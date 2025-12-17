Vysílený senior ležel na podmáčené cestě. Policisté ukázali video z jeho objevení

Víc než osmdesátiletý muž se v úterý večer vydal od přátel v brněnské Líšni do nedaleké Mokré-Horákova. Cestu dobře znal, jenže tentokrát jej v podmáčeném terénu postihla náhlá indispozice, po které se ztratil v lese.
Dokázal aspoň zavolat na tísňovou linku. Policisté se snažili jeho jednoduchý seniorský telefon lokalizovat, ale situaci komplikovala téměř vybitá baterie v mužově mobilu. Ten totiž používal, aby si svítil na cestu.
|
Ztracené houbařky před divočáky vylezly na strom. Do lesa už nikdy, říká jedna
„Největší drama nastalo ve chvíli, kdy při posledním hovoru s hlídkou senior oznámil, že se mu udělalo nevolno, upadl a spojení se navždy přerušilo. Další pokusy o kontakt už zůstaly marné,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
Po muži v obtížném terénu pátralo několik policejních hlídek včetně té s termovizí, ke vzletu se chystal i vrtulník.
„Nakonec však rozhodla pozornost policejního psovoda, který v hustém lese zaslechl slabé volání o pomoc. Podle hlasu muže lokalizoval a nalezl ho ležet na podmáčené cestě, zraněného a zcela vyčerpaného. Senior policistům uvedl, že v těžkém terénu několikrát upadl a už se nedokázal sám postavit,“ přiblížil Vala s tím, že zdravotníci poté seniora převezli do nemocnice.
|
Muž v lese potkal zoufalého ztraceného chlapce, pomohl mu zpět do tábora
Mluvčí doplnil, že v podobných případech výrazně pomáhá funkce AML, tedy Advanced Mobile Location, která u chytrých telefonů při volání na tísňovou linku automaticky odesílá přesné GPS souřadnice. „Jedná se o jednosměrnou funkci, díky níž mohou policisté i ostatní složky integrovaného záchranného systému určit polohu volajícího s přesností až na třicet metrů,“ sděluje Vala.