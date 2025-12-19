Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Oldřich Haluza
  5:03
Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se zažité „pořádky“ změní, protože městský špitál službu ukončí.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny. | foto: FNUSA

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
5 fotografií

„Budeme se dál soustředit na poskytování špičkové medicínské péče ve svých stěžejních oborech, což jsou traumatologie a chirurgie,“ hlásí mluvčí Úrazové nemocnice (ÚNB) Taťána Šrámková.

Místo hejtmanství, s nímž měla ÚNB uzavřenou smlouvu, musejí nově zubní pohotovost zajistit zdravotní pojišťovny. A ty se domluvily s Fakultní nemocnicí u svaté Anny (FNUSA), že se o pacienty s náhlou bolestí postarají od ledna zubaři ze stomatologické kliniky.

Otevírací doba zubních pohotovostí v Brně

      • Úrazová nemocnice (do konce prosince):
        pondělí až pátek: 17.00 až 22.00
        víkendy a svátky: 8.00 až 20.00
      • Fakultní nemocnice u svaté Anny (od ledna):
        pondělí až pátek: 16.00 až 21.00
        víkendy a svátky: 8.00 až 18.00
      • Klinika K 11 (od ledna):
        víkendy a svátky: 9.00 až 13.00

„Tento přesun lze vzhledem k zázemí fakultní nemocnice s plnohodnotným urgentním příjmem i stomatologickou klinikou považovat z odborného hlediska za krok správným směrem,“ podotýká předsedkyně oblastní stomatologické komory Brno-město Dita Mühlhandlová.

Zubní pohotovost bude k dispozici přímo v nemocničním areálu na Pekařské. Lidé ji najdou v budově S poblíž Hybešovy, zhruba sto metrů od tramvajové zastávky.

Pacienty obslouží dvě ambulance, ve všední dny od 16 do 21 a o víkendech a státních svátcích od 8 do 18 hodin. Oproti ÚNB bude provoz o čtyři hodiny týdně kratší, v sobotu i neděli skončí místo v osm večer už v šest. „Rád bych zdůraznil, že zajištění zubní pohotovosti ve všední dny je nad legislativní rámec a bez podpory Jihomoravského kraje a města Brna by bylo možné otevření jen o víkendu,“ zdůrazňuje ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Pohotovost také v Židenicích

Hejtmanství i magistrát shodně počítají s ročním příspěvkem na fungování pohotovosti až tři a půl milionu korun. Podle úhradové vyhlášky musejí pojišťovny zajistit její provoz o víkendu v rozsahu nejméně čtyř hodin denně, pracovní dny neřeší.

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
5 fotografií

„Uvědomujeme si, že v Brně by taková situace vedla k něčemu, co bychom nechtěli dopustit,“ zdůvodňuje zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09), proč se vedení města rozhodlo financovat poskytování péče o akutní stavy ve všední dny.

V Brně se kromě FNUSA postarají o pacienty s prudkou bolestí zubů od ledna také stomatologové na soukromé klinice K 11 na Karáskově náměstí v Židenicích, kde o službu projevili sami zájem. Její rozsah bude o víkendech a svátcích od 9 do 13 hodin.

Zmatek v Hustopečích. Ve frontě na zubaře čekaly od rána stovky lidí

„Provozovali jsme ji už dříve, nejde o žádný experiment. Naším cílem je posunout službu na vyšší úroveň – aby fungovala jako běžná moderní soukromá stomatologická praxe. Chceme, aby se pacienti cítili důstojně a v klidném prostředí i v situaci, kdy přicházejí s akutním problémem,“ říká šéf kliniky Jaroslav Vysloužil.

Vyjednávání se zubaři

Na Blanensku a Znojemsku bude jako dosud fungovat takzvaná rotující pohotovost, kdy se střídají lékaři ve svých ordinacích. Na Hodonínsku se o akutní stavy postará v kyjovské nemocnici externí stomatolog, stejně jako v případě Vyškovska a tamního špitálu. Na Břeclavsku vedení tamního zdravotnického zařízení ještě jedná se zubaři a pojišťovnami. V regionech byly dosud zubní pohotovosti otevřené jen o víkendech a svátcích od 8 do 13 hodin, od ledna časy zůstanou podobné.

„V případě stomatologických pohotovostí jsme se ocitli v komplikovanější situaci, než v jaké byly dosud kraje. S přechodem na pojišťovny odpadá zákonem stanovená povinnost stomatologů zapojit se do pohotovostní služby, kterou vůči krajům dosud měli,“ upozorňuje náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Bodnár.

Falešní zubaři mě nešokují, nelegálních praxí přibývá, tvrdí šéf komory Šmucler

Aby se podařilo všude zajistit fungování pohotovostí, zapojily se do jednání oblastní stomatologické komory.

Hejtmanství zbavené povinnosti službu zajistit a financovat aktuálně čeká na konečné informace od pojišťoven, do jakých krajských špitálů budou pacienti se zuby chodit. Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera by alespoň mělo nevyužité finance nechat v této oblasti.

„Když kraje ušetřily napřímo díky tomu, že pohotovost financují pojišťovny, a nepřímo tím, že jim ubyla práce, byla by slušnost, aby peníze nedaly třeba do rockových koncertů s bezplatným vstupem, ale udržely jimi aspoň předchozí rozsah péče a pomohly zřídit například denní nízkoprahové zubní ordinace, které slouží všude ve světě ve městech typu Brno, Praha, Ostrava pro sociální případy,“ míní Šmucler.

Konec nonstop lékárny u hlavního nádraží

Pohotovostní lékárna Dr. Max na rohu ulic Bašty a Masarykovy před hlavním nádražím v Brně už nebude fungovat v nepřetržitém provozu, a to aspoň minimálně nějakou dobu. Od ledna se otevírací doba omezí na čas mezi sedmou ráno a půlnocí.

Hejtmanství přestane provozovateli jediné nonstop lékárny v kraji vyplácet příspěvek 3,65 milionu korun ročně, protože lékárenskou pohotovost musejí místo něj nově zajistit pojišťovny. A za peníze od nich se mu nepřetržitý provoz nevyplatí. „Už provoz ve večerních hodinách je vysoce ztrátový a v noci obzvláště,“ podotýká mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Pojišťovny na nonstop otevření přispějí jednorázově 720 tisíc. Za každou hodinu nadstandardní otevírací doby mezi pátou odpoledne a jedenáctou večer platí 1 200 korun. Hejtmanství si vyžádalo data ohledně možného nutného doplatku, noční návštěvnosti či struktury nákupů. Pak se rozhodne, zda bude dotovat nepřetržitý provoz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce...

Afričana vzali na univerzitu, vízum nemá. Znalostní test k oboru na úřadě nezvládl

Premium
ilustrační snímek

Ghaňan Iddrisu Abdulai se ucházel o studium na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Chtěl si rozšířit vzdělání prestižním evropským titulem a nabízela se jediná varianta – nastoupit na placený obor...

Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...

Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se...

19. prosince 2025  5:03

Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce...

18. prosince 2025  15:03

V Brně zachrání vzácné torzo domu ze 13. století, z jámy jej přemístí do atria sálu

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století,...

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století, neskončí nikde v hromadě suti, ale město se jej společně s experty pokusí zachránit. V místě nálezu totiž vzniká v Brně roky...

18. prosince 2025  14:11

Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...

Najatá firma začala ve čtvrtek z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích....

18. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  13:44

Afričana vzali na univerzitu, vízum nemá. Znalostní test k oboru na úřadě nezvládl

Premium
ilustrační snímek

Ghaňan Iddrisu Abdulai se ucházel o studium na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Chtěl si rozšířit vzdělání prestižním evropským titulem a nabízela se jediná varianta – nastoupit na placený obor...

18. prosince 2025

Policista zastřelil agresora v Ivančicích. Oprávněný zákrok, uzavřela inspekce

Dům v Ivančicích, kde policista zastřelil ozbrojeného muže. (30. července 2025)

Policista, který v červenci v Ivančicích na Brněnsku zastřelil agresivního muže, použil zbraň oprávněně. Útočník ohrožoval ostatní lidi nožem s dlouhou čepelí. V rodinném domě předtím zranil tři...

18. prosince 2025  11:45

Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...

Pochvaly a slova vděku od vrcholných politiků Brna směřovaly k developerovi, který městu pomohl vykoupit pozemky pro výstavbu protipovodňových opatření. Soukromníkovi za ně dokonce zaplatil víc, než...

18. prosince 2025  5:23

Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stál

ilustrační snímek

V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl. Příčinu nehody policisté vyšetřují, řekl jejich mluvčí Petr Vala. Provoz na trati z Brna do Uherského...

17. prosince 2025  19:40,  aktualizováno  20:13

Pervitin, samopaly i šavle. Policisté kromě varny objevili také rozsáhlý arzenál

Policisté v rodinném domku u Ivančic na Brněnsku objevili vedle varny pervitinu...

Překvapení čekalo na policisty v malém rodinném domku u Ivančic na Brněnsku. Vedle varny pervitinu, kterou očekávali, totiž objevili také rozsáhlý zbrojní arzenál včetně tří samopalů nebo šavlí....

17. prosince 2025  16:17

Černé řemeslo roste, vydělat se dá. Musíte se nadchnout, líčí kovář z vánočních trhů

Premium
Třiadvacetiletý Marian Šebek propadl kovářskému řemeslu, úspěšný je hlavně díky...

Kdo během letošního adventu zavítal na Zelný trh v Brně, nejspíš mu ve spodní části náměstí v záplavě dalších stánků neunikl ten „ohnivý“, naproti hotelu Grandezza. Široký výběr upomínkových předmětů...

17. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V obci leží nelegální hromada suti. Navezla ji firma, která má odpad recyklovat

Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku trápí černá skládka stavebního odpadu,...

Asi deset metrů vysoká hromada hlíny a stavební suti vyrostla nedávno v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Tisíce tun odpadu sem navezla společnost Ševčík Group, která stojí mimo jiné za...

16. prosince 2025  6:16,  aktualizováno  17. 12. 13:25

Vysílený senior ležel na podmáčené cestě. Policisté ukázali video z jeho objevení

Policisté našli potmě v lese vysíleného seniora

Večerní cesta osmdesátníka z návštěvy u kamarádů na kraji Brna se proměnila v boj o život. Muž totiž kvůli zdravotním potížím sešel z cesty a ztratil se v lese. Mobilem s téměř vybitou baterkou...

17. prosince 2025  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.