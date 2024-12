Výchova čertem nefunguje a Mikuláš by to měl vědět, říká psycholožka

„Já v tom vidím takovou dětinskou potřebu dospělých se pomstít,“ vysvětluje psycholožka s tím, že obecně výchova dítěte čertem nebo trestem nefunguje. Na začátku adventu mluví také o tom, jak a proč děti (ne)zlobí, a kdy je dobré jim říct „pravdu“ o Ježíškovi.

Jak dětem nezkazit Mikuláše? Má chodit i čert?

Jestli mám úzkostné dítě, kterému nedělá dobře příchod nečekané návštěvy, asi není dobrý nápad zvát domů čerta. Maximálně takového, který je roztomilý, hodný a velmi výrazně ovládaný Mikulášem a andělem. U dítěte, kterému to přijde zábavné a vyvolává to v něm jenom takové lehké chvění, drobné nejistoty, tak klidně. Určitě bych se ale neorientovala podle sousedů nebo postupu u staršího dítěte, protože to může být jiné. Rodič by k tradici neměl přistupovat jako „tak teď ti Mikuláš s čertem ukážou“, ale měl by zůstat v rodičovské roli a poskytovat ochranu, povzbuzení a jistotu, že když to nepůjde zvládnout, tak tam pro dítě je.