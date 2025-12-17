Vysílený senior ležel na podmáčené cestě. Policisté ukázali video z jeho objevení

  11:27
Večerní cesta osmdesátníka z návštěvy u kamarádů na kraji Brna se proměnila v boj o život. Muž totiž kvůli zdravotním potížím sešel z cesty a ztratil se v lese. Mobilem s téměř vybitou baterkou dokázal zavolat na tísňovou linku, ale potom se odmlčel. Policisté jej nakonec našli ležet na podmáčené cestě, záběry z dramatické záchrany zveřejnili.

Víc než osmdesátiletý muž se v úterý večer vydal od přátel v brněnské Líšni do nedaleké Mokré-Horákova. Cestu dobře znal, jenže tentokrát jej v podmáčeném terénu postihla náhlá indispozice, po které se ztratil v lese.

Dokázal aspoň zavolat na tísňovou linku. Policisté se snažili jeho jednoduchý seniorský telefon lokalizovat, ale situaci komplikovala téměř vybitá baterie v mužově mobilu. Ten totiž používal, aby si svítil na cestu.

Ztracené houbařky před divočáky vylezly na strom. Do lesa už nikdy, říká jedna

„Největší drama nastalo ve chvíli, kdy při posledním hovoru s hlídkou senior oznámil, že se mu udělalo nevolno, upadl a spojení se navždy přerušilo. Další pokusy o kontakt už zůstaly marné,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Po muži v obtížném terénu pátralo několik policejních hlídek včetně té s termovizí, ke vzletu se chystal i vrtulník.

„Nakonec však rozhodla pozornost policejního psovoda, který v hustém lese zaslechl slabé volání o pomoc. Podle hlasu muže lokalizoval a nalezl ho ležet na podmáčené cestě, zraněného a zcela vyčerpaného. Senior policistům uvedl, že v těžkém terénu několikrát upadl a už se nedokázal sám postavit,“ přiblížil Vala s tím, že zdravotníci poté seniora převezli do nemocnice.

Muž v lese potkal zoufalého ztraceného chlapce, pomohl mu zpět do tábora

Mluvčí doplnil, že v podobných případech výrazně pomáhá funkce AML, tedy Advanced Mobile Location, která u chytrých telefonů při volání na tísňovou linku automaticky odesílá přesné GPS souřadnice. „Jedná se o jednosměrnou funkci, díky níž mohou policisté i ostatní složky integrovaného záchranného systému určit polohu volajícího s přesností až na třicet metrů,“ sděluje Vala.

