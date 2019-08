Nejlepší čeští architekti posledních pěti let. Umí domy i kostely

„Cena Architekt roku by neměla být udělována za celoživotní dílo, ani zdůrazňovat životní jubilea. Měla by ocenit významný počin v oblasti architektury z posledních pěti let,“ připomněl statut soutěže architekt Josef Pleskot.

Česká nominace do soutěže Mies van der Rohe Award 2017: Stezka v oblacích, Dolní Morava. Autor: Zdeněk Fránek, Architect&Associates

Společně s ním o nominovaných rozhodovali ještě další porotci, architekti Adam Gebrian, Petr Hájek, Marcela Steinbachová či umělkyně Kateřina Šedá.

Mezi nominovanými se tak objevili projektující architekti či celá architektonická studia, ale i teoretici, pedagogové a další odborníci, tak je totiž soutěž koncipovaná.

Pět finalistů

Studio Ellement (Jitka Ressová, Hana Maršíková, Helena Víšková a Jan Pavézka)

Architektonicko-designérské studio Ellement vzniklo v roce 2002 a je známé nejen tvorbou kvalitní architektury, ale i snahou o společenský přesah. Působí ve Zlíně, kde se snaží o popularizaci místní architektury mimo jiné i prostřednictvím občanského sdružení aArchitektura.

Zaměřuje se na baťovské domky, provozuje infopoint, vydává publikace, pořádá výstavy a přednášky. V tomto městě vznikla i jejich výrazná oceňovaná realizace, revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně, u níž dokázali proměnit nenápadný kus města v oblíbené a vyhledávané místo odpočinku.

Stanislav Fiala

Stanislav Fiala disponuje neuvěřitelnou schopností improvizace na stavbě, ochotou bavit se s řemeslníky a společně se vydat na cestu za neznámým. Nedávno dokončil v centru Prahy palác Drn na Národní třídě a dokončení se blíží palác Špork poblíž náměstí Republiky.

Je fascinující vidět, jak se plody jeho improvizačních schopností projevují i u staveb velikého měřítka. To je totiž skutečně mimořádné a nezvyklé a snadno srozumitelné komukoliv z nejširší veřejnosti. Stanislav Fiala je tvůrcem originálního světa, který si s prací nikoho jiného v Česku nespletete.

Zdeněk Fránek

Vnímání architektury Zdeňka Fránka směřuje k umělecké volnosti a kreativnosti. Prokázal to i v letošním roce, kdy uspěl při řešení ostře sledovaného domu U Milosrdných v Praze 1, takzvaného Maršmelounu.

Modlitebna v Černošicích někomu připomíná loď, jinému pohyb křídla.

Jeho současná výstava v Domě umění v Českých Budějovicích odkazuje k úvahám o plasticitě objektů a sochařskému pojetí architektury. Fránkovy církevní stavby bezesporu patří k těm nejlepším, které byly na našem území realizovány po roce 1989.

Pozoruhodný zájem v poslední době projevuje také o ekologické pojetí staveb, což ukázal u návrhu Centra Liko-Noe ve Slavkově u Brna, na které navázal letošní kolaudací unikátní zelené výrobní haly Liko-Vo. Realizovat se bude také jeho vítězný soutěžní návrh na vstupní areál Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Petr Stolín a Alena Mičeková

Autorská dvojice Petr Stolín a Alena Mičeková představují tvůrce, jejichž realizace z posledních let, byť vznikající na lokální úrovni, nelze přehlédnout. Mezi nejvýraznější stavby patří nekonvenční Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou a Zen-Houses v Liberci.

Zen-Houses v Liberci tvoří dva vzájemně propojené kvádrové objekty. Mají neobvyklý plášť z průhledných akrylátových panelů, které ukazují kostru z měkkého dřeva.

Jejich architektura získává prostřednictvím rafinovaného použití běžných stavebních materiálů silný estetický náboj. Stavby jsou proto často zveřejňovány a recenzovány ve významných českých i zahraničních publikacích a přispívají k dobrému jménu české architektury.

Petr Všetečka

Architekti nejsou živi pouze návrhy novostaveb, neméně důležitou (ne-li v našem prostředí důležitější) součástí jejich práce jsou rekonstrukce, adaptace, dostavby, konverze a úpravy již existujícího.

Na začátku každé takové práce stojí poctivá analýza, pochopení a porozumění kvalitám již existujícího. Petr Všetečka se této náročné činnosti systematicky a poctivě věnuje dlouhé roky, ale ten letošní je pro něj speciální. Dotáhl do úspěšného konce mimořádně náročnou výzvu, svou erudicí a prací nejvýrazněji přispěl ke znovuotevření Památníku Tomáše Bati ve Zlíně a umožnil tak navštívit toto geniální Gahurovo dílo každému.

