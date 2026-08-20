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Zapomeňte na nudné chodby. Do pokoje v tomto hotelu musíte po lanovém mostě

Radomír Dohnal
Jasně, mohl tu vzniknout klasický hotel nebo pár nudných chatek s chodníkem. O... Ne, podnik s názvem Zehuary Hospedaje Campestre opravdu není klasický hotel.... Ne že by se nápad na propojení čtyř kruhových ubytovacích jednotek, zahrady,... K čemu je to dobré? Mosty rozhodují o tom, jak moc chcete svůj pobyt,... Každá ta kruhová ubytovací jednotka, celkem jsou čtyři, nabízí 40 metrů... U běžné hotelové architektury je pohyb často redukován na chodbu, dveře a... Ubytovací jednotky Hospedaje Campestre vám tak nabízí celou sekvenci prostorů.... Proč jsou chatky kulaté? Je to součást architektonického plánu. Eliminuje to... Není čtyřicet metrů čtverečních trochu málo? Ne. Právě proto, že k tomu... Celý ten areál zabírá plochu 250 metrů čtverečních. Je tedy vlastně maličký. A... Když se nad tím zamyslíte – a skutečně o tom nemusíte přemýšlet dlouho –... Na jedno místo se tu můžete dostat několika různými cestami. I to je součástí...
Jasně, mohl tu vzniknout klasický hotel nebo pár nudných chatek s chodníkem. O nic takového však v mexickém údolí Valle de Guadalupe nestáli. Ubytování zasadili přímo do vinice a jednotlivé „pokoje“ propojili lanovými lávkami.

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Zapomeňte na nudné chodby. Do pokoje v tomto hotelu musíte po lanovém mostě

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Jasně, mohl tu vzniknout klasický hotel nebo pár nudných chatek s chodníkem. O nic takového však v mexickém údolí Valle de Guadalupe nestáli. Ubytování zasadili přímo do vinice a jednotlivé „pokoje“...

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