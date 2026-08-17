Úpravu prosadil brněnský magistrát v úseku dlouhém zhruba 700 metrů mezi Drobného a Merhautovou na žádost brněnského dopravního podniku.
„Bylo to s ohledem na dokončení úseku velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, díky kterému se snížila v daném místě intenzita dopravy. Tento pokles zátěže umožnil vytvořit pruh pro autobusy a cyklisty. Vyhrazený pruh je jednou z forem preference MHD, současně v kombinaci s cyklisty přispívá ke zvýšení bezpečnosti jednoho z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu,“ vysvětlila Klára Opálková z magistrátu. Na stejnou úpravu s vyhrazeným pruhem mohou Brňané narazit v ulici Úvoz.
Cyklisté změnu vítají. „Další kus odděleného prostoru pro cyklisty je jedině dobře,“ ocenila Ivana Tošovská ze spolku Brno na kole.
Někteří lidé ale nemají pro novinku pochopení. Kritika zaznívá hlavně na sociálních sítích. „V úseku, kde MHD nebo taxi nikdy nemělo problém projet, bude dosud hustý, ale plynulý provoz ve špičkách ještě komplikovanější,“ upozornila třeba Lenka Klusková.
Obavy z občasných kolon, které budou vznikat kvůli zúžení běžného provozu ze dvou pruhů do jednoho, nejsou podle místostarosty Brna-sever pro dopravu Martina Basela (ODS) opodstatněné. „Laicky mohou lidé mít představu, že se tam auta budou mačkat, ale v praxi to tak není,“ ujistil s tím, že místem projíždí prakticky denně bez problému.
Úsek s novým vyhrazeným pruhem pro MHD a cyklisty.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Podle brněnského opozičního zastupitele Pavla Outraty (ANO), který změnu rovněž vítá, vyhrazené pruhy zklidní dopravu, protože řidiči při jízdě v jednom pruhu pojedou pomaleji. „Zcela jistě to přivítají i bydlící v dané lokalitě, kdy se kvůli zpomalení dopravy sníží i hluk z dopravy,“ poznamenal s tím, že se tím navíc zrychlí MHD a cesta pro cyklisty bude bezpečnější.
Mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková zároveň připomněla, že i v opačném směru je pouze jeden běžný pruh a dostačuje. „Nebylo to místo s nějakými zásadními zdrženími, ale vnímáme to jako standardní systémový krok, který by mohl být postupně uplatňován i na dalších místech v Brně,“ podotkla.
Nejdříve novou vozovku, zlobí se lidé
Kritici však poukazují na to, že nejdřív mělo město opravit rozbitou vozovku a teprve pak vyznačit vyhrazený pruh. V některých místech je povrch tak poničený, že řidiči trolejbusů při vyhýbání se nerovnostem zajedou částečně do vedlejšího pruhu, pokud v něm zrovna nikdo nejede.
Vlastníkem silnice je město, které podle Opálkové rekonstrukci plánuje na jaro. „Značení jsme záměrně udělali v předstihu a pouze barvou, abychom ověřili jeho funkčnost a na opravené vozovce už pak vyznačili finální řešení, pokud by se režim osvědčil,“ poznamenala Opálková. Prozatím proto chybí červené zvýraznění, s nímž se lze setkat na Úvoze.
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Hrůza, kritizují řidiči obří cyklopruh v Brně. Jde o bezpečnost, oponuje město
Části běžných řidičů se po úpravě nelíbí, jak musejí nyní odbočovat doprava z Provazníkovy do Babičkovy. Před křižovatkou není vyhrazený pruh přerušený, musejí proto zatočit z levého pruhu.
„V tomto úseku není na Provazníkově téměř žádný provoz, takže vyhrazovat pruh taxíkům a cyklistům je nesmyslné, zato to působí velmi nebezpečné situace, kdy musím v levém pruhu zastavit, abych pustila trolejbus, místo toho, abych v klidu jela za ním a pak odbočila doprava do Babičkovy bez omezení aut jedoucích rovně,“ poukázala Jana Klímová.
Podle Basela radnice pracuje na vyřešení této nepříjemné situace. Naopak beze změny zůstane odbočení na semaforu doleva do Mathonovy, kde čekající auta nelze objet pravým pruhem jako dosud. „Řidiči za nimi musejí počkat, jako to znají z jiných míst v Brně. Provoz se tam ale kvůli tomu štosovat nebude,“ ubezpečil Basel.
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Nový pruh pro kola vede odnikud nikam, úplně nadšení nejsou ani cyklisté
Další úpravy nastanou v příštích dnech v navazujícím a podobně dlouhém úseku Provazníkovy mezi Merhautovou a Tomkovým náměstím. Nevyužívaný pravý pruh se změní v legální parkování s bezmála 40 místy, stejně jako tomu už je na opačné straně. Široké vnitřní pruhy budou užší, aby se tam po obou stranách vešly cyklopruhy.
Vznikne také nový přechod pro chodce u parku Marie Restituty, kudy lidé často chodí přes silnici. „Smyslem změn je využít velkorysý prostor Provazníkovy tak, aby ulice co nejlépe sloužila všem druhům přepravy,“ shrnul Basel.
V minulosti byla Provazníkova důležitá páteřní silnice. Její význam zeslábl po otevření Husovického tunelu v roce 1998. Po zprovoznění části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí před dvěma lety po ní jezdí už jen zlomek aut. Z měření intenzity provozu podle Basela vyplynulo, že kvůli nízké dopravní zátěži ulice už nejsou potřeba dva pruhy v každém směru.