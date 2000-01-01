Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo odvážné rysy, ale pravidelně se objevují v žebříčcích nejošklivějších budov naší planety.
Autor: Gunnar Klack, Creative Commons
Monumentální ambice, desetiletí výstavby. A výsledek? Jen rozpačitý dojem z věčně nedokončené pyramidy. Ryugyong Hotel v severokorejském Pchjongjangu, kolos sahající do výšky 105 podlaží, zařadil mezi nejošklivější budovy světa i jindy tolik tolerantní magazín Architectural Digest.
Autor: Martin Cígler, Creative Commons
Tak to je prosím ona, Tour Montparnasse, patrně ta nejnenáviděnější budova celé Paříže. Její problém je ale trochu odlišný. Dohromady nikdo snad nerozporuje to, že by nebyla v pořádku. Pařížanům ale citelně vadí ten kontrast se starým městem, do kterého je obří stavba zasazena.
Autor: Zairon, Creative Commons
Mělo to být výrazné architektonické gesto, a povedlo se. Jenže jak upozorňují místní, to gesto je ke svému okolí vstřícné asi tak jako vztyčený prostředník. Budova Skotského parlamentu v Edinburghu veřejnost citelně dráždí.
Autor: Graham Hogg, Creative Commons
Čína má jasné tendence nedělat malé a nevýrazné věci. Přesto se vizuálně nezaměnitelná stavba Ústředí čínské televize – mimochodem návrh architekta OMA/Rem Koolhaase – líbí jen málokomu. Opravdu potřebuje Peking obří kaťata?
Autor: Dayton12345, Creative Commons
Český čtenář ji pozná hned. Můžete ji milovat, můžete ji nenávidět. Ale nic to nezmění na tom, že nad Žižkovskou televizní věží v Praze kroutí nevěřícně každý turista hlavou. Jen pozor s tou proklamovanou ošklivostí: docela často se o téhle věži hovoří jako o ikonické stavbě.
Autor: Huhulenik, Creative Commons
Milánská Torre Velasca je další takový případ. Je to stavba fascinující a dnes se o ní rovněž hovoří jako o ikoně. Ale už v době svého vzniku vyvolávala obrovské kontroverze. Její mohutná horní část připomíná středověkou věž – jen v betonovém modernistickém provedení.
Autor: Conte di Cavou, Creative Commons
Najdeme ji na Jeffersonově bulváru losangeleského Culver City. V ročenkách architektury se o ní píše jako o ztělesnění inovativního designu a moderní architektury. Laikové ale spíše považují The Wrapper Building za ztělesnění stavby, kterou někdo vandalsky vyzdobil rolemi poházeného toaletního papíru.
Autor: Marry Schwinn
Uvnitř tohoto komplexu se nachází celkem 428 pokojů a je nepochybně kreativní, to ano. Ale i tak fasáda studentských kolejí Waymouth v australském Adelaide mnohým připomíná podivné termitiště, anebo špatně zrající sýr. Ani jedno z toho do svého historického okolí příliš nezapadá.
Autor: Atira Student Living
Konkurence je v žebříčcích nejošklivějších staveb veliká, ale radnice z Bostonu v něm chybět rozhodně nesmí. Analýza profesního magazínu Buildworld ji v roce 2023 dokonce zařadila na čtvrtou příčku „ošklivosti“ v rámci celého světa.
Autor: andrewjsan, Creative Commons
Současný prezident Spojených států amerických nedává okolnímu světu právě málo důvodů k tomu, aby byl nepopulární. A tak se zjevně část těch kontroverzí přenesla i do odporu vůči gigantické Trumpově věži (Trump Tower) stojící na Manhattanu.
Autor: Luis Gonzalez Estigarribia, Creative Commons
Stavební experiment z roku 1969, který měl nabídnout solidní bydlení sociálně znevýhodněným obyvatelům Southamptonu. Kolos se 184 byty, kde balkony dělí betonové pilíře, je dávno dostavěný, a dokonce i památkově chráněný. Lidem se ale stejně moc nelíbí.
Autor: Ethan Doyle White, Creative Commons
Najdeme ho sice ve Vídni, ale nikoli v Evropě. Kancelářská budova Tycon se nachází ve Virginii, v části Vienna města Tysons. Sedmipatrový kolos, dokončený roku 1983, kde sídlí soud, je nápadný mohutnou kruhovou konstrukcí o délce 36 metrů. Proto se mu také nehezky přezdívá Toaletní mísa.
Autor: Vernon Miles
Do Vídně, té rakouské, ale přece jen zaskočíme. Mezi nejošklivější budovy světa totiž bývá opakovaně řazena i zdejší „radikální“ stavba architekta Günthera Domeniga. Který měl, jak je z mnoha jeho projektů patrné, výrazně odlišný názor na to, co je a není krásné.
