Měli velký sen, pak zasáhl osud. Chatu v severské divočině si vzít nenechali
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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje
Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...
Jídlo za 36 korun a dům beze stěn. Rodina utekla na Bali, do Evropy už nechce
Britští manželé se třemi dětmi se rozhodli, že už nechtějí dál jen přežívat v pošmourné Anglii. Svůj dům v hrabství Cambridgeshire pronajali přes Airbnb a přestěhovali se na Bali, kde bydlí v...
Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika
Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní...
Vila v Praze chytla druhý dech. Architektka jí vrátila šarm a přistavěla patro
Architektka Lenka Míková patří k tuzemské špičce v proměnách domů a bytů, což potvrzují i její úspěchy v architektonických soutěžích. Že má cit pro detail i odvahu k velkým změnám, dokazuje i zdařilá...
Pivo, řev a beznaděj. Večírky ve vnitrobloku nás mučí, co máme dělat?
Bydlíme v činžovním domě. Sousedé se naučili každý večer trávit čas na společné předzahrádce ve vnitrobloku. Když je pěkně, sednou si tam s cigaretou a jídlem a alkoholem a hodiny si povídají, smějí...
Měli velký sen, pak zasáhl osud. Chatu v severské divočině si vzít nenechali
Kdo nikdy neměl sen, tomu se žádný nevyplnil. Mladý pár z kanadského Ontaria se jednoho takového společného plánu držel celý život. Ale když se přiblížili jeho naplnění, zasáhla tragédie. Sen o...
Zapomeňte na nudné chodby. Do pokoje v tomto hotelu musíte po lanovém mostě
Jasně, mohl tu vzniknout klasický hotel nebo pár nudných chatek s chodníkem. O nic takového však v mexickém údolí Valle de Guadalupe nestáli. Ubytování zasadili přímo do vinice a jednotlivé „pokoje“...
Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
Dům za Prahou, nebo byt ve městě? Kde se ještě vyplatí bydlet v roce 2026
Ceny pražských nemovitostí neklesají a pořízení vlastního domova v metropoli se pro běžnou rodinu stává čím dál obtížnějším úkolem. Není divu, že se zraky tisíců lidí upínají k mapě Středočeského...
Osm dětí a rozpadlý statek v horách. Příběh rodiny, která spojila Rusko a Ameriku
Příběh rozsáhlé rekonstrukce kamenného domu v obci Kanalski Lom začal neobvykle. Rusko-americký pár hledal neutrální bod mezi dvěma světy pro svou početnou rodinu. Domov nakonec vykřesal ze...
Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje
Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...
Úžasná proměna bytu v Praze. Aby získali světlo, museli posunout i schodiště
Loft v historickém areálu pražského Kejřova mlýna prošel radikální proměnou. Architektka Iveta Langerová v něm musela přesunout i schodiště, aby do otevřeného prostoru vnesla řád, světlo a absolutní...
Jídlo za 36 korun a dům beze stěn. Rodina utekla na Bali, do Evropy už nechce
Britští manželé se třemi dětmi se rozhodli, že už nechtějí dál jen přežívat v pošmourné Anglii. Svůj dům v hrabství Cambridgeshire pronajali přes Airbnb a přestěhovali se na Bali, kde bydlí v...
Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům. Často stačí chytře vylepšit ten současný
Udržitelné bydlení si mnoho lidí spojuje hlavně s novostavbami, solárními panely nebo technologiemi za statisíce. Ve skutečnosti ale často začíná mnohem praktičtěji: rekonstrukcí, modernizací a...
Prodej rodinného domu 188 m2, pozemek 221 m2, Novosedly u Strakonic
Novosedly, okres Strakonice
2 650 000 Kč
Žádní sousedé, jen nekonečný oceán. Plovoucí apartmán stojí 10 tisíc na noc
Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán, kam se dostanete jen lodí a kde vás ráno místo sousedů vítá oceán. Španělský influencer Rubén Holgado v něm strávil noc a...
Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika
Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní...