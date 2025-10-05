Celé město v jednom domě. Vešli se lidé, obchody, doktor, kostel i policie

Radomír Dohnal
Největší obytná stavba celé Aljašky; jedno z nejmladších sídel ve Spojených státech amerických. A též unikát rezidenční architektury. Protože ten jeden jediný čtrnáctipatrový věžák je současně celým městem s veškerým zázemím. Všichni obyvatelé aljašského Whittieru žijí uvnitř, pod jednou střechou.
Největší obytná stavba celé Aljašky; jedno z nejmladších sídel ve Spojených... Whittier je mladým městem i na poměry Spojených států amerických. Počítá se k... Armáda potřebovala ze strategických důvodů zpřístupnit mrazivý cíp... Vojenští stavitelé, příslušníci Inženýrského sboru armády Spojených států, byli... Čtrnáctipatrový věžák, respektive trojice propojených věží bytového komplexu. V... Nacházelo se tu 150 bytů, každý se dvěma až třemi ložnicemi, nechyběly ani... Zmínku o školní docházce za špatného počasí je třeba chápat v kontextu Aljašky,... Region patří k těm s největší sněhovou nadílkou v Severní Americe. Slušná zima... Proto také většina pěších spojnic vedoucích vně z rezidenčního komplexu nabývá... Polární noc tu sice nemají, ale světla si tu v prosinci neužijí víc než čtyři... Dobře to demonstruje například to, že věže bytového komplexu nejsou spojité,... Součástí komplexu v časech, kdy jej využívala armáda, byla ještě jedna výrazná...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.

Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život

Když Martina s manželem vybírali pozemek, měli jasno. Chtěli zůstat v regionu Orlickoústecka, odkud oba pocházejí. Nakonec se rozhodli pro katalogový domek, který oživili zajímavými detaily. Nakonec...

Celé město v jednom domě. Vešli se lidé, obchody, doktor, kostel i policie

Největší obytná stavba celé Aljašky; jedno z nejmladších sídel ve Spojených státech amerických. A též unikát rezidenční architektury. Protože ten jeden jediný čtrnáctipatrový věžák je současně celým...

5. října 2025

Tepelný ostrov ohrožuje zdraví obyvatel. Města sázejí na zelené střechy

Advertorial

Betonové a asfaltové plochy, hustá zástavba a minimum zeleně přeměňují každé léto ulice v rozpálené pece. Teploty ve městech jsou často o několik stupňů vyšší než na venkově, což ohrožuje zdraví...

4. října 2025

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

4. října 2025

V paneláku se krade a ve výtahu močí. Kam a na koho máme namířit kamery?

Premium

V našem panelovém domě se krade, vykrádají se sklepy, ničí se společný majetek, močí a zvrací se ve výtahu a rozbíjejí se různá zařízení. Napadlo mě, že by nám velmi pomohla instalace kamer. Sousedé...

3. října 2025

Srubový dům jako luxusní bydlení, nechybí v něm ani mramor. Podívejte se

Moderní srub ukazuje, že srubové stavby už dávno nejsou jen romantickým útočištěm u jezera, ale že dokážou být i moderním luxusním městským bydlením plným komfortu.

3. října 2025

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...

2. října 2025

Největší okno na světě, které mizí v podlaze, najdete v Dubaji

Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury ničím překvapivým, proslula jimi i výjimečná vila Tugendhat v Brně. Dubaj se však může pochlubit největším klesajícím...

2. října 2025

Stromy ve městech jsou víc než dekorace. Zeleň funguje jako klimatizace

Advertorial

Města se během horkých letních dnů proměňují v betonové pece. Nedýchatelné spalující horko, které se kumuluje v ulicích, není jen nepříjemné, ale může být i zdraví nebezpečné. Stromy v sobě ukrývají...

1. října 2025

Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život

Když Martina s manželem vybírali pozemek, měli jasno. Chtěli zůstat v regionu Orlickoústecka, odkud oba pocházejí. Nakonec se rozhodli pro katalogový domek, který oživili zajímavými detaily. Nakonec...

1. října 2025

Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu

Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...

1. října 2025

Bruselská Prefa Holešovice se probouzí. Architekti se vrhli na její záchranu

Architekti ze studia A8000 se přestěhovali do administrativního sídla bývalé panelárny Prefa Holešovice. Jedinečný dům v bruselském stylu z 60. let prošel v minulosti necitlivou rekonstrukcí a...

30. září 2025

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

30. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.