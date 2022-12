Ornament je zločin, říkával Adolf Loos. Vnesl do architektury třetí rozměr

Připomíná to dekl od kanálu! Co tu dělá to obilní silo? Když naproti honosnému vchodu do císařského paláce Hofburg ve Vídni postavili podle jeho návrhu obchodní dům bez jakýchkoli ozdob, pěkně to schytal. Psal se rok 1909 a v módě byly bohatě členěné fasády. Ornamenty však Adolf Loos odjakživa opovrhoval. „Okno má sloužit pouze k propouštění světla,“ tvrdil. Během první světové války své učení naplno rozvinul a pojmenoval ho raumplan.