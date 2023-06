Na chytré zahradě rostou ředkvičky v patře a nad bazénem se tančí

Místo plné zeleně, květin a stromů, které nabízí odpočinek, relaxaci a možnost se odpojit od každodenního shonu. To je zahrada. Zároveň je to ale i místo her s rodinou nebo grilovačky s přáteli. A takové aktivity potřebují prostor. Někdo má zahradu velikou, jiný už tolik ne. Máme pro vás pět tipů, jak ve vašem zeleném ráji efektivně využít prostor.