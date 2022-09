Známe nejlepší architekty roku 2022. Mění okolí i život nás všech

Každoročně udělované odborné ocenění Architekt roku upozorňuje na význam a důležitost architektury pro život a kulturní rozvoj společnosti. A také zdůrazňuje výjimečnou roli architektů, kteří svou prací úroveň výstavby zásadním způsobem ovlivňují.

Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

Cena Architekt roku tedy není oceněním za celoživotní dílo ani se neudílí k životnímu jubileu. Její snahou je ocenit významný počin v oblasti architektury z posledních pěti let.

„Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný prostor k bytí,“ říká Zdeněk Fránek, laureát ceny z roku 2020 a současný porotce.

O desítce nominací s ním tak rozhodovali také další vítězové předchozích ročníků soutěže, architekti Petr Stolín, Stanislav Fiala, Petr Hájek a umělkyně Kateřina Šedá.

Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností, nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekty Ladislava Kubu a Tomáše Pilaře, kteří byli na Architekta roku nominováni již několikrát. Cenu v podobě skleněné plastiky předala ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová a loňský laureát, architekt Petr Stolín.

Porota udělila i jedno čestné uznání. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce získala toto ocenění generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Mezi nominovanými na titul Architekt roku 2022 byli diskutováni projektující architekti, ale i teoretici či pedagogové a další angažovaní odborníci, například ateliéry DAM architekti, A69 architekti, A1 Architects, Kuba & Pilař architekti, Ječmen, Forma Fatal, ale také jednotlivci, například Jakub Kopec, Jan Magasaník, Naděžda Goryczková a opakovaně také Mirko Baum, Petr Janda, Roman Koucký, Ivan Kroupa a další.

Pět finalistů

Do finále nakonec postoupilo pět nominací. „Postupujeme vždy podle statutu soutěže, který doporučuje u posuzovaných osobností sledovat jejich celkový vliv na rozvoj společnosti a prostředí, ochranu veřejného zájmu nebo třeba angažovanost a spolupráci s ostatními odborníky a organizacemi. Kritéria výběru si však porota vždy v závislosti na nominovaných jménech ještě upřesňuje. Každopádně jsme přesvědčeni, že finalisté musí být představiteli kvalitní tvorby a profesní i morální integrity,“ shrnuje architekt Petr Stolín.

Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař

Kuba & Pilař architekti, přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Odůvodnění poroty: Tým tvořený dvojicí architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař funguje úspěšně již tři desítky let. S úzkým okruhem spolupracovníků stvořili celou řadu staveb, které se zapisují do historie české architektury. Jsou považováni za představitele minimalismu.

Jejich stavby se vyznačují neměnnou vysokou úrovní exteriéru i interiéru, jsou oslavou velkolepého a monumentálního prostoru, stejně jako detailu. Bravurně se pohybují rovněž v oblasti urbanismu, jejich myšlenky jsou patrné na tváři několika českých měst.

Poslední zdařilou realizací tandemu Kuba Pilař je přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Odborná veřejnost s nedočkavostí očekává realizaci další knihovny, ostravské „černé kostky“, která se již ve fázi studie stala ikonou.

Kuba & Pilař architekti, dům ve Znojmě

Akad. arch. Ladislav Kuba (*1963) a Ing. arch. Tomáš Pilař (*1964) spolupracují od roku 1996. Působí především v Brně. Vítězstvím v architektonické soutěži na knihovnu Filozofické fakulty MU v Brně (1998) získali první významnou veřejnou zakázku. Na tento projekt navázaly další úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění.

Mezi nejvýznamnější patří Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, bytový komplex Na Krutci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni, rekonstrukce objektu bývalé menzy pro potřeby FHS v Praze a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů.

Mirko Baum

Odůvodnění poroty: Mirko Baum je architekt, pedagog a myslitel. Svými realizacemi, přednáškami a knihami inspiruje již několikátou generaci architektů a svých kolegů. Jeho stavby jsou obdivuhodné po stránce technické i po stránce architektonické.

Patrná je jeho fascinace konstrukcemi a jejich detaily a také stroji. Mezi jeho nezapomenutelné realizace patří například přístavba Fakulty architektury RWTH v Cáchách, transbordér přes řeku Niers u Mönchengladbachu nebo most v Jaroměři.

