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Měli velký sen, pak zasáhl osud. Chatu v severské divočině si vzít nenechali

Radomír Dohnal
Kdo nikdy neměl sen, tomu se žádný nevyplnil. Mladý pár z kanadského Ontaria se...

Kdo nikdy neměl sen, tomu se žádný nevyplnil. Mladý pár z kanadského Ontaria se jednoho takového společného plánu držel celý život. Ale když se přiblížili jeho naplnění, zasáhla tragédie. Sen o rodinné chatě v severské divočině si vzít nenechali. Bydlení na březích Dlouhého jezera nakonec postavili bezbariérově. | foto: Riley Snelling

Není to jen podivně velký dům, ztracený na zalesněném poloostrově. Chata u...
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Kdo nikdy neměl sen, tomu se žádný nevyplnil. Mladý pár z kanadského Ontaria se jednoho takového společného plánu držel celý život. Ale když se přiblížili jeho naplnění, zasáhla tragédie. Sen o rodinné chatě v severské divočině si vzít nenechali. Bydlení na březích Dlouhého jezera nakonec postavili bezbariérově.

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Témata: Ontario, jezero, chata

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