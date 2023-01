Vyjednávání o mzdách se komplikuje, nedostatkové profese si přilepší

Podle údajů z agentury Grafton Recruitment, jež se specializuje na nábor zaměstnanců, to bylo nejčastěji o deset až dvacet procent, v případě informatiků až o čtyřicet.

Jenže s dozvuky covidu a válkou na Ukrajině životní úroveň klesá nejvíce od vzniku republiky, stejně jako reálná mzda. Hlavním důvodem je nejvýraznější inflace od první poloviny 90. let. V důsledku toho se projevuje zesílený tlak zaměstnanců na růst jejich platů. A někde jim vyhověli s předstihem.

„Na situaci související s navýšením životních nákladů a inflace jsme reagovali zvýšením mezd již v polovině roku. Další procentuální růst přišel od ledna roku 2023, ale na úroveň inflace se nedostaneme,“ přibližuje mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová.

Loni už dokonce dvakrát přidali na platech v Metaldyne Oslavany na Brněnsku, kde vyrábí komponenty pro auta. „K prvnímu lednu 2022 jsme se domluvili na navýšení tři až devět procent podle pozice a od prvního listopadu na plošných deseti procentech,“ vyčísluje HR manažerka Gabriela Kolibáčová.

Vyjednávání versus úspěšnost firmy

Výrobce stavebních materiálů Saint-Gobain na Znojemsku nyní rozdal mimořádné odměny v řádech desítek tisíc korun a mimořádně navýšil mzdy v jednotkách procent. Dopravní podnik města Brna zase zohledňoval ekonomickou situaci, kdy se inflace na sklonku roku blížila 20 procentům, i následky energetické krize. Díky zastropování cen elektřiny a plynu mohl na vyšší mzdy nakonec uvolnit víc peněz, než čekal. „Musíme být schopni udržet stávající pracovníky a být atraktivním zaměstnavatelem pro nové,“ říká generální ředitel Miloš Havránek.

Po třech měsících vyjednávání padl verdikt, že zaměstnanci podniku si od Nového roku přilepšili o pevnou částku dva tisíce korun měsíčně do tarifu plus dvě procenta z aktuální mzdy. „Rozdělení navýšení mezd na procentuální a fixní část pomůže dorovnat rozdíly mezi jednotlivými tarifními skupinami našich zaměstnanců. Pracovníci, kteří jsou v podniku nově nebo krátce, zde můžou pracovat za výhodnějších podmínek než dosud,“ pochvaluje si předseda brněnských odborových svazů Libor Weinstein.

Výrobce netkaných textilií pro auta a stavebnictví Retex z Moravského Krumlova navýšil platy v průměru o sedm procent, podobně také výrobce časoměrné a zobrazovací techniky Elekon z Vyškova. Mezi pěti a deseti procenty nabobtnaly nově mzdy zaměstnancům brněnských firem BMT Medical Technology, výrobce sterilizátorů či laboratorních sušáren, a IT společnosti Solitea. Z redakcí oslovených firem vůbec nejvíc přispěje T Machinery z Hodonínska, výrobně inženýrský podnik v oblasti důlní techniky lidem v průměru přidá patnáct procent.

Mnohde diskuse o platech ještě trvají. Jak ale podotýká Naďa Nepivodová, personální ředitelka DHL Express s pobočkou také v Brně, vyjednávání je vždy „jen“ vyjednávání. „Vždy musíme vzít v úvahu i druhou stránku věci, tedy jak se bude firmě v příštím roce dařit,“ vysvětluje s tím, že v DHL navyšují mzdy netypicky v dubnu.

Firmy zachrání vyšší nezaměstnanost

Rok 2023 s největší pravděpodobností přinese další růst mezd, a to zejména u pozic, které je nejtěžší obsadit. Na trhu se tak dá čekat rozmach takzvaného job hoppingu, kdy lidé „skáčou“ ze zaměstnání do zaměstnání ve snaze finančně si polepšit. To už se dnes děje ve výrobě nebo ve stavebnictví.

„Boj o lidi přetrvá napříč všemi segmenty, a to i přesto, že rok 2023 přinese v některých oblastech silnější propouštění, než na jaké jsme byli v posledních letech zvyklí. Samozřejmě záleží na dalším vývoji cen především v energetice a na míře inflace. Všeobecně ale platí, že k propouštění budou náchylnější zejména energeticky náročnější sektory,“ odhaduje situaci ředitel Grafton Recruitment Martin Malo.

Právě rostoucí nezaměstnanost podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy v tomto roce zabrání výraznějšímu tlaku na růst mezd, jenž by dorovnal, nebo dokonce překonal inflaci. I podle něj jsou ohroženi hlavně lidé, které živí sklárny, slévárny, ocelárny, obecně těžký průmysl, ale třeba také pekárny. „A obecně také podniky s nízkými maržemi, které tak nemají dostatečný finanční polštář pro zvládání krizí,“ dodává.

Firmy si tak podle možností své lidi hýčkají – kromě tradičního příspěvku na stravu a penzijní připojištění nabízejí i bonus na dovolenou nebo dětské tábory, třeba jako brněnský Zetor. BMT Medical Technology poskytuje bezúročné půjčky na vybavení bytu, Solitea zavedla neomezenou dovolenou, což už se prý pozitivně vrací na pracovním výkonu a celkové spokojenosti. Retex nabídl zaměstnancům částku, kterou si vyberou na sport, zábavu, spoření nebo také vzdělání.