Mirko Baum, lávka v Jaroměři

Prof. Ing. arch. Mirko Baum (*1944) vystudoval architekturu na ČVUT v Praze (1962–1969). V roce 1970 byl zakládajícím členem komuny architektů Školka SIAL v Liberci a její aktivní člen do roku 1974. V letech 1974–1976 byl zaměstnán v architektonické kanceláři Kraemer, Sieverts und Partner v Kolíně nad Rýnem, později (1976–1991) byl vedoucím projektantem v ateliéru J. P. Kleihuese v Dülmenu. Od roku 1990 přednáší u nás, na Slovensku, Německu a Švýcarsku. Od roku 1993 byl profesorem na Technické univerzitě v Cáchách.

V letech 1998–2007 působil jako poradce Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Od roku 2007 spolupracuje s Davidem Barošem (sdružení baum & baroš ARCHITEKTI). V letech 2014–2017 spolupracoval s Vladimírem Janatou (EXCON – Baum).

Mezi nejvýznamnější realizace patří například krov karmelitského kostela ve Frankfurtu nad Mohanem, Studentské ateliéry Technické univerzity v Cáchách, transbordér přes řeku Niers, lávka v Hradci Králové nebo lávka v Jaroměři.

Roman Koucký

Nový Trojský most nahradil starý provizorní, zvaný Rámusák.

Odůvodnění poroty: Architektura Romana Kouckého a Šárky Malé je známá svou přímočarostí a silným výtvarným nábojem. K jejich ikonickým realizacím patří Trojský most v Praze, Mariánský most v Ústí nad Labem, Fárův dům ve Slavonicích nebo právě dokončované Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí.

V oblasti urbanismu je jejich zásadním přínosem zahrnutí dynamických procesů do regulace území a vytvoření plánovacího algoritmu nazvaného Regublina. Myšlenky Romana Kouckého se výrazně promítly i do Metropolitního plánu hlavního města Prahy.

Doc. Ing. arch. Roman Koucký (*1959) studoval na Fakultě architektury ČVUT (1980–1985). Do roku 1990 pracoval v Ateliéru 7 Projektového ústavu hlavního města Prahy. Dva roky působil jako odborný asistent na Škole architektury AVU v Praze u Emila Přikryla. V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář, rok poté spoluzaložil vydavatelství Zlatý řez. Na FA ČVUT v Praze začal pracovat v roce 1998, v letech 2010–2012 byl vedoucím Ústavu nauky o budovách, od roku 2006 zde přednáší a vede ateliér.

Roman Koucký, Trojský most v Praze

Je autorem řady odborných statí a knih o architektuře a urbanismu a držitelem desítek ocenění. Od roku 2012 je vedoucím Kanceláře metropolitního plánu a následně ředitelem Sekce plánování města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Samostatně nebo se svými spolupracovníky zpracoval více než 200 projektů různého charakteru, z nichž asi čtvrtina byla realizována, například Mariánský most v Ústí nad Labem, Trojský most v Praze, Dlouhý most v Českých Budějovicích, rekonstrukce Fárova domu ve Slavonicích, Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově a desítky územních a regulačních plánů.

Ivan Kroupa

Ivan Kroupa, tiskárna v Pekárenské ulici v Českých Budějovicích

Odůvodnění poroty: Výrazný, a přitom záhadný architekt působící na české i zahraniční architektonické scéně. Do jeho neotřelých návrhů staveb se neustále promítá jeho ryzí individualita, výtvarné cítění i silná osobnost. V autorské tvorbě můžeme zřetelně rozpoznat jeho velkorysost a vztah založený na vzájemné důvěře s těmi, pro které tvoří.

Na příkladu známé realizace Centra výtvarného umění DOX v Praze je vidět, že není jen architektem geometrických linií, ale hlavně architektem prostorů, které mistrně řadí k sobě tak, abychom pokaždé zažili novou prostorovou zkušenost.

V loňském roce byla slavnostně otevřena jeho realizace Technologické budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ve výuce architektury je u něj jasně čitelná linka mistrovského přístupu, kdy nabízí své osobní zkušenosti, jež za ním stojí, a pro studenty je průvodcem na jejich vlastní cestě.