Zlínský Památník Tomáše Bati

Nominace na cenu Architekt obci 2019

Soutěž Architekt roku organizuje společnost ABF již jedenáctým rokem. Její nedílnou součástí je také ocenění Architekt obci, titul udělovaný ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí a časopisem Moderní obec.

„Cílem soutěže není jen ocenění tandemu architekt a obec, ale i vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby a podpoření přístupu samosprávy, která nepřemýšlí pouze v horizontu svého volebního období, ale dívá se do budoucna. Uvažuje, jak by měla obec vypadat za dvacet třicet let, hledá cesty, aby zůstala krásná, malebná, aby se v ní dobře žilo,“ říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR.

Odborná porota soutěže Architekt roku 2019, ve spolupráci s vypisovateli soutěže Architekt obci 2019, nominovala městské architekty, jejichž působení považuje za zásadní. Z těchto pěti nominací vzejde v září 2019 vítěz soutěže Architekt obci 2019.

Petr Hájek, Centrum současného umění DOX+, vítěz loňského ročníku soutěže Architekt roku

Ondřej Busta – Český Krumlov

Odůvodnění poroty: Existují města, která měla kdysi slavnou minulost, dodnes jsou nádherná, hojně navštěvovaná, památkově chráněná, ale to neznamená, že by byla bez problémů. Právě naopak. Problémů mají celou řadu a vyrovnat se s nimi není vůbec snadný úkol. Jedním z takových měst je nepochybně Český Krumlov.

Úkolem jakéhokoliv městského architekta je důvěrně znát prostředí, ve kterém působí, své město milovat a dokázat nasadit všechny své síly k tomu, aby jeho budoucnost byla lepší než přítomnost. Takový je architekt Ondřej Busta.

Eva Brandová Kováříková - Klatovy

Odůvodnění poroty: Architektka Eva Brandová Kovaříková je absolventkou Fakulty architektury ČVUT v Praze. Po studiích zasvětila část své profesní kariéry kultivaci města Klatovy, kde působí od roku 2009 jako městská architekta.

V roce 2012 iniciovala úspěšný architektonický workshop „10x10 Nápady pro Klatovy“, který přinesl řadu zajímavých podnětů pro další rozvoj města. V roce 2016 ve spolupráci s městem Klatovy publikovala Kouzelnou krajinou Klatovska – edici provázející turisty barokní krajinou za doprovodu kulturních památek.

Milan Košař – Vysoké Mýto, Poděbrady, Ústí nad Orlicí

Odůvodnění poroty: Architekt a urbanista Milan Košař má za sebou úspěšnou kariéru na pozici městského architekta (do konce roku 1992 byl hlavním architektem města Pardubic, 25 let působil jako externí městský architekt ve Vysokém Mýtě, od roku 2017 je na stejné pozici v Poděbradech, v současné době působí také v Ústí nad Orlicí).

Z jeho významných akcí lze jmenovat rekonstrukci Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě po odsunu sovětských vojsk, inicioval rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara II., pod jeho autorským dozorem byla zahájena realizace Vaňorného náměstí včetně nasvícení chrámu sv. Vavřince.

V Ústí nad Orlicí se podílel na prosazení odkoupení území bývalé textilky Perla do vlastnictví města a iniciování vypsání veřejné urbanisticko-architektonické soutěže na celou lokalitu.

Petr Kropp – Karlovy Vary

Odůvodnění poroty: Většinu své profesní kariéry žil v Německu a Nizozemí, kde se v kanceláři Benthem Crouwel Architects podílel na realizaci řady staveb. Namátkou lze zmínit Výzkumný institut válečných dějin v Amsterdamu, novostavby Port City 2, 3 v Rotterdamu a podobně.

V roce 2018 vyhrál výběrové řízení na ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary, z níž vybudoval důstojné pracoviště, které pod jeho vedením začalo významně ovlivňovat podobu plánů na obnovu budov a rehabilitaci veřejných prostor města.

Jan Mužík – Litoměřice

Odůvodnění poroty: Působí na katedře urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze. Současně pracuje od roku 1992 jako externí městský architekt pro město Litoměřice, kde analyzoval hodnoty a problémy města, podílel se na formulování vizí jeho optimálního budoucího rozvoje.

Podílel se na modernizaci Kapucínského a Kostelního náměstí, uličních prostorů Palachovy a Dalimilovy ulice, založení i obnovu parků Václava Havla a Jiráskových sadů, modernizaci prostoru autobusového nádraží atd.

Kromě působení v Litoměřicích je také členem komise rozvoje Městské části Praha 6 a Městské části Praha–Nebušice. Jeho zásadou je, že ve městě, kde působí jako městský architekt, nemá sám zpracovávat projekty, ale má vytvářet prostor pro kolegy architekty a v diskusi s nimi utvářet obraz města.