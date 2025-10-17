Toto umí na světě jen Češi. Moser slaví 100 let v Praze s nefritem

Alena Řezníčková
Výjimečná, ojedinělá, exkluzivní. To není přehnané tvrzení. Kolekce Echoes karlovarského Moseru se už nebude nikdy opakovat, unikátní je i ve vybraných barvách. Ano, uran se čas od času objevuje, ale nefrit, ve staré Číně oceňovaný víc než zlato, se už opakovat nebude. Jeho výroba je totiž příliš náročná.
Váta Hruška, jeden z nejznámějších produktů Moser, kterou navrhl designér Lukáš...

Váta Hruška, jeden z nejznámějších produktů Moser, kterou navrhl designér Lukáš Jabůrek, samozřejmě v kolekci Echoes nemůže chybět. | foto: Archiv Moseru

Prodejní galerie Na Příkopě - tento prostor byl dříve bytem Bondyových. Výstava...
Prodejní galerie Na Příkopě - tento prostor byl dříve bytem Bondyových. Výstava...
Prodejní galerie Na Příkopě - tento prostor byl dříve bytem Bondyových. Výstava...
Výstava kolekce Echoes potrvá do konce listopadu 2025.
28 fotografií

Uran a nefrit zvolil kreativní ředitel Moseru Jan Pecháč jako poctu ke stému výroční otevření prodejní galerie Na Příkopě a století existence moserovských barev, pod nimiž je podepsaný Leo Moser, syn Ludwiga Mosera, zakladatele značky.

Sto let historie

V Praze budete jen těžko hledat prodejnu, která funguje na stejném místě už sto let (výjimkou jsou pouze lékárny). V roce 1925 byla v přízemí paláce Černá růže Na Příkopě otevřena první pražská prodejna značky Moser, která se o devět let později, díky velkému zájmu, rozšířila o prostory bytu nad ní, který obývala známá podnikatelská rodina Bondyových. Zachovaný zůstal dodnes novorenesanční interiér od architekta Josefa Fanty, s vitrážemi, intarzovaným obložením a kachlovými kamny.

Prodejnu za léta fungování navštívily tisíce milovníků skla, od těch „obyčejných“ až po korunované hlavy či slavné osobnosti z celého světa.

Pro stoleté výročí vybral Jan Plecháč ikonické kousky z nabídky společnosti a představil je ve zcela jedinečných barvách, uranu a zejména nefritu, který vznikl výhradně pro tuto kolekci a už nikdy se nebude opakovat.

Křehký křišťál aneb proč musela nahá modelka viset pověšená za nohy

Proč nefrit

Sběratelé i běžní milovníci skla se dnes předhánějí, kdo získá některý z kusů velmi limitované kolekce. Vždyť například rytina vyrytá do dvou bloků (18,5×25 cm) a nesoucí název Dotek boha vznikla jen ve dvou kusech. Jako inspirace posloužil Motiv z Michelangelovy fresky ze Sixtinské kaple.

Pod dílem je podepsaný Rytíř Řádu umění a literatury, rytec Tomáš Lesser. Již v den slavnostní oslavy se proslýchalo, že jeden kus si už zamluvil zájemce z Tchajwanu, kde je tento umělec známý jako filmové či sportovní hvězdy.

Stejný titul získal v roce 2024 i Zdeněk Drobný, výjimečný sklář, který jako jediný dokázal „vyfouknout“ unikátní vázu Hruška ve velikosti 30 cm, což znamenalo nabrat na píšťalu 30 kg skloviny. Po jeho odchodu do důchodu se vyrábí už jen ve velikosti 13 a 20 cm.

Moserovské barvy jsou pojmem v celém světě, nyní se k nim přidal i nefrit, který patří k nejobtížněji dosažitelným barvám. Vyžaduje totiž zcela odlišný přístup k tavení: upravené teploty, delší proces a především dostatečný čas na stabilizaci. Tato náročná „alchymie“ je tak extrémně složitá a nákladná, že se k ní značka jen těžko ještě někdy vrátí. Zatím platí: nikdy!

Nefrit byl v Číně symbolem císařské moci a ctnosti, cenili si ho víc než zlata. Byl považován za ochranný kámen, který přináší klid a mír a chrání před negativními vlivy. Představuje symbol čistoty, harmonie, moudrosti, štěstí a dlouhověkosti.

S nefritem sklárna zatím nikdy nepracovala. Ovšem jeho volba byl skvělý tah, tmavě zelená průzračnost dodává křišťálu neuvěřitelnou hloubku. Nefrit je zároveň moderní i nadčasový. Bohužel vzhledem k náročnosti tavení je kolekce striktně limitovaná.

V tajném baru Splendid v Karlových Varech se lze potkat i s Jamesem Bondem

Od Ludwiga, Lea až po současnost

Zakladatel společnosti Ludwig Moser se narodil v roce 1833. Ukázal se jako geniální postava v historii sklářského podnikání. Jeho firma se postupně rozšiřovala, časem začal přivážet i medaile ze světových výstav.

Svou činnost završil v roce 1892, kdy se mu po dlouhých průtazích podařilo získat povolení otevřít si vlastní huť od karlovarské městské rady. Dnešní ekologové by byli asi hodně překvapeni, ale Ludwig musel už tehdy dokázat, že nijak nenaruší životní prostředí.

Ludwig zplodil ve dvou manželstvích celkem osm dětí, do rozvoje firmy zasáhli především synové ze druhého svazku s Julií Meyerovou, Gustav, Karl, Richard a Leo.

Zejména poslední jmenovaný (narodil se v roce 1879, zemřel v roce 1974 v New Yorku) je neodmyslitelně spjatý s rozvojem sklárny včetně používání jejích unikátních barev, které vytvořil ve 20. letech minulého století díky experimentům s přidáváním oxidů drahých kovů. Vznikly tak unikátní barvy spojené právě se sklárnou Moser. Se žlutozeleným uranem tak pracoval už před sto lety.

Nenávist Němců vůči Židům však členy rodiny vyhnala nejen z Karlových Varů, ale z Evropy vůbec. Leo dokonce skončil ve Francii na nějakou dobu v koncentračním táboře. Do USA odplul v roce 1941 z Lisabonu.

Právě na Leův odkaz navazuje Jan Plecháč, absolutní vítěz Cen Czech Grand Design roku 2023, který říká: „Leo Moser je pro mě velkou inspirací, rád na něho navazuji. Je mi blízký svou odvahou a touhou posouvat věci dopředu.“

