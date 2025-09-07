Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník

Radomír Dohnal
Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa je dnes vnímán jako nad očekávání úspěšný model městského bydlení a inspirace pro budoucí urbanismus.
Říkalo se, že skočí jako sídliště horních deset tisíc. A také se tvrdilo, že... Podle toho, co se v 70. letech vědělo o výstavbě mohutných sídlištních... Kdo dnes žije v Alterlaa, zůstává tu rád. A kdo se odstěhoval, ten se ještě rád... Je to sídliště, a jako takové je předurčeno k tomu, aby pojalo co nejvíce lidí... Nejen díky tomu je Wohnpark Alterlaa skutečně nepřehlédnutelným sídlištěm ve... Sídlištní komplex se skládá ze tří paralelních výškových bloků. Tvarově velmi... Pokud na to půjdeme přes příležitosti k bydlení, dohromady toto sídliště nabízí... Údaj o rozloze bytů není striktní, najdeme tu bytové jednotky menší, větší i... Budovy sídliště jsou seskupeny do tří hlavních bloků, každý s délkou 400 metrů.... Budovy sídliště jsou postavené v brutalistním stylu. Směrem do výšky se zužují... Byl to velkolepý a ve své době kontroverzní projekt, kvůli kterému se... Nedaleký sídlištní komplex Am Schöpfwerk totiž sloužil jako odstrašující...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl

V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...

Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník

Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...

Z řadového domu ze 70. let je moderní švihák, který nadchne i hosty

Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně...

Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené

V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si většina lidí ani nevyfotí. Jen málokdo tuší, že za jeho vraty se skrývá ateliér jednoho z...

Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města

Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...

Obytný dům, stadion i ostrov. Čeští architekti nechali ve světě výrazné stopy

Premium

Na jednom z nejsmutnějších míst světa, v Hirošimě, stojí torzo Průmyslového paláce, jedna z několika budov, které, ač poškozené, přežily výbuch atomové bomby. Tahle byla nejblíž epicentru. V roce...

7. září 2025

Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník

Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...

7. září 2025

Dům z recyklovatelných materiálů i odpadu z demolic vás nadchne

Los Angeles vyžaduje, aby všechny nové stavební projekty byly z recyklovatelných materiálů, nebo dokonce znovu využily stavební či demoliční odpad. A to v množství, které rozhodně není zanedbatelné,...

6. září 2025

Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...

5. září 2025  10:30

Jsem obklíčený třemi důchodci. Řvoucí televize mi nonstop ničí život

Premium

Bydlím v panelovém domě v bytě v osobním vlastnictví, který je obklopený třemi byty. Ve všech bydlí důchodci, kteří mají neustále nahlas puštěnou televizi, a to nonstop. Senioři už špatně slyší, a...

5. září 2025

Jak bydlí muži: dvěma střešním bytům pro dva bratry vládne mramor

Dva střešní byty v pražských Holešovicích, navržené pro dva bratry, sdílejí jeden architektonický rukopis. Přesto každý z nich dýchá vlastní, jedinečnou atmosférou. Ústředním motivem se stal mramor,...

5. září 2025

Giorgio Armani bydlel v nádherném penthousu v New Yorku. Splnil si životní sen

Zesnulý módní návrhář Giorgio Armani koupil v roce 2019 za 17,5 milionu dolarů penthouse svého souseda na Manhattanu v New Yorku. Tím se stal majitelem celého patra budovy s výhledem na Central Park.

4. září 2025

Češka v Anglii. Dům byl po dokončení samý problém, přesto bydlení nelituje

Lenka se svým anglickým manželem Johnem žili v Lucembursku, v Mexiku a pak zakotvili v Anglii. Zpočátku bydleli ve svém domě u Manchesteru. S příchodem dítěte přesídlili do města Beverley, kde...

4. září 2025

Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města

Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...

4. září 2025

Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené

V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si většina lidí ani nevyfotí. Jen málokdo tuší, že za jeho vraty se skrývá ateliér jednoho z...

3. září 2025

Jim Carrey to přehnal s utrácením. Musel prodat dům a odstěhovat se z LA

Jim Carrey, jeden z největších komediálních talentů zlatého plátna, musel před pár týdny prodat rezidenci v Brentwoodu, kde žil posledních třicet let, a přestěhovat se do rekreačního domu na Maui....

3. září 2025

Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl

V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.