pro rodiče i děti. Místem se nešetřilo
Novostavba rodinného domu dostala „do vínku“ hned jeden velký benefit: stojí totiž v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy s překrásnými výhledy do okolí. Vybavení interiéru se místu přizpůsobilo,...
Rudá Vídeň. Po první světové válce rakouská metropole politicky zrudla. A tomu odpovídala i architektura
Minule jsme se ve Vídni podívali na jednu málo známou secesní perlu, dnes pokročíme po proudu času o něco dál. Vydáme se do časů, kdy město na krásném modrém Dunaji hořelo rudým plamenem.
V Praze si postavila dům 4+kk a vše navrhla sama. Byla to škola života, říká
Dům se rozhodla majitelka postavit v roce 2021. Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel ideální čas. Výsledkem je praktická dřevostavba s dispozicí 4+kk a s...
Prodej rodinný dům 5+1 (CPP 147m2), garáž 20 m2, pozemek 552m2, Kaly
Kaly, okres Brno-venkov
4 600 000 Kč
Interiér v Praze v indickém stylu: září zde zlato i křišťál. Podívejte se
Bílé, až sterilní prostředí se studeným světlem evokuje pro většinu lidí nemocnici. To však relaxaci a odpočinku příliš neprospívá, což věděli už před tisíci lety v jižní Indii, když začali využívat...
Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?
Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...