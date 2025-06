Při procházkách Jáchymovem tak potkáte ukázkovou přehlídku architektury, od renesance přes secesi, bruselský styl namíchaný s takzvanou sorelou až po pozdní funkcionalismus.

Lázeňské domy a sanatoria dostávaly názvy připomínající historii a pro město významné osobnosti: Agricola (nejstarší lázeňský dům z roku 1911), Běhounek, Curie (otevřený až po revoluci), Astoria…

Největší z lázeňských budov, památkově chráněný secesní lázeňský komplex Radium Palace, dokončili v roce 1912 v místě bývalého zájezdního hostince. Jedním z hlavních akcionářů byl hrabě Arnošt Silva-Tarouca, nejen poslední ministr zemědělství v rámci monarchie, ale také náš přední dendrolog a majitel průhonického panství.

Hotel Radium Palace se tehdy dostal na seznam deseti nejluxusnějších hotelů Evropy, byl snad největším hotelovým komplexem té doby v Evropě. Samozřejmostí byla tekoucí studená i teplá voda na každém pokoji, telefon, elektrosignalizace… Do historie hotelu se promítaly světové události, střídali se majitelé. Roku 1924 si ho spolupronajal například známý hoteliér Karel Šroubek. V roce 1925 přijelo 4 148 hostů, v roce 1930 dokonce 9 000.

Výsledky léčby i nabízený komfort přitahovaly klientelu z nejvyšších společenských kruhů. Jezdili sem prezidenti Masaryk i Beneš, hudební skladatel Richard Strauss či autor indiánek Karel May.

Vyrostlé na stříbře

Město pod Krušnými horami zažilo raketový vzestup ve středověku, kdy se stalo druhým největším městem Království českého. V roce 1533 v něm žilo 18 000 obyvatel a počtem dohánělo Prahu.

První objev stříbrné žíly se datuje do roku 1512 do období vlády hraběte Štěpána Šlika. Čtyři roky na to inicioval na svém panství založení nového města. Stříbrná horečka přinesla obrovský boom. Během čtrnácti let na místě vyrostlo přes 1 200 staveb včetně řady měšťanských domů. Některé z nich stojí dodnes, zejména v horní nejstarší části města.

Tento soubor goticko-renesančních domů patří k nejzajímavějším v Čechách, trumfne i Český Krumlov. Víte, že své kořeny tu má i nejpoužívanější měna v mezinárodních transakcích a jedna z nejdůležitějších rezervních měn? Po takzvaném šlikovském tolaru (vážil 27,20 gramu čistého stříbra) je pojmenovaný americký dolar. Královská mincovna razila mince až do roku 1547.

Poklady pod zemí ve středověku zajistily městu bohatství a odpovídající věhlas. Zajímal se o ně například i Georgius Agricola přezdívaný otec mineralogie. Jeho báňská kniha De Re Metallica Libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví) vydaná v Basileji v roce 1556 se po dvě stě let stala po světě nejpoužívanější příručkou při dobývání rud a jejich zpracování.

Škola základ života

Když městu udělili mincovní právo, rozjela se naplno Královská mincovna. V jejich renesančních prostorách dnes najdete městské muzeum. Sousedí s dalším historickým objektem, radnicí, která poskytla kulisy autorům televizního seriálu Rapl.

Ve zrekonstruovaném sklepení této kulturní památky, kde roky bývala vinárna, se nedávno objevila unikátní expozice Knihovny latinské školy. Před staletími ji zřídili zdejší radní a bohatí měšťané, aby si kvalitně vzdělávali budoucí městské úředníky, případně církevní hodnostáře.

Pozůstatky školy schované 250 let na půdě radnice objevil koncem 19. století během stavebních úprav česko-německý historik, městský archivář a ředitel muzea Karel Siegel. Kromě vzácných rukopisů, tisků ze 16. století včetně díla Georgia Agricoly, tu mají i další unikát, a to pořádně přivázaný. Takzvané libri catenati neboli knihy na řetězu (v latinském překladu) škola uchránila před poškozením i těmi, kteří je chtěli přemístit.

Stříbro, radon, architektura

Městu se stále připomíná těžké období těžby uranu a smutné osudy po 2. světové válce. V poměru k jeho dlouhé historii tato éra naštěstí brzy skončila, přestože dosah byl devastující pro lidi i město.

Prvenství a přednosti Jáchymova přetrvaly a překvapují dodnes, k unikátům patří především místní lázně založené v roce 1906. Jako první na světě využívaly k léčbě radonovou vodu. Restartem města se stal konec 19. století.

Ukázalo se, že horníci, kteří pracovali v těžkých podmínkách v chladném a vlhkém prostředí, netrpí revmatismem ani bolestmi. Po různých zkušebních procesech (vzorky putovaly až do Vídně) se potvrdilo to podstatné: radonová voda má jednoznačně léčivé účinky!

Respekt, madame

Nositelka dvou Nobelových cen ve vzorcích jáchymovské horniny objevila nový prvek, radium. Marie Curie-Skłodowská byla oceněná prvně v roce 1903, podruhé si šla pro ocenění v roce 1911 za chemii za izolaci čistého radia. Světovému úspěchu předcházela korespondence s jáchymovskou továrnou.

V září 1898 manželé Marie a Pierre Curie adresovali dopis vedení uranové továrny, ve kterém požádali o zaslání vzorku zbytků vznikajících při výrobě uranových barev. Chtěli zjistit, zda obsahují neznámé prvky. Vedení rychle vyhovělo a v říjnu jim zdarma dorazilo pět kilogramů. V další žádosti požadovali už větší množství. Celkem z Jáchymova do Paříže doputovalo vlakem 100 kilogramů radioaktivního materiálu.

Surovina jim z Jáchymova chodila dalších 30 let. 26.prosince 1898 Marie a Pierre Curie společně s Georgem Bémontem oznámili objev radia, který předložili pařížské akademii věd. Ve smolincové uranové rudě z Jáchymova objevili nový prvek.

Zásadní objev radia odstartoval začátek mezinárodního výzkumu radioaktivity a jejích aplikací, včetně léčebných možností. Dlouholetá spolupráce s českou vědeckou společností umožnila našim vědcům studijní pobyty u ní v laboratoři. Podle jejího postupu se v jáchymovské továrně začalo vyrábět radium (přes 100 g radia pro export do celého světa).

Do Jáchymova se vědkyně přijela podívat až o několik let potom, co získala prestižní ceny. Na návštěvu v roce 1925 dorazila přesně před 100 lety, 12. června. Doprovázel ji její žák, přední fyzik a pozdější akademik František Běhounek. Přijeli z Lán, kde je hostil prezident T.G. Masaryk.