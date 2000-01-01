Zvenčí lákavě historicky vypadající stavba v kameni, zevnitř příjemně upravené moderní bydlení. S ložnicí, kuchyní, prostorným obývákem. A s nádhernými výhledy na staré město a přístav z balkonu. Co ovšem kazí domu z anglického Falmouthu reputaci? Skutečnost, že je přestavěnou márnicí.
Vedou sem tři železniční stanice, končí zde silnice A39, mají tu majestátní hrad. A také nejhlubší přírodní přístav v celé západní Evropě. Často odtud vyráželi kapitáni britských lodí k velkolepým plavbám kolem světa. Falmouth v cornwallském hrabství je zkrátka prodchnutý historií.
O tu historii zakopáváte v třicetitisícovém městě doslova na každém kroku. Jen v centru a jeho okolí napočítáte na 217 památkově chráněných objektů. Některé mají spíše lokální charakter, ale nemálo z nich je považováno za pamětihodnosti celonárodního významu.
Řada těchto památkově chráněných staveb měla nebo má poměrně obskurní účel. Příklad za všechny? Třeba King’s Pipe neboli Královská dýmka, komín pece v přístavu. Sloužil jen k pálení pašovaného, celníky zabaveného tabáku. Nádherná podivnost historie i architektury. Město je takových plné.
Žít v cornwallském Falmouthu, to zkrátka znamená žít s jeho historií. Přijmout ji za vlastní. Ne vždy je ale toto soužití úplně bezproblémové. Bydlet vedle staré radnice, bývalých lodních skladů anebo v přestavěné staré prachárně je asi pořád o něco milejší, než se nastěhovat do staré márnice.
Objekt nazývaný The Old Mortuary Studio je věčnou stálicí zdejší realitní nabídky. Tak trochu nešťastnou a smolnou. Dům to zvenčí ani zevnitř není na pohled vůbec špatný. Jen mu zkrátka vůbec neprospívá jeho někdejší ponurá minulost.
Ano, dům na Gyllyng Street dříve pro obyvatele Falmouthu sloužil jako městská márnice. A nic mu nepomáhá, že ta ponurá minulost je už dávno pryč. V 16. století byl tento objekt stavební součástí zdejšího farního kostela, a jako zdejší umrlčí komora sloužil až do roku 1885.
Poté byl, už jako samostatně stojící domek, přestavěn na tzv. prosekturu. Co to je? V podstatě zase márnice, jen s pitevním sálem navíc. Když na lodi zemřel námořník, tady bylo jeho tělo uloženo a prozkoumáno lékařskými odborníky. Patology. Určovala se tu bezinfekčnost, příčina smrti.
V 50. letech minulého století ovšem tyto povinnosti kompletně přešly na místní nemocnici, a objekt bývalé márnice tak chátral. Kamenná stavba pak byla o třicet let později s velkými náklady přestavěna a upravena na městský dům s jednou ložnicí a zázemím.
A prakticky od té doby je součástí zdejší realitní nabídky. Lidé, potenciální zájemci, si sem rádi zajdou na smluvenou prohlídku. Ochotně si nechají vysvětlit, že s márnicí už dům nemá nic společného. Na vlastní oči se o tom přesvědčí. Ale jen málokdy kývnou na koupi.
Nebo se odtud zase rychle odstěhují. The Old Mortuary Studio tak „visí“ v nabídce zdejších realitních makléřů prakticky neustále. Byť jde o solidní dům za velmi dobrou cenu. Za 340 tisíc liber, respektive 9,5 milionu korun, byste jinak historický dům v centru Falmouthu sháněli jen těžko.
Klady nemovitosti? Samostatně stojící historická budova s jednou ložnicí se nachází jen kousek od centra města Falmouth a nabízí nádherný výhled na přístav a staré doky, Trefusis Point, poloostrov Roseland i záliv Penryn a obec Flushing na západě.
Nemovitost se nachází na ulici Gyllyng Street, která vede souběžně s ulicí Arwenack Street, hlavní tepnou města, což znamená, že v blízkosti se nachází vynikající nabídka obchodů, služeb a volnočasových zařízení. I do muzea je odtud kousek.
Dům s jednou ložnicí je zasazen do svahu a navázán na ulici, rozkládá se na třech podlažích. V přízemí se nachází velká ložnice s manželskou postelí a vlastní koupelnou. V prvním patře je společenská jídelna, moderní sprchový kout a moderní kuchyň.
V nejvyšším patře najdeme obývací pokoj s klenutým trámovým stropem a francouzskými dveřmi vedoucími na velkorysou terasu, odkud se nabízí výhledy. Realitní makléři objekt prezentují jako jedinečný domov plný charakteru a kouzla.
Venkovní schody s bránou vedou na obě strany pozemku. Schody po pravé straně umožňují přístup k hlavním dveřím do prvního patra s malou vyvýšenou terasou, která se rozprostírá na zadní a levou stranu pozemku.
Celková užitná plocha domu bez balkonu je 63 metrů čtverečních, terasa k tomu přidává dalších pět metrů čtverečních polovenkovního prostoru. Koupelna i toaleta jsou „anglicky skromné“ – dohromady mají 7 metrů čtverečních. Ale jídelna nebo ložnice nijak stísněně nepůsobí.
V ložnici v minulosti leželi na márách nebožtíci. Jídelní stůl je usazen pravděpodobně tam, kde byl stůl pitevní. Vysoký strop dnešního obýváku dříve ventiloval mrtvolný puch. A ty silné stěny kamenného domu? Skvěle chladily, brzdily rozklad těl.
Bydlení by to bylo perfektní, jen kdybyste nevěděli o tom, k jakému účelu dům dříve sloužil. Jistě, asi by pomohlo, kdyby se The Old Mortuary Studio, Dům ve staré márnici, nějak přejmenoval. Takhle to ale v cornwallském Falmouthu nefunguje. Historie je tu všude okolo a musíte se s ní naučit žít.
