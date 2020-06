Se speciálním plynem budou ladit zvuk v dřevěné kopii koncertního sálu

„Důležitý administrativní krok máme za sebou. Teď se bude řešit dokumentace pro vlastní stavbu a to nejdůležitější – akustický model. Pak budeme vybírat zhotovitele. To nelze uspěchat, aby byl kvalitní a odvedl precizní dílo,“ oznámila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).



O vzniku sálu mezi ulicemi Veselou a Besední začali politici mluvit už před dvaceti lety. Po dokončení pražského Rudolfina před víc než stoletím má být první svého druhu v Česku. Výstavba, kterou Brno opakovaně označuje za svou prioritu, se však neustále oddaluje.

I když architektonická soutěž se konala už v roce 2002, hotová je jen první část projektu v podobě podzemních garáží. Ještě loni primátorka Vaňková věřila, že stavět se začne už letos, teď se začátek prací posunul na jaro 2022.



Zdržení způsobil mimo jiné spor města s vítězem soutěže z roku 2002, skupinou M1 architekti.Ta podala žalobu pro porušení autorských práv kvůli nové podobě haly, kterou nechalo zpracovat minulé vedení města v čele s hnutím ANO.

Po dohodě nakonec vnější podoba vyjde z původního návrhu a bude mít tvar jednoduché kostky, zatímco vnitřní prostor ohlídá pracovní skupina vedená brněnským architektem Petrem Hrůšou a japonským akustikem Jasuhisou Toyotou.

„Původní projekt je z hlediska urbanistického zdařilý a svou jednoduchostí se do historické zástavby hodí. Vlastní sál byl ale příliš úzký na to, aby mohl splňovat špičkové akustické nároky, proto jsme jej rozšířili až nadoraz k oběma fasádám, což stačí, aby to pro 1 200 lidí fungovalo,“ popisuje Hrůša, který odhalil nové detaily interiéru.

Autoři například změnili zaoblení sálu a použili speciální systém „proužků“ a nerovností do dřevěného obložení, který funguje na nejrůznější druhy hudby. Povrchy v sále budou dřevěné.

„Chceme použít více druhů dřeva, například makassar v kombinaci s dubem bahenním,“ odhaluje Hrůša. Na prostor nad hlavním jevištěm chtějí autoři použít plátkové zlato. „Pomůže akustice, a když se nasvítí, bude vypadat velmi hezky a zároveň to osvětlí sál,“ podotýká Hrůša.

Ke špičkové akustice budoucí haly má přispět i unikátní model ze dřeva v poměru 1:10. „Bude dokonalou kopií sálu. Musíme dokonce nakoupit figurky jako diváky, aby byla atmosféra autentická,“ líčí Hrůša.

Vyřešili dlouhý spor o demolici trafostanice

Model bude hotový v září, pak přijedou odborníci z Japonska se speciálními přístroji a další dva měsíce v něm budou měřit. „Pustí tam zvuk a speciální plyn, který bude prezentovat vzduch v sále. Podle výsledků pak budeme dolaďovat projekt,“ přibližuje Hrůša.

Mezi problémy, se kterými se autoři projektu potýkali, byla trafostanice sousedního hotelu International. Ta blokuje místo před budoucím sálem a město ji potřebovalo získat, aby ji mohlo zbořit.

„Po patnácti letech jsme se dohodli na směně za nebytový dům v Starobrněnské ulici číslo 20. Trafostanice je spojená s hotelem, takže bude potřeba ji citlivě od něj oddělit a postupně zlikvidovat,“ sdělil náměstek primátorky pro kulturu Tomáš Koláčný (Piráti).

Návrh koncertního sálu, který ještě doznal změn: