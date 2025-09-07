Obytný dům, stadion i ostrov. Čeští architekti nechali ve světě výrazné stopy

Premium

Fotogalerie 10

Saba Rock Resort, Petr Kolář | foto: Profimedia.cz

  16:00
Na jednom z nejsmutnějších míst světa, v Hirošimě, stojí torzo Průmyslového paláce, jedna z několika budov, které, ač poškozené, přežily výbuch atomové bomby. Tahle byla nejblíž epicentru. V roce 1915 ji postavil Jan Letzel, architekt z Náchoda, dnes je chráněnou památkou UNESCO. Po stopách českých architektů v zahraničí pátral magazín Víkend DNES.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Architekti českého původu stavěli na přelomu 19. a 20. století, tedy ještě za Rakouska-Uherska, po celém mocnářství a pokračovali v tom i po vzniku Československa. Jedním z nejplodnějších byl Karel Pařík, syn řezníka z Veliše u Jičína: nejméně 110 jeho budov se postavilo, na desítkách dalších se podílel, především v dnešní Bosně a Hercegovině. V Sarajevu je po něm pojmenované náměstí, k nejslavnějším jeho tamním stavbám patří radnice (dnes knihovna) a divadlo.

Petr Kolář raději pracuje v zahraničí, oceňuje tam pružnější a výrazně rychlejší postup úřadů než v Česku. Doma kromě toho postrádá i víc osvícenosti a odvahy.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl

V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...

Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník

Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...

Z řadového domu ze 70. let je moderní švihák, který nadchne i hosty

Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně...

Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené

V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si většina lidí ani nevyfotí. Jen málokdo tuší, že za jeho vraty se skrývá ateliér jednoho z...

Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města

Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...

Opulentní hnízdečko lásky Dary Rolins a Pavla Nedvěda v Itálii roste před očima

Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové reprezentace a bývalý profesionální fotbalista Pavel Nedvěd, budují své velkolepé sídlo v Itálii. Stavba už dostává jasné...

8. září 2025

Spotřebiče, s nimiž budete vařit jako profi kuchař a uklízet jako bůh

Umělá inteligence, snížení spotřeby energií, špičkové kulinářské výkony, snížení plýtvání potravinami… Tak se prezentují nové domácí spotřebiče na veletrhu IFA v Berlíně. Od 3. do 9. září se ho...

8. září 2025

Obytný dům, stadion i ostrov. Čeští architekti nechali ve světě výrazné stopy

Premium

Na jednom z nejsmutnějších míst světa, v Hirošimě, stojí torzo Průmyslového paláce, jedna z několika budov, které, ač poškozené, přežily výbuch atomové bomby. Tahle byla nejblíž epicentru. V roce...

7. září 2025

Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník

Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...

7. září 2025

Dům z recyklovatelných materiálů i odpadu z demolic vás nadchne

Los Angeles vyžaduje, aby všechny nové stavební projekty byly z recyklovatelných materiálů, nebo dokonce znovu využily stavební či demoliční odpad. A to v množství, které rozhodně není zanedbatelné,...

6. září 2025

Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...

5. září 2025  10:30

Jsem obklíčený třemi důchodci. Řvoucí televize mi nonstop ničí život

Premium

Bydlím v panelovém domě v bytě v osobním vlastnictví, který je obklopený třemi byty. Ve všech bydlí důchodci, kteří mají neustále nahlas puštěnou televizi, a to nonstop. Senioři už špatně slyší, a...

5. září 2025

Jak bydlí muži: dvěma střešním bytům pro dva bratry vládne mramor

Dva střešní byty v pražských Holešovicích, navržené pro dva bratry, sdílejí jeden architektonický rukopis. Přesto každý z nich dýchá vlastní, jedinečnou atmosférou. Ústředním motivem se stal mramor,...

5. září 2025

Giorgio Armani bydlel v nádherném penthousu v New Yorku. Splnil si životní sen

Zesnulý módní návrhář Giorgio Armani koupil v roce 2019 za 17,5 milionu dolarů penthouse svého souseda na Manhattanu v New Yorku. Tím se stal majitelem celého patra budovy s výhledem na Central Park.

4. září 2025

Češka v Anglii. Dům byl po dokončení samý problém, přesto bydlení nelituje

Lenka se svým anglickým manželem Johnem žili v Lucembursku, v Mexiku a pak zakotvili v Anglii. Zpočátku bydleli ve svém domě u Manchesteru. S příchodem dítěte přesídlili do města Beverley, kde...

4. září 2025

Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města

Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...

4. září 2025

Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené

V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si většina lidí ani nevyfotí. Jen málokdo tuší, že za jeho vraty se skrývá ateliér jednoho z...

3. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.