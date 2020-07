Do práce se pustil sám. Stodolu přestavěl na dálku podle televizní show

Skromný domek je velký tak akorát pro jeden pár a má i skromné začátky. Když manželé Hainesovi, rodiče nynějšího majitele, narazili o prázdninách roku 1988 na mléčnou farmu s pozemky, dvěma většími stodolami a několika menšími kůlnami na severu hrabství Cornwall, okamžitě věděli, že to je jejich nový domov.

S dvouletým synkem a velkými plány se pustili do farmaření. Málo zkušeností a městské kořeny se ovšem záhy projevily. Po letech bylo hospodářství spíš především venkovským stavením než rentabilní farmou. S ubývajícími silami se před pěti lety rozhodli manželé změnit bydlení a přestěhovali se do menšího domku nedaleko.

Syn tehdy stál na prahu třicítky a žil a pracoval daleko od domova, v Hongkongu. Nechtěl ale ztratit místo plné vzpomínek na dětská léta prožitá na lukách okolo farmy, a proto udělal s rodiči dohodu. Z prodeje vyjmuli jednu stodolu a tu začal na dálku z Asie kompletně přestavovat. Projekt dokončil za pomoci své ženy, rodiny a přátel loni.

Kamenné stavení ovládla mallorská nálada. Snahou majitele bylo vnést do domu lehkost a svěží prázdninový duch, protože na adrese bývalého domova chce pobývat jen ve chvílích volna a relaxace.

Baleárské ostrovy si zamiloval a kombinace přírodních materiálů, jednoduchého designu a světlých barev, kterým dominuje modrá a šedá paleta, mu přišla trefná.

Ačkoliv se majitel během přestavby zdržoval tisíce kilometrů daleko, nevyhledal žádnou pomoc architekta a do práce se pustil sám. Jako rádce a zdroj všech informací a tipů si velmi netradičně zvolil televizní show britského designéra Kevina McClouda, který už déle než dvacet let představuje divákům to nejzajímavější z architektury a designu, připravuje i naučné knižní publikace a magazíny.

Všechny řemeslníky, které majitel přizval ke spolupráci, našel v bezprostředním okolí farmy. Znali rodinu a brzo najeli na způsob přemýšlení pana majitele. Ten si zamiloval trámoví z již použitého dřeva a kámen z nedaleké lokality.

Za víkendový pobyt v šik zařízené oáze klidu a pohodlí s vířivkou, venkovní pergolou s krbem, ložnicí s výhledy k Atlantiku a puristickou koupelnou s moderními mosaznými detaily zaplatíte v přepočtu třicet tisíc korun.