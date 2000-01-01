náhledy
Jasně, mohl tu vzniknout klasický hotel nebo pár nudných chatek s chodníkem. O nic takového však v mexickém údolí Valle de Guadalupe nestáli. Ubytování zasadili přímo do vinice a jednotlivé „pokoje“ propojili lanovými lávkami.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Ne, podnik s názvem Zehuary Hospedaje Campestre opravdu není klasický hotel. Takovému zařazení se úporně brání. Je to spíš kombinace ubytování na venkově a obytných chatek ke krátkodobému pronájmu, které jsou propojené. Čím propojené? Mosty, pochopitelně.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Ne že by se nápad na propojení čtyř kruhových ubytovacích jednotek, zahrady, vinice a sdíleného komunitního prostoru mosty jevil jako ten nejpřirozenější. Ale architektka María José Gutiérrez, vedoucí studia Arqos Arquitectura Arte Y Diseño, ho právě takhle, s naprostou samozřejmostí, servíruje.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
K čemu je to dobré? Mosty rozhodují o tom, jak moc chcete svůj pobyt, dovolenou, trávit s ostatními obyvateli Hospedaje Campestre. Mosty vás od nich oddělují nebo napojují podle toho, jak sami chcete. Čas tu můžete trávit po svém, anebo s celou partou přátel. V soukromí i pohromadě.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Každá ta kruhová ubytovací jednotka, celkem jsou čtyři, nabízí 40 metrů čtverečních prostoru pod střechou. Ale taky je tu prostor venkovní. Soukromá zahrada. A pobytová terasa, střešní terasa. Bublající vířivka, závěsné houpací sítě, kus vinice. A most, který vás přibližuje ke společným prostorám.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
U běžné hotelové architektury je pohyb často redukován na chodbu, dveře a pokoj. Cílem architektky ale nebylo vytvořit klasické ubytování. To by se dalo odbýt klasickými chatkami a jedním chodníkem až k recepci. Gutiérrez chtěla nabídnout zážitek z prostoru, něco jako „hotel, kde se nudit nebudete“.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Ubytovací jednotky Hospedaje Campestre vám tak nabízí celou sekvenci prostorů. Spirálová schodiště, závěsné mosty, terasy, interiéry. A samozřejmě výhledy do okolní krajiny. Každá chatka má svůj, a díky své vybavenosti může fungovat jako samostatný ostrov v zelené vinici. Sama o sobě.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Proč jsou chatky kulaté? Je to součást architektonického plánu. Eliminuje to zbytečně ostré rohy, mění to způsob, jakým se člověk pohybuje interiérem. Vytváří to plynulejší obvodový prostor, umožňuje jiné to vztahy mezi interiérem a výhledem.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Není čtyřicet metrů čtverečních trochu málo? Ne. Právě proto, že k tomu přináleží i ty další „dimenze“ užitného prostoru, terasy a kousky místa navíc. Každá má svůj centrální ložnicový prostor, koupelnu, kuchyňský kout, a tu vstupní / přechodovou část.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Celý ten areál zabírá plochu 250 metrů čtverečních. Je tedy vlastně maličký. A nebýt mostů, bylo by poněkud obtížné zachovat soukromí jednotlivých obyvatel. Takhle jsou ale jasně odděleny jejich vlastní a společné pobytové prostory.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Když se nad tím zamyslíte – a skutečně o tom nemusíte přemýšlet dlouho – ubytování v Hospedaje Campestre má podobou strukturu, jako dětské hřiště nebo lanové centrum. Výškové rozdíly, propojení závěsnými mosty a schodišti. Hra se tady stává nástrojem architektury, která není fádní.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Na jedno místo se tu můžete dostat několika různými cestami. I to je součástí zážitku z prostoru, pohybu.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Že to není úplně bezbariérové a nejspíš to úplně nebude ubytování pro důchodce nebo osoby se sníženou mobilitou? Zajisté, máte pravdu. Ale ti mají možnost ubytovat se jinde. Sem se za bydlením vydáváte právě proto, že chcete něco trochu jiného, než uniformní a nudný hotel.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Hotel vám zpravidla nenabídne možnost vylézt na střechu vlastního pokoje. Tady je lanová síť přímo integrovaná do střechy verandy, a funguje jako jakási závěsná houpačka. Každý pokoj je tady vyhlídkovou plošinou. A je tu spousta stinných zákoutí, malých skrýší.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Vnější plášť chat je vyrobený z recyklovaného borovicového dřeva. Vertikální prkna vytvářejí charakteristický radiální vzhled kruhových objemů. Interiéry pak využívají povrchové obklady ze dřeva stromu, kterému tady říkají chukum.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Zatímco jinde se o obkladech ze dřeva říká, že vizuálně interiér zahřívají, dřevo stromu chukum (latinsky se ta dřevina jmenuje Havardia albicans) je spíš matné. Má zemitou texturu a na pohled příjemně chladí.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Oblast Valle de Guadalupe nemá vody nazbyt. Je to zemědělská a vinařská krajina relativně suchého podnebí. Proto potěší, že projekt „hotelu“ Hospedaje Campestre recykluje přímo na místě vodu z ubytovacích jednotek, a využívá jí při zavlažování okolních vinic.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
Interiér a exteriér tu nejsou dva oddělené světy. Velké posuvné skleněné dveře stírají hranici mezi ložnicí, terasou a zahradou. Dole vede cesta zahradou a mezi vinicemi, nahoře vzniká alternativní síť střech, mostů a vyhlídek.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel
V záplavě fádních hotelových resortů, bungalovů a glampingových kempů, kterých je v Mexiku přehršel, působí Zeuhary Hospedaje Campestre jako zjevení. Z ubytování, respektive přímo z pobytu v daném místě, totiž dělá zážitek. V hotelu, který má místo chodeb mosty, se nudit nebudete.
Autor: Jonatan Ruvalcaba Maciel