Autor: Gunnar Klack, Creative Commons
Rozpaky vyvolává i Beehive v novozélandském Wellingtonu. Modernistická budova, ve které zasedá výkonné křídlo zdejšího parlamentu, svou architekturou s okolím příliš neladí. O tom, zda jsou zdejší poslanci pilní jako včelky v úle, bližší podrobnosti nemáme.
Autor: Mcbreenwiki2, Creative Commons
Vtip o kardiochirurgovi, který k narozeninám dostal dort ve tvaru srdce, všichni asi známe. A případ podnikové centrály japonských pivovarů The Asahi Breweries zase o tolik jiný není. Po všech stránkách je ale tato budova, navržená francouzským architektem Philippe Starckem, nepřehlédnutelná.
Autor: rsk, Creative Commons
Na Massachusettském technologickém institutu (MIT) prý studují ty největší mozky příští generace. Ovšem kvalita jejich bydlení je předmětem kontroverzí. Takzvaná Simmons Hall, navržená architektem Steven Hollem, bývá často titulována nejošklivější budovou Severní Ameriky.
Autor: Daderot, Creative Commons
Najdete ji v distriktu Pinheiros, u Largo da Batata, v São Paulu. A i když je v sousedství výškových budov plno, kolosální Faria Lima Plaza mezi nimi doslova září. Ta míra odlesků je až tak výrazná, že stavba od KohnPedersenFox (KPF) Architects je často považována za nejošklivější stavbu Brazílie.
Autor: itefal
Není to vždy jen o „starších“ exemplářích, betonových panelech a monumentech brutalistické architektury. Šestnáctipatrová rezidenční budova One River North v Denveru od MAD Architects je docela nová záležitost, z roku 2024. I tak se v žebříčcích nejošklivějších budov propracovala k vrcholu.
Autor: Iwan Baan
Je vyšší než Big Ben a její interiér je prý automatizovanější víc než řídicí centrum NASA. Chválu si tím ale šestadvacetipodlažní věžák v pekingském Ezhou nevysloužil. Objekt totiž slouží jako obří vepřín, který zajišťuje chov i porážku milionu vepřů ročně.
Autor: Sihaihu Breeding Pig Farm
Nemusíte hned trpět obsedantně kompulzivní poruchou, aby vám z oken osmadvacetipatrové budovy The Hub v kanadském Calgary nebylo dobře. To až náhodně neuspořádané a nekonvenční vertikální umístění oken bylo prý záměrem architektů ze studia ARK. Záměrem, který ne každý oceňuje.
Autor: Kelley Hodson
Počítají se k nejvyšším budovám v celém Finsku, ale nedá se říct, že by jim veřejnost v okolí Helsinek přišla na chuť. Rezidenční věže Majakka, Loisto a Lumo One na nábřeží Kalasatama jsou tu chápány spíše jako cizorodé a nehezké prvky.
Autor: Safa Hovinen, Creative Commons
Dříve se jí říkalo Budova Prince z Walesu, dnes už je známá jako Budova čínské lidově osvobozenecké armády. Jedno se ale nezměnilo. Tento 113 metrů vysoký kolos je stále považován za nejošklivější budovu Hongkongu.
Autor: TIMEIR, Creative Commons
Bylo to těsně, ale už nestojí. Její demolice totiž byla zahájena zkraje letošního roku, a od jara v Belfastu k vidění není. Hlavní město Severního Irska si tak mohlo po jednašedesáti letech vydechnout. Budova Fanum House byla považována za zdejší nejošklivější.
Autor: Whiteabbey, Creative Commons
Že slon je v thajském království posvátné zvíře, se dobře ví. A nejspíš proto tolika Thajcům „nesedí“ jejich tuek chang, mrakodrap Elephant Building v Bangkoku. I když je dvaatřicetipatrový kolos ikonický a ve světě proslulý, oni mají jasno, že takhle přece sloni nevypadají.
Autor: Kasinthon Ratchaoros, Creative Commons
Víc než stometrová výška a odhalený surový beton nebyly tím, na co by byla Argentina v roce 1968 připravená. A toho nedobrého prvního dojmu, který kolem sebe monumentální Torre Dorrego v Buenos Aires vytvořila, se už zbavit nedokázala.
Autor: Pascal Tarris, Creative Commons
Politiku do architektury míchat nebudeme, ale o ambasádě Spojených států amerických v Londýně se v nadsázce říká, že je to to nejhorší zboží, které jim z jejich bývalé kolonie kdy přišlo.
Autor: The wub, Creative Commons