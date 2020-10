Bary zavřely, do toho s nejlepším interiérem se můžete alespoň podívat

Současná situace nám sice nedovoluje navštěvovat bary, přesto se do jednoho můžete podívat alespoň díky fotografiím. Není to bar ledajaký, ale vítěz soutěže Interiér roku 2019. Prostě dobrý tip do lepších časů.