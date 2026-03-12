|
Developerský stavební zázrak. Vysněné město rostlo o 30 rodinných domů za den
Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní
Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...
Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí
Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.
Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech
Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...
Je to takový zahradní domek, ale ukázalo se, že nám to stačí, říká Viktor
„Poznáte to podle dlouhého dřevěného plotu, teď už je hodně šedý,“ uvedl Viktor jako poznávací znamení místa, kde se nachází jejich krásná dřevostavba. Za nenápadnou ohradou, která se dlouze táhne...
Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště
Odpovědí na nedostatek bytů za socialismu byla velká sídliště na okrajích měst. Na Jižní Město, jež mělo být pýchou režimu, se první obyvatelé nastěhovali před padesáti lety. Původně jednotvárné šedé...
Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti
Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama...
Pravý americký sen se odehrál ve městě Levittown. Nebyl ale pro každého. Kvalitní a cenově dostupné vlastní bydlení nabízely pěkně zařízené rodinné domy, které vyrůstaly po druhé světové válce na...
Parádní bydlení pro 5 tisíc lidí. To je hranatá legenda Karl-Marx-Hof z Vídně
Počítá se k nejdelším bytovým domům na světě. Monumentálností neodráží jen éru Rudé Vídně, zhoubných ideologií a občanské války, na něž se rakouské hlavní město snaží zapomenout. Připomíná i časy,...
Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých investic
Sledujete na sociálních sítích dokonalé interiéry a říkáte si, že bez šestimístné sumy na účtu takového výsledku nikdy nedosáhnete? Trendy bydlení pro rok 2026 vás vyvedou z omylu. Éra sterilních,...
Šest týdnů a malý rozpočet. Rodina proměnila starý karavan za parádu na kolech
Když manželé Martin a Xana Worthingtonovi z britského Swindonu zjistili, že je pro ně zahraniční dovolená příliš drahá, přišlo odvážné rozhodnutí. Na internetovém tržišti Marketplace objevili 22 let...
Sociální sídliště šokuje. Už 500 let zde nezvýšili nájem, není to ale zadarmo
Možná si Jakob Fugger chtěl zajistit místo v nebi. Ale dokázal též, že bohatství může být symbolem odpovědnosti. Jeho dílo, bydlení Fuggerei, je trvalou připomínkou, že sociální politika není moderní...
Interiér po proměně připomíná spíš luxusní obývák než starou chatu
Chatu na břehu jezera si manželé koupili už před lety, ale teprve teď, když už mají dospělé děti a dokonce vnoučata, jí chtěli dát novou podobu. Aby zde mohli pohodlně odpočívat a scházet se i s...
Žije v betonové krabici a vydělává na tom balík. Ind je hvězdou Instagramu
Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc indických rupií měsíčně, v přepočtu zhruba jedenáct set korun. Pro většinu lidí noční můra, pro 23letého Inda Sonua...