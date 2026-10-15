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Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...
V Česku brala třikrát méně. Zdravotní sestra našla nový domov v Saúdské Arábii
Hana Šlechtová odešla za prací zdravotní sestry do Saudské Arábie. První rok žila v malém nemocničním bytě za ostnatým plotem a řídila se přísnými pravidly. Teď má vlastní byt, terasu proměněnou v...
Fantastický dům ve svahu nad Zlínem se nechal inspirovat Památníkem Tomáše Bati
Svah nad městem, pozemek umístěný takřka v korunách stromů. Kdysi zahrada, teď dům, který jako by odkazuje na ikonickou stavbu na protilehlé straně zlínského údolí, Památník Tomáše Bati. Tak vypadá...
Betonový nářez. Nejlepší obytná monstra Evropy, která lidé milují i nenávidí
Jsou obrovské, podivné a často až nepochopitelné. Někde je chrání jako architektonické poklady, jinde by je nejraději srovnali se zemí. Vydejte se na cestu za dalšími rezidenčními betonovými kolosy,...
Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety
Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...
Kdy už byt rodině nestačí? Před stěhováním si spočítejte pět věcí
Děti rostou, věcí přibývá a jídelní stůl v obýváku už roky slouží současně jako kancelář, výtvarná dílna i odkládací plocha. Mnoho městských rodin v určité fázi dospěje do bodu, kdy jejich stávající...
Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety
Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...
Češka si v Izraeli postavila dům. Místo tepla ji překvapil chlad, plíseň a kryt
Před patnácti lety se Monika přestěhovala za partnerem do severního Izraele. Postupně vystřídala dva pronajaté domy a nakonec si s manželem postavila vlastní. Musela si zvyknout na domácí kryt,...
Místo holých stěn obývák jako z katalogu. Toto je proměna čtenářky Kateřiny
Čtenářka Kateřina zaslala do soutěže příspěvek, kde proměna obývacího pokoje odráží charakter svých majitelů. Obrazy a suvenýry z cest doplňuje italská sedací souprava a knihovna vyráběná na míru,...
Ze dvou krcálků vznikl vzdušný byt pro čtyřčlennou rodinu. Teď má 87 metrů
Zájem o malé byty neustále roste, ale rodina s dvěma dětmi šla opačnou cestou: spojila dvě původně samostatné bytové jednotky 1+kk a 2+kk v jeden byt s celkovou plochou 87 metrů čtverečních. Za...
Vlastina Svátková získala vysněný dům díky dopisu. Má v něm i divokou zahradu
Herečka a výtvarnice Vlastina Svátková se do svého domu zamilovala hned při první návštěvě. Původně menší stavbu na okraji Prahy nechala kompletně zrekonstruovat a rozšířit o ložnici, šatnu a...
Hořící okurka i porcelánové krysy. 10 nejzajímavějších objevů z Designbloku
Design má sílu dojmout, vyprávět příběhy i pobavit. Ukázal to 28. ročník Designbloku, každoroční přehlídky toho nejlepšího z české scény. Vybrali jsme z ní deset novinek a objevů, které nás zaujaly...
Fantastický dům ve svahu nad Zlínem se nechal inspirovat Památníkem Tomáše Bati
Svah nad městem, pozemek umístěný takřka v korunách stromů. Kdysi zahrada, teď dům, který jako by odkazuje na ikonickou stavbu na protilehlé straně zlínského údolí, Památník Tomáše Bati. Tak vypadá...
Utopie z cihel. Šílené vertikální bludiště v Barceloně fascinuje i po letech
Zvenčí působí Walden 7 jako obrovská cihlově červená pevnost, jejíž hmotu prořezávají několik pater vysoké městské brány, průhledy. Vevnitř se nachází vertikální svět, který se od okolí odlišuje snad...
Betonový nářez. Nejlepší obytná monstra Evropy, která lidé milují i nenávidí
Jsou obrovské, podivné a často až nepochopitelné. Někde je chrání jako architektonické poklady, jinde by je nejraději srovnali se zemí. Vydejte se na cestu za dalšími rezidenčními betonovými kolosy,...
Prodej dům Chata, 51m2, Hlinsko
Na Drahách, Hlinsko, okres Chrudim
4 790 000 Kč
Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...
Útulné kelviny v kuchyni neobstojí. U osvětlení linky se vyplatí jiné číslo
Při výběru nových svítidel a žárovek se valná většina zaměří hlavně na jejich výkon a množství vyzařovaného světla. Existuje však ještě jedna veličina, na kterou se neprávem zapomíná – takzvaná...