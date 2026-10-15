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Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety

Radomír Dohnal
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Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa... Monumentální ambice, desetiletí výstavby. A výsledek? Jen rozpačitý dojem z... Tak to je prosím ona, Tour Montparnasse, patrně ta nejnenáviděnější budova celé... Mělo to být výrazné architektonické gesto, a povedlo se. Jenže jak upozorňují... Čína má jasné tendence nedělat malé a nevýrazné věci. Přesto se vizuálně... Český čtenář ji pozná hned. Můžete ji milovat, můžete ji nenávidět. Ale nic to... Milánská Torre Velasca je další takový případ. Je to stavba fascinující a dnes... Najdeme ji na Jeffersonově bulváru losangeleského Culver City. V ročenkách... Uvnitř tohoto komplexu se nachází celkem 428 pokojů a je nepochybně kreativní,... Konkurence je v žebříčcích nejošklivějších staveb veliká, ale radnice z Bostonu... Současný prezident Spojených států amerických nedává okolnímu světu právě málo... Stavební experiment z roku 1969, který měl nabídnout solidní bydlení sociálně...
Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo odvážné rysy, ale pravidelně se objevují v žebříčcích nejošklivějších budov naší planety.

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