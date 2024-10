To nejlepší z designu je v Praze k vidění už po šestadvacáté

Festival se vrací na Pražský hrad, který se v rámci loňského ročníku těšil mimořádné odezvě, a již tradičně nabídne výstavní prostory také Uměleckoprůmyslové museum v Praze, kde bude k vidění přehlídka prací napříč generacemi.

František Jungvirt, Plush animals vases

V rámci Designbloku se poprvé po rozsáhlé rekonstrukci otevřou dveře hlavní historické budovy Muzea Prahy na Florenci a její novorenesanční výstavní sály doplní několik pater přilehlé moderní stavby Bastion Florenc.

Letošním tématem je mládí. Celkem svou tvorbu představí více než 230 autorů, studií a značek, chybět nebudou ani experimentální a udržitelné projekty, zahraniční hosté, tematické výstavy, módní přehlídky, přednášky a diskuze, oborová setkání nebo program pro děti, a to do 6. října.

Kam se vydat

Velkolepý sál Jízdárny Pražského hradu ožije speciální výstavou High Craft. V rámci kurátorského výběru ředitelky festivalu Jany Zielinski a kreativního ředitele Jiřího Macka se zde setká přes třicet úspěšných českých designérů a značek, které kombinují tradiční řemesla a inovativní, environmentálně přívětivé výrobní postupy s těmi nejvyššími estetickými standardy.

Ve své instalaci „Born of Sand“ vzdá Moser hold prvotnímu zdroji sklářského umění – písku. Součástí expozice bude také premiéra nové vázy Drop.

Ve zvýšeném patře Jízdárny bude k vidění tematická výstava High Craft Books seznamující s knižní tvorbou předních českých nakladatelství akcentujících kvalitní grafické zpracování knih a publikací.

„S velkou radostí navazujeme na úspěšnou loňskou spolupráci, kdy se Designblok po dlouhých letech vrátil na Pražský hrad. V letošním roce se program přesune z Míčovny do rozlehlejší hradní Jízdárny, kde si návštěvníci na ploše 2 000 metrů čtverečních prohlédnou to nejlepší, co současný český design nabízí,“ uvádí Veronika Wolf, kulturní a programová ředitelka Pražského hradu.

Ve čtvrtek 3. října předá nezávislá mezinárodní porota v čele s Benem Hobsonem, novinářem a spoluředitelem prestižního britského serveru Dezeen, v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě Ceny Designbloku 2024 – nejdůležitější ocenění v rámci festivalu udílené za výjimečné počiny.

V sobotu se zde za přítomnosti veřejnosti i zahraniční odborné poroty odehrají módní přehlídky finalistů evropské absolventské soutěže Designblok Diploma Selection.

Expozice studia Klimchi - Uměleckoprůmyslové museum Praha

Návštěvníkům festivalu se za zvýhodněné vstupné otevře již probíhající výstava Kniha je Art v Královském letohrádku Pražského hradu pořádaná Správou Pražského hradu ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a s projektem projektem Identita – příběh českého grafického designu.

Premiéra na Florenci

S Designblokem se po celkové rekonstrukci poprvé otevře hlavní budova Muzea Prahy na pražské Florenci. „Snažíme se být moderním muzeem atraktivním i pro mladší generace, proto je pro nás spolupráce s Designblokem skvělou příležitostí. Spojení moderního designu a historické budovy muzea z 19. století na Florenci je zajímavým kontrastem, který bude pro návštěvníky obohacující. A v neposlední řadě půjde o unikátní příležitost podívat se do nově zrekonstruovaných prostor ještě před oficiálním otevřením, které proběhne na počátku příštího roku,“ říká ředitel Muzea Prahy Ivo Macek.

Velkolepé výstavní sály zaujme Superstudio plné novinek českých a světových producentů, které vzešly ze spolupráce s předními designéry. Ta je vedle kvality a environmentálně smysluplné výroby základním kritériem při výběru vystavovatelů. K vidění zde budou všechny oblasti designu, především však nábytek, svítidla a bytové doplňky.

Nové kliky Iconic a Era navrhla pro tuzemskou rodinnou manufakturu architektka Bára Škorpilová. Kolekci najdete v Muzeu hl. města Praha.

V druhém patře vznikne Designblok Respekt Stage, kde budou denně probíhat přednášky, debaty a další edukační program s celospolečenským přesahem.

Moderní developerský projekt Bastion Florenc, přímo za Muzeem Prahy, zaplní expozice designérů, studií a středoevropských univerzit. Na pozadí současné architektury vznikne Openstudio – laboratoř současného designu, v níž se mísí produktoví designéři, módní návrháři, šperkaři, ilustrátoři i grafici. Jde převážně o výstavy prototypů a malosériové výroby bez účasti komerčního výrobce.

Pod názvem School Today se zde představí také přední středoevropské školy a univerzity zaměřující se na obor designu. „Do našich projektů zapojujeme nejen architekty a projektanty, ale také designéry, tvůrce interiérů, nábytku, svítidel a dalších prvků. Vyhlašujeme veřejné soutěže na umělecká díla, která ještě povýší budovy, které jsme postavili, i veřejné prostory v jejich okolí,“ komentuje Miloš Kocián, Senior Leasing Manager společnosti Penta Real Estate.

Jiří Pelcl se při tvorbě pohovky a křesla Log originálně inspiroval kmeny stromů. Výrobce: Master & Master

Přehlídka autorského designu, inspirace i budoucnosti českého a světového designu bude pokračovat v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, kam se Designblok vrací již počtvrté. Vedle dalších designérských prezentací v rámci formátu Openstudia zde festival uvede retrospektivní výstavu u příležitosti 70. narozenin spoluzakladatele legendárního uskupení Atika a legendy české postmoderny Bohuslava Horáka. Biosféra bude otevřena se zahájením Designbloku a potrvá až do 28. října 2024.