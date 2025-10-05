|
Celé město v jednom domě. Vešli se lidé, obchody, doktor, kostel i policie
Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti
Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...
Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům
Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...
Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri
Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...
Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se
Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.
Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život
Když Martina s manželem vybírali pozemek, měli jasno. Chtěli zůstat v regionu Orlickoústecka, odkud oba pocházejí. Nakonec se rozhodli pro katalogový domek, který oživili zajímavými detaily. Nakonec...
Tepelný ostrov ohrožuje zdraví obyvatel. Města sázejí na zelené střechy
Betonové a asfaltové plochy, hustá zástavba a minimum zeleně přeměňují každé léto ulice v rozpálené pece. Teploty ve městech jsou často o několik stupňů vyšší než na venkově, což ohrožuje zdraví...
V paneláku se krade a ve výtahu močí. Kam a na koho máme namířit kamery?
V našem panelovém domě se krade, vykrádají se sklepy, ničí se společný majetek, močí a zvrací se ve výtahu a rozbíjejí se různá zařízení. Napadlo mě, že by nám velmi pomohla instalace kamer. Sousedé...
Největší okno na světě, které mizí v podlaze, najdete v Dubaji
Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury ničím překvapivým, proslula jimi i výjimečná vila Tugendhat v Brně. Dubaj se však může pochlubit největším klesajícím...
Stromy ve městech jsou víc než dekorace. Zeleň funguje jako klimatizace
Města se během horkých letních dnů proměňují v betonové pece. Nedýchatelné spalující horko, které se kumuluje v ulicích, není jen nepříjemné, ale může být i zdraví nebezpečné. Stromy v sobě ukrývají...
Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu
Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...
Bruselská Prefa Holešovice se probouzí. Architekti se vrhli na její záchranu
Architekti ze studia A8000 se přestěhovali do administrativního sídla bývalé panelárny Prefa Holešovice. Jedinečný dům v bruselském stylu z 60. let prošel v minulosti necitlivou rekonstrukcí a...
Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri
Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...