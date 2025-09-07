|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník
Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl
V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...
Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník
Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...
Z řadového domu ze 70. let je moderní švihák, který nadchne i hosty
Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně...
Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené
V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si většina lidí ani nevyfotí. Jen málokdo tuší, že za jeho vraty se skrývá ateliér jednoho z...
Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města
Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...
Obytný dům, stadion i ostrov. Čeští architekti nechali ve světě výrazné stopy
Na jednom z nejsmutnějších míst světa, v Hirošimě, stojí torzo Průmyslového paláce, jedna z několika budov, které, ač poškozené, přežily výbuch atomové bomby. Tahle byla nejblíž epicentru. V roce...
Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník
Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...
Dům z recyklovatelných materiálů i odpadu z demolic vás nadchne
Los Angeles vyžaduje, aby všechny nové stavební projekty byly z recyklovatelných materiálů, nebo dokonce znovu využily stavební či demoliční odpad. A to v množství, které rozhodně není zanedbatelné,...
Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...
Jsem obklíčený třemi důchodci. Řvoucí televize mi nonstop ničí život
Bydlím v panelovém domě v bytě v osobním vlastnictví, který je obklopený třemi byty. Ve všech bydlí důchodci, kteří mají neustále nahlas puštěnou televizi, a to nonstop. Senioři už špatně slyší, a...
Jak bydlí muži: dvěma střešním bytům pro dva bratry vládne mramor
Dva střešní byty v pražských Holešovicích, navržené pro dva bratry, sdílejí jeden architektonický rukopis. Přesto každý z nich dýchá vlastní, jedinečnou atmosférou. Ústředním motivem se stal mramor,...
Giorgio Armani bydlel v nádherném penthousu v New Yorku. Splnil si životní sen
Zesnulý módní návrhář Giorgio Armani koupil v roce 2019 za 17,5 milionu dolarů penthouse svého souseda na Manhattanu v New Yorku. Tím se stal majitelem celého patra budovy s výhledem na Central Park.
Češka v Anglii. Dům byl po dokončení samý problém, přesto bydlení nelituje
Lenka se svým anglickým manželem Johnem žili v Lucembursku, v Mexiku a pak zakotvili v Anglii. Zpočátku bydleli ve svém domě u Manchesteru. S příchodem dítěte přesídlili do města Beverley, kde...
Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města
Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...
Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené
V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si většina lidí ani nevyfotí. Jen málokdo tuší, že za jeho vraty se skrývá ateliér jednoho z...
Pronájem zařízeného bytu 2+kk s balkonem, 55 m2 na ul. Na Baranovci, Slezská Ostrava
Na Baranovci, Ostrava - Slezská Ostrava
16 000 Kč/měsíc
Jim Carrey to přehnal s utrácením. Musel prodat dům a odstěhovat se z LA
Jim Carrey, jeden z největších komediálních talentů zlatého plátna, musel před pár týdny prodat rezidenci v Brentwoodu, kde žil posledních třicet let, a přestěhovat se do rekreačního domu na Maui....
Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl
V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...