Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte následující přehled těch největších obývaných rezidencí, šlechtických sídel a paláců s rezervou.
Oficiální sídlo amerického prezidenta? To je mezi zde uvedenými stavbami jen takovým bílým domečkem. Sice se pyšní sedmihektarovým pozemkem, ale sám nabízí pouhých 5 100 metrů čtverečních. Na sídlo prezidenta s takovými osobními ambicemi je to spíše podprůměrné. Bílý dům stojí ve Washingtonu D. C.
Devětadvacet ložnic, čtyřicítka koupelen a výhledy na oceán. To, co činí sídlo miliardáře Iry Rennerta, skutečně výjimečné, je vlastní elektrárna. Jeho sídlo v newyorském Hamptons, zvané Fairfield Pond, nabízí 5 850 metrů čtverečních.
Bojí se americký miliardář Steven T. Huff přírodních katastrof? Ze způsobu, jakým je vystavěna jeho rezidence v Ozark Mountains nedaleko Highlandville v Missouri, nazvaná Pensmore Manor, by se to mohlo zdát. Objekt s užitnou plochou 6 690 metrů čtverečních ustojí zemětřesení, tornádo, a dokonce i výbuch bomby.
Říct, že Richard Saghian, šéfmanažer společnosti Nova Fashion, je trochu výstřední, úplně neodpovídá jeho bydlení v Bel Air v Los Angeles. Vila s výměrou užitné plochy 6 875 metrů čtverečních v sobě mimo jiné nese jeho ložnici s rozlohou 464 metrů čtverečních.
Kdysi ji belgický král Leopold II. daroval své nezletilé milence. Dnes je Villa Leopolda, s jedinečnými výhledy na Středozemní moře, svými 7 432 metry čtverečními domovem blíže nespecifikovaného ruského miliardáře. Vila je prý nejdražší soukromou rezidencí v Evropě. Nemovitost stojí na Francouzské riviéře.
Witanhurst, usazený na dvouhektarovém pozemku, byl stavebně dokončen v roce 1930. Angličtina uvnitř však příliš nezní, současným vlastníkem je ruský oligarcha Andrej Gurjev. Dům s pětadvaceti ložnicemi nabízí 8 631 metrů čtverečních. V Londýně je větší už jen Buckinghamský palác.
S výměrou užitné plochy 10 870 metrů čtverečních a při představě, že tu budete někdy vytírat podlahu, by se chtělo říct „safra“. A možná to je kořen názvu rezidence Mansão Safra v brazilském Sao Paulu. Stavba, dokončená v roce 1990, se může pochlubit stotřicítkou pokojů.
Když obýváte sídlo s výměrou 16 258 metrů čtverečních, jako majitelé panství Biltmore v severokarolínském Asheville, pak nestojíte o to, aby vám sousedé koukali na vašich pětašedesáti krbů a třiačtyřiceti koupelen. A proto k nemovitosti patří i osmadvacet kilometrů okolních pozemků.
S rozlohou nadzemních částí dosahuje Černomořský palác úctyhodných 17 700 metrů čtverečních, a je tak pravděpodobně tou největší nemovitostí bez přiznaného majitele na světě. O tom, že se u Gelendžiku zabydlel Vladimír Putin, ale pochybnosti nejsou. K jeho komfortu se počítá i bezletová zóna. Je to největší soukromá obytná budova v Rusku.
Sedmadvacet podlaží, 173 metrů výšky, a 37 tisíc metrů čtverečních užitného prostoru. Bombajská Antilia, vystavěná pro rodinu indického miliardáře Mukaše Ambaniho, tu chybět nesmí. Pokud vám sídlo s hodnotou okolo 5 miliard dolarů přijde skromné, připomeňme ještě garáž pro 163 automobilů.
Je ohromný. Najdete tu 240 ložnic, osmasedmdesát koupelen, to vše na ploše 77 tisíc metrů čtverečních. Můžete namítnout, že zahrnout mezi velikostí nejrozmařilejší nemovitosti Buckinghamský palác v Londýně je neférové. Ale je to nemovitost, která je na rozdíl od Versailles regulérně zabydlená.
Že bydlet lze ještě více okázale, dokládá Umaid Bhawan v indickém Džódhpuru. Napůl luxusní hotel, napůl sídlo mahárádžů z dynastie Singhů. Objekt má 347 místností a je prý dnes největší soukromou rezidencí na světě. Ovšem pozor, přesné vyčíslení jeho rozlohy chybí.
Právě proto se mezi rekordmany řadí spíš římský Palác Quirnial, jedna ze tří rezidencí italského prezidenta. Ten v sobě nese 110 500 metrů čtverečních užitné plochy. Dojem z kolosálního sídla vám nesmí kazit, že jej už obývalo třicet papežů, čtyři králové a dvanáct prezidentů.
K velkolepým sídlům hlav pomazaných je třeba připočítat i Vatikán. Nejvíc místa tu zabírá hluchý prostor Svatopetrské baziliky. Ale když k tomu připočtete Apoštolský palác, a to včetně apartmánů a Vatikánskou knihovnu, dostaneme se na rozlohu 162 tisíc metrů čtverečních.
Číslovka 1 788 připomíná spíš letopočet, ale ve skutečnosti udává počet pokojů, kterými se pyšní rezidence Istana Nurul Iman brunejského sultána a jeho rodiny. Rozloha užitné plochy je rozpočítána na přibližně 200 tisíc metrů čtverečních. Ohromující prostor propojuje 18 výtahů a 44 schodišť. Palác stojí v Bandar Seri Begawan, hlavním městě Bruneje.
A největší z největších? Překrásná nemovitost v indo-saracénském stylu, palác Lakšmí Villas. Hoví si v indickém Gudžarátu, kde od roku 1890 slouží za sídlo královské rodiny z Vadodara. Ta obývá jen horní podlaží, přízemí je přístupné návštěvníkům. A rozloha? Neuvěřitelných 285 tisíc metrů čtverečních.