DOX – centrum současného umění, autor Ivan Kroupa

Prof. Ing. arch. Ivan Kroupa (*1960) vystudoval FA ČVUT v Praze (1980–1985), navázal v roce 1989 praxí v Londýně, Paříži a Barceloně. Nezávislou praxi zahájil od roku 1990. Vedoucí ateliéru a Ústavu navrhování U1530 na Fakultě architektury (2002–2008), vedoucí ateliéru Architektura II na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2008–2021), Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury 2019, nominace na Mies van der Rohe Award 2009, 2014, Berliner Kunstpreis, Förderungspreis Baukunst, 2001.

Mezi nejvýznamnější projekty jeho týmu patří: obřadní síň v Týnci nad Sázavou, bytový dům RCP Karlín, technologická budova Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Centrum současného umění DOX, Hemodialyzační centrum B Braun v Praze na Bulovce, Tiskárna a galerie tisku Karmášek v Českých Budějovicích.

Jan Magasaník

Odůvodnění poroty: Jan Magasaník je členem prestižního dánského architektonického ateliéru BIG, vedeného Bjarkem Ingelsem, působícího po celém světě. BIG je stále na vzestupu k celosvětové slávě. Svědčí o tom, mimo mnoha jiného, také jejich letošní vítězství v soutěži na Vltavskou filharmonii v Praze.

Jan Magasaník, sociální byty Mountain Dwellings v Orestadu

Jan Magasaník plní svou roli v týmu světového formátu už pěknou řádku let. Jasně tím ukazuje, že je zde platným členem. Svým přístupem zastupuje ten typ skromných, talentovaných a schopných architektů, kteří nemají přílišný zájem stát na výsluní, a o to soustředěněji a tišeji pracují a tvoří ve prospěch týmového díla. Je důležité si připomínat a vyzdvihovat tento postoj a fenomén, který vždy stál za zrodem mnoha výjimečných světových děl.

Ing. arch. Jan Magasaník (*1977) vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, krátce pracoval v ateliéru DaM architekti. Od roku 2006 pracuje v kanceláři Bjarke Ingels Group (BIG) v Kodani. Má na kontě spolupráci na více než sedmdesátce projektů ve 28 zemích světa.

Mezi nimi například Dánský národní pavilon na EXPO 2010, sociální byty Mountain Dwellings v Orestadu, Muzeum moderního umění ve Varšavě, Kulturní centrum MECA v Bordeaux, Dánské námořní muzeum v Helsingoru atd. Se svou manželkou Kristinou stojí od roku 2013 za projektem galerie Deska v Ústí nad Labem.

Čestné uznání

Ing. Naděžda Goryczková

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Odůvodnění poroty: Naděžda Goryczková je uznávanou odbornicí v oblasti výzkumu a ochrany památek architektury konce 19. století a první poloviny 20. století.

V roce 2008 byla jmenována generální ředitelkou Národního památkového ústavu, kde se dlouhodobě zasazuje o dialog mezi zastánci historické a moderní architektury. I skrze její podporu se podařilo rehabilitovat architekturu českého brutalismu a ochránit řadu těchto památek před devastací.

Architekt obci 2022

Soutěž Architekt roku organizuje společnost ABF. Její nedílnou součástí je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a časopisem Moderní obec.

„Cílem soutěže je ocenit tandem architekt – obec a vyzdvihnout přínos jejich spolupráce pro vznik kvalitní výstavby,“ vysvětluje Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Cenu Architekt obci 2022 získala Ing. arch. Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal dne 21. 9. 2022 starosta Tomáš Smrčka. Finalistou byl rovněž Ing. arch. Miroslav Vodák za spolupráci při kultivovaném rozvoji města České Budějovice.

Slavnostní ceremoniál s předáním cen laureátům ocenění Architekt roku 2022 a Architekt obci 2022 se uskutečnil 21. září 2022 od 19 hodin na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Cenu Architekt roku 2022 předal loňský laureát, architekt Petr Stolín.

Kuba & Pilař architekti, čtyři domy v jednom, Neumannova ulice, Brno