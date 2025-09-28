|
Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží
Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit
Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...
Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý
Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...
Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk
Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...
Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy
„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...
Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště
Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...
Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...
Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli
Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...
Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se
Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak rapper a nakonec filmová hvězda. Paris Hilton a Mark Wahlberg si „vyměnili“ luxusní dům ve výjimečné čtvrti Beverly Park v...
Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte
Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým...
Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální
Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu...
Bydlí na střeše auta v domku z překližky. Přestavba stála jen 61 tisíc
Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než...
Rodinný dům 5+1, užitná plocha 178 m2, pozemek 815 m2, ulice Fügnerova, Libochovice
Fügnerova, Libochovice, okres Litoměřice
4 400 000 Kč
Dům snů pro mladou rodinu. Díky fantastické proměně mají komfortní bydlení
Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle návrhu ateliéru Plus One Architects. Za projektem stojí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Výsledkem je...
