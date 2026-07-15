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Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...
Dům, co se splácí sám. Rodina u Varů našla dokonalý recept na drahou hypotéku
V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.
Pětičlenná rodina v Brně ukazuje, jak může skvěle fungovat panelákový byt
Mladá rodina se rozhodla z běžného panelového domu v Brně vykouzlit byt snů. Na pomoc povolali interiérovou designérku, která dostala jasné zadání – vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový...
Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...
Láká i děsí. Bizarní jugoslávský mrakodrap měl mozek i nefunkční restauraci
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do...
Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.
Bizarní adresa. Tisíce lidí žijí na hřbitově. Mezi hroby vychovávají děti
Na hřbitovy se chodí vzpomínat na mrtvé. Na Cementerio del Norte v Manile se ale mezi hrobkami vaří obědy, perou košile, opravují motorky a děti si hrají na schovávanou. Největší filipínský hřbitov...
Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...
Invaze UFO, nebo rozkrojený dort? Dánský unikát fascinuje svět přes 60 let
Dánská osada Brøndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od Kodaně, vypadá, jako kdyby v ní přistálo UFO. Díky svému unikátnímu uspořádání se stala jedním z nejfotografovanějších míst v...
Pozemek široký jen 2,5 metru? Architekti na něm postavili neuvěřitelný dům
TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu, v labyrintu úzkých uliček a neformálně vzniklé zástavby úzkých městských domů. Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce...
Láká i děsí. Bizarní jugoslávský mrakodrap měl mozek i nefunkční restauraci
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do...
Sen o životě v Hostivici s lesem za zády. Cesta k němu byla pro návrhářku trnitá
Módní návrhářka Alena Wilson žije v prostorném domě v Hostivici. Její zahrada přímo navazuje na les, díky čemuž je se svým psem hned v přírodě. Dům působí dokonale promyšleně, ale cesta k němu byla...
Nahlédněte do moderního bytu v Modřanech. Své představy do něj otiskl i herec
Vytvořit v bývalé továrně na navigační přístroje v Modřanech byt, který si sice zachová svůj industriální charakter, ale zároveň nabízí útulné bydlení, není vůbec jednoduché. Architekti Vít Brus a...
Dům, co se splácí sám. Rodina u Varů našla dokonalý recept na drahou hypotéku
V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.
Soused nás mučí houkáním vlaku, kterým prý plaší škůdce. Jak se bránit?
Máme chatu v zahrádkářské kolonii, soused si namontoval záměrně hlasité zařízení na plašení metr od našeho plotu. Nemá co ani koho plašit. Není důvod. Zařízení vydává zvuky od houkání vlaku až po...
Pronájem bytu, mezonet, Velká Dominikánská, Litoměřice
Velká Dominikánská, Litoměřice - Litoměřice-Město
17 500 Kč/měsíc
Pětičlenná rodina v Brně ukazuje, jak může skvěle fungovat panelákový byt
Mladá rodina se rozhodla z běžného panelového domu v Brně vykouzlit byt snů. Na pomoc povolali interiérovou designérku, která dostala jasné zadání – vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový...
Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...