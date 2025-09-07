Obytný dům, stadion i ostrov. Čeští architekti nechali ve světě výrazné stopy

Architekti českého původu stavěli na přelomu 19. a 20. století, tedy ještě za Rakouska-Uherska, po celém mocnářství a pokračovali v tom i po vzniku Československa. Jedním z nejplodnějších byl Karel Pařík, syn řezníka z Veliše u Jičína: nejméně 110 jeho budov se postavilo, na desítkách dalších se podílel, především v dnešní Bosně a Hercegovině. V Sarajevu je po něm pojmenované náměstí, k nejslavnějším jeho tamním stavbám patří radnice (dnes knihovna) a divadlo.
Petr Kolář raději pracuje v zahraničí, oceňuje tam pružnější a výrazně rychlejší postup úřadů než v Česku. Doma kromě toho postrádá i víc osvícenosti a odvahy.