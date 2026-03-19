Roztržitý muž ztratil peněženku naditou 107 tisíci, nebylo to poprvé

Autor:
  11:16
O velkém štěstí může mluvit muž, který minulý víkend v jednom židenickém obchodě ztratil peněženku, která obsahovala bankovky v hodnotě 107 tisíc korun. Nikdo si ji nepřivlastnil, ale pracovník ostrahy ji předal městským policistům. Podobné chvíle zažil stejný muž už v minulosti, kdy takto minimálně dvakrát vytratil výplatu.
Fotogalerie2

Muž si vyzvedl ztracenou peněženku s bankovkami v hodnotě 107 tisíc korun. | foto: Městská policie Brno

Částku 107 tisíc korun nosí v peněženkách málokdo. Minulou sobotu se ale muž s touto sumou vydal do obchodu v brněnských Židenicích. Tam však takto naditou peněženku, kterou by si většina lidí bedlivě střežila, z nepochopitelných důvodů vytratil.

Štěstí mu ale přálo, protože ji našel pracovník ostrahy obchodu a předal strážníkům. „Osobní doklad tam sice nebyl, ale muže v okamžiku vypadnutí peněženky nahrála kamera v prodejně,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Vyskládané bankovky ze ztracené peněženky

Policisté tak věděli, jak muž vypadá. Nakonec i s minimem informací, které tento týden v pondělí zveřejnili, se jim čtyřicátník ve středu přihlásil a dokázal odpovědět na všechny otázky včetně výše obnosu.

„Muž kolegům řekl, že to není poprvé, co se mu něco podobného stalo. Sdělil jim, že už si takto dvakrát přišel na služebnu pro větší obnos, když ztratil výplatu,“ přiblížil Ghanem.

Školačky našly naditou peněženku a odnesly ji na služebnu. Mazec, pronesl strážník

Odkud pocházela konkrétně tato více než stotisícová suma, muž strážníkům neřekl. Každopádně městští policisté ověřovali, jestli náhodou někdo podobnou sumu někde neukradl. To se ale nepotvrdilo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Rozryté zahrady a hřiště, strach. V boji proti divočákům pomáhají drony i klece

Divoké prase. Lepší je nedráždit ho, neutíkat a zvolit přátelskou rozmluvu.

Do zahrad a zeleně v okrajových čtvrtích Brna pronikají divočáci a působí tam škody. Městské části ve spolupráci s myslivci proto například instalují odchytové klece, někde využívají také dron....

19. března 2026  8:54

Důležitá tepna zůstala i po velké opravě nebezpečně úzká, o rozšíření žádají marně

V Kníničské ulici v Brně je těsno nejen autům, proto se objevují snahy o její...

Mnohé útrapy si loni zažili Brňané kvůli velké rekonstrukci Kníničské ulice. Práce na důležité tepně si vyžádaly výrazná omezení. Objízdné trasy zatížily okolní ulice zvýšeným provozem. I proto může...

19. března 2026  5:03

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

18. března 2026  20:57

Brutální útok na nádraží, pracovníci ostrahy odvlekli muže z čekárny a zbili ho

Brutální incident se odehrál na brněnském hlavním nádraží. Pracovníci...

Brutální incident se odehrál na brněnském hlavním nádraží. Pracovníci bezpečnostní služby tam odvlekli muže z čekárny do vedlejší chodby, kde ho v přesile napadli pěstmi a kopanci. Útok natočil jeden...

18. března 2026  14:04

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...

18. března 2026  13:33

Velikonoce v Brně a na jižní Moravě 2026: kde se konají trhy, kdy a za kolik

Součástí velikonočního programu v brněnské vile Stiassni je také hledání...

Jaro se neúprosně blíží a s ním i tradiční velikonoční svátky. Jihomoravská města, hrady i zámky lákají návštěvníky na různorodé oslavy. Na své si přijdou milovníci klasických jarních trhů, ale i...

18. března 2026  12:12

Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická...

18. března 2026  8:41

Sláva a pád Velké synagogy v Brně. Skvost architektury vypálili po odjezdu Hitlera

První novodobá brněnská synagoga byla postavena v novorománském stylu mezi lety...

Historie Velké synagogy v Brně, která bude připomenuta ve středu 18. března, je pro dějiny brněnských Židů nanejvýš symbolická. V novorománském stylu si ji zdejší věřící vystavěli mezi lety 1853 až...

18. března 2026  5:14

Dovednosti, které mění budoucnost. Brno se promění v arénu mladých talentů

Advertorial
Národní mistrovství odborných dovedností CzsechSkills se uskuteční 26.–28....

Robotika a kyberbezpečnost, ale i tradiční kovářství nebo precizní puškařství. Brněnské výstaviště se ve dnech 26. až 28. března promění v centrum národního mistrovství CzechSkills. Mladí...

18. března 2026

Volejbalisté Brna a Příbrami jsou výhru od extraligového čtvrtfinále

Brněnští volejbalisté se radují.

Volejbalisté Brna a Příbrami mají po prvním zápase blíž do čtvrtfinále extraligy. Brněnský celek splnil roli favorita v hale Benátek nad Jizerou vítězstvím 3:1, Příbram si s Ostravou poradila ve...

17. března 2026  21:40

Policie odložila případ nesrovnalostí při volbách v Blansku, neprokázala úmysl

ilustrační snímek

Případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v okrsku v Blansku při říjnových sněmovních volbách policie odložila. Nepodařilo se prokázat, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší...

17. března 2026  13:36,  aktualizováno  18:21

Neměl jsem pokyn kontrolovat branky, hájí se muž souzený za smrt dítěte na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Necelé dva roky poté, co padající fotbalová branka na hřišti usmrtila dvanáctiletého chlapce, případ projednává Okresní soud v Břeclavi. Na lavici obžalovaných usedl pracovník Technických služeb...

17. března 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.