Říkalo se, že skočí jako sídliště horních deset tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa je dnes vnímán jako nad očekávání úspěšný model městského bydlení, inspirace pro budoucí urbanismus.
Autor: Alt-Erlaa
Podle toho, co se v 70. letech vědělo o výstavbě mohutných sídlištních komplexů, měl vídeňský Wohnpark Alterlaa naprosto selhat, stát se epicentrem sociálních problémů a naprosto vyloučenou městskou lokalitou. Ale nestalo se tak.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Kdo dnes žije v Alterlaa, zůstává tu rád. A kdo se odstěhoval, ten se ještě rád vrací. Obyvatelé obřího sídliště se zde skutečně cítí jako doma, v bezpečí. Doceňují, že jsou vlastně příjemně vzdáleni od shonu a ruchu centra města, obklopení přírodou.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Je to sídliště, a jako takové je předurčeno k tomu, aby pojalo co nejvíce lidí na malém prostoru. Jenže Wohnpark Alterlaa k tomu přidává i další podstatné drobnosti. Například nebývale vysokou kvalitu života, uklidňující zeleň, obslužnost a příležitosti pro společenský život.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Nejen díky tomu je Wohnpark Alterlaa skutečně nepřehlédnutelným sídlištěm ve Vídni. Už proto, že jeho budovy ční až do čtyřiadevadesáti metrů. Najdete ho ve 23. městském obvodu, v Liesingu, na jihozápadním okraji metropole.
Autor: Funke, Creative Commons
Sídlištní komplex se skládá ze tří paralelních výškových bloků. Tvarově velmi výrazných. Přesto v okolí mohutné zástavby dominuje především zeleň. Dvě třetiny ze čtyřiadvaceti zastavěných hektarů je totiž věnováno parkové vegetaci.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Pokud na to půjdeme přes příležitosti k bydlení, dohromady toto sídliště nabízí užitnou plochu téměř 240 tisíc metrů čtverečních, rozdělenou do 3 180 bytových jednotek. Užitná rozloha jednoho průměrného bytu v Wohnpark Alterlaa tak činí 74,5 metrů čtverečních.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Údaj o rozloze bytů není striktní, najdeme tu bytové jednotky menší, větší i různě adaptované. Aby se předešlo vzniku stejných králíkáren, navrženo bylo celkem pětatřicet různých dispozičních řešení bytů.
Autor: Dimitry Anikin, Creative Commons
Budovy sídliště jsou seskupeny do tří hlavních bloků, každý s délkou 400 metrů. Bytové jednotky jsou umístěné v sedmadvaceti podlažích, respektive táhnou se do výšky pětaosmdesáti metrů.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Budovy sídliště jsou postavené v brutalistním stylu. Směrem do výšky se zužují a vytvářejí terasy osázené zelení. Projekční práce na rezidenčním park Alterlaa byly zahájeny v roce 1968.
Autor: Viennaphotographer, Creative Commons
Byl to velkolepý a ve své době kontroverzní projekt, kvůli kterému se přepracovával územní plán Vídně. A také se protestovalo. Odpůrci tvrdili, že žádný sebevětší a sebelepší činžák nikdy nenahradí kvalitu života v rodinném domě.
Autor: Zorro2212, Creative Commons
Nedaleký sídlištní komplex Am Schöpfwerk totiž sloužil jako odstrašující příklad docela spolehlivě. K realizaci Wohnpark Alterlaa se naštěstí přistupovalo jinak.
Autor: Zorro2212, Creative Commons
V první řadě šlo o to vytvořit kvalitní a cenově dostupné bydlení, kde budou mít lidé dostatek soukromí a přitom i možnost společenského vyžití. Nestavěla se jen „noclehárna“, ale skutečný prostor pro život.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Projekt stejnou měrou řešil nejen samotné byty ve věžácích, ale také jejich exteriér. Okolí a možnosti vyžití, veškerou obslužnost. V komplexu se nacházejí také školy, školky, lékaři, obchody a restaurace. Není to jen sídliště, ale prakticky samostatné satelitní město.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Multifunkční komplex zahrnuje také dvě zdravotní střediska, dvě mateřské školy, tři školy, denní centrum, veřejnou knihovnu, posilovnu, šest solárií, nákupní centrum, kostel, bary, restaurace, hřiště, administrativní budovu a několik volnočasových zařízení.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Stavba byla zahájena v roce 1973. Aby v roce 1976 byla slavně kolaudována první část obytných bloků. Celý projekt vycházel z plánů architektů Kurta Hlaweniczky, Franze Requata a Thomase Reinthallera. A především Harryho Glücka, který byl duchovním otcem celého záměru.
Autor: Profimedia.cz
Architekt Glück věřil, že se dá předcházet neduhům velkých sídlišť. Sociálnímu vyloučení obyvatel a proměnou bytových komplexů v ghetta se dá bránit tím, že se jejich infrastruktura a uspořádání více připodobní venkovu a vesnicím. Tím, že se podpoří jejich individuální soběstačnost, samostatnost.
Autor: Zorro2212, Creative Commons
Proto se zdejší dispozice bytů řídí neotřelým konceptem, který navrhl sám Glück. Výškové obytné bloky vychází z idealizované podoby „vrstveného rodinného domu“. Jednotlivé byty tu jsou jakoby samostatnými domy, řadovkami. A dokonce u nich nechybí ani zahrady.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Každý byt má alespoň jednu lodžii a spodních dvanáct podlaží má terasovitou zahradu. Charakteristické protáhlé květináče na terasách slouží jako zástěny, ale také jako malé domácí záhonky.
Autor: Zorro2212, Creative Commons
Terasy a lodžie poskytují soukromí. Do otevřených bytů není vidět. Jednotlivé bloky jsou navíc od sebe dostatečně daleko, aby skryly i protilehlé byty. Tyto drobné detaily tvoří zážitek z bydlení v Alterlaa. Je to jedinečná směs komunity a soukromí.
Autor: Zorro2212, Creative Commons
Zdejší byty mají 35 různých dispozičních řešení. Některé mají 50 metrů čtverečních, jiné 149. Najdete tu tedy byty s jednou, ale i se třemi terasami. Ve větších bytech jsou dvě koupelny i dvě WC.
Autor: Austria by Oeffis, Creative Commons
Co je naopak společné? Například to, že celý komplex je bezbariérový. V každém z dvanácti vchodů jsou instalovány čtyři rychlovýtahy. Nájemníci také mohou využívat podzemní parkoviště. Všechny tři bloky sídliště jsou propojeny suterénem.
Autor: Otto Normalverbraucher, Creative Commons
Nechybí vyhlídková místa, posezení. Nebo katolický kostel. Obyvatelům jsou rovněž určeny klubovny.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Na střechách budov je sedm bazénů a v budovách se nachází dalších sedm krytých bazénů a wellness zázemí.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Nájemníci mohou bazény a wellness volně využívat. Zdejším heslem je: „V plavkách jsme si všichni rovni.“ Bazény jsou současně hasičské rezervoáry pro případ požárů.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Interiéry domů vyzdobili přední rakouští umělci jako Alfred Hrdlicka, Georg Eisler, Fritz Martinz nebo Linde Waberová. Zapojení umělců navýšilo kvalitu obytného prostoru a dodalo mu specifický charakter.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Kreativní díla jsou k vidění i v exteriérech.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Uspořádání jednotlivých věžových bloků a veřejných a zelených ploch je založeno na nevšedním etickém modelu architektonického designu, zaměřeném na dosažení „maximálního dobra“. Tedy poskytnout co největší množství pohodlí co největšímu počtu lidí.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Architekt Harry Glück navrhl řadu praktických stavebních i funkčních prvků. Například s vynášením odpadků se tu moc trápit nemusíte. Shazují se odsávanými šachtami do suterénu. Tam se nachází i velká třídící linka na komunální odpad.
Autor: Alt-Erlaa
Díky třídění a zhutnění odpadu je tento systém velmi efektivní a celý rezidenční park vyprodukuje pouze dva kontejnery komunálního odpadu týdně.
Autor: Alt-Erlaa
O vše se ale musí pečovat. Údržbu podchytili ve Wohnpark Alterlaa skvěle. O servis, čistotu, opravy a zelené plochy se stará správcovská společnost s padesátkou stálých zaměstnanců.
Autor: Austria by Oeffis, Creative Commons
Dalším významným plusem je bezpečnost celého sídlištního komplexu. Wohnpark Alterlaa má vlastní ochranku. Službu, která je nonstop v provozu. Výtržníci, chuligáni a vandalové zde prostor nemají.
Autor: Profimedia.cz
Celý komplex je vybavený elektronickými přístupovými čipy a čtečkami pro zvýšení bezpečnosti. Dříve bylo běžné, že se lidé do bazénů dostávali pomocí duplicitních klíčů. Nyní lze otevřít pouze vstupní dveře do svého bloku a patra.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Pro Glücka bylo důležité, aby obyvatelé spolu dobře vycházeli; chtěl co nejvíce eliminovat potenciální konfliktní body. Proto pro děti vytvořil uvnitř výškových budov vnitřní hřiště. Nacházejí se nad podzemními garážemi a jsou oddělené chodbami. Hry tedy nepůsobí hluk.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Počet obyvatel v současnosti čítá 9 tisíc lidí. Zhruba tolik, kolik v 70. letech plánovali stavitelé tohoto sídliště. A to, že od roku 1985, kdy byl celý Wohnpark Alterlaa dokončen, počet obyvatel významně nekolísá, je jedním ze známek úspěchu projektu.
Autor: Thomas Ledl, Creative Commons
Pokud byste si plánovali bydlení ve Wohnpark Alterlaa, obrňte se trpělivostí. Průměrná čekací lhůta na byt tu činí pět let. Byt si přitom nemůžete vybrat, ale je vám – podle počtu osob v rodině, věku – přidělen.
Autor: Profimedia.cz
Dnes, kdy poptávka po moderním bydlení ve městech nezadržitelně roste, se o Wohnparku Alterlaa mluví stále častěji. Tento sídlištní komplex je mimořádným příkladem velmi úspěšné praxe. Vídeň jím předběhla dobu.
Autor: Profimedia.